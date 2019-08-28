تقلل فرص التطبيع.. روسيا تعلق على العقوبات الأمريكية الجديدة

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

بوتين وترامب

علقت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، على قرار واشنطن بفرض حزمة ثانية من العقوبات، على خلفية حادثة سالزبوري في بريطانيا، إذ اعتبرت موسكو، في بيان، أن فرض عقوبات أمريكية جديدة يقلل فرص تطبيع العلاقات الثنائية مع واشنطن، معربة عن أسفها من تلك الخطوة.. ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد روسيا، أول أمس الإثنين، حيز التنفيذ على خلفية حادثة سالزبورى فى بريطانيا، ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، تم تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية على خلفية قضية سكريبال.

وتشمل العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا فى إطار قضية سكريبال، قيودا على ديون الدولة ومطالبة واشنطن من المنظمات الدولية، على سبيل المثال البنك الدولى وصندوق النقد الدولى بعدم تقديم قروض لموسكو، ولن يُسمح للبنوك الأمريكية بالمشاركة فى الطرح العام الأولى للديون السيادية الروسية غير المقيدة بالروبل