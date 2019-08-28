دراسة: صيام يوم بديل نظام فعال لمرضى السمنة

لاحظ الباحثون أن صيام يوم بديل واحد من أكثر التدخلات الغذائية تطرفًا، ولكن من المحتمل أن يكون أكثر نجاحًا من النظام الذي يعتمد على تقييد السعرات الحرارية
كشفت الأبحاث عن أن نظام صيام يوم بديل الغذائي قد يساعد المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن على فقدان نحو 4 كجم في 4 أسابيع، إذ تم إجبار المتطوعين على الجوع لمدة 36 ساعة قبل السماح لهم بالانغماس في ما يريدون لمدة 12 ساعة، ونتج عن ذلك تقلص السعرات الحرارية التي يتناولونها بأكثر من الثلث، ما ساعدهم على التخلص من الدهون في الجسم دون فقدان الأطعمة التي يستمتعون بها، كما لديهم أيضا مستويات منخفضة من المواد الكيميائية في الجسم التي تم ربطها بالأمراض المرتبطة بالعمر أو الالتهابات. وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
يعتقد العلماء أن هذا النظام أفضل طريقة لفقدان الوزن من حساب السعرات الحرارية؛ لأن البعض يجده أقل تقييدًا، ويزعمون أنه يساعد حيث يشبه حمية رجال الكهوف، عندما لم يكن الطعام متاحًا طوال الوقت.
وقال توماس بييبر، من جامعة جراتس الطبية ومؤلف مشارك في الدراسة: "لماذا لا يؤدي تحديد السعرات الحرارية بالضبط والصيام
يعتقد العلماء أن هذا النظام أفضل طريقة لفقدان الوزن من حساب السعرات الحرارية؛ لأن البعض يجده أقل تقييدًا، ويزعمون أنه يساعد حيث يشبه حمية رجال الكهوف، عندما لم يكن الطعام متاحًا طوال الوقت.
وقال توماس بييبر، من جامعة جراتس الطبية ومؤلف مشارك في الدراسة: "لماذا لا يؤدي تحديد السعرات الحرارية بالضبط والصيام إلى إحداث الكثير من الآثار المفيدة إلى الآن؟ وعلى الرغم من ذلك فإن الشيء الجيد في هذه الحمية هو عدم تناول شيء لمدة يوم واحد فقط".
في السنوات الأخيرة، كانت هناك زيادة كبيرة في الأبحاث المتعلقة بوجبات الصيام، بما في ذلك الصيام المتقطع، والنظام الغذائي (5: 2) والصوم كيوم بديل، ويدّعي مناصرو هذا النظام أنهم فقدوا الوزن كما شعروا بتقلص الإجهاد وزيادة طاقتهم.
في أكبر دراسة من نوعها للنظر في آثار صيام يوم بديل في الأشخاص الأصحاء، قام الباحثون بتجنيد عشرات الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 48 و52 عامًا وكان متوسط مؤشر كتلة الجسم لديهم 25.5، والذي سيتم اعتباره ضمن نطاق الوزن الزائد من قبل خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة.
ولمدة 4 أسابيع، طلب من إحدى المجموعات أن تأكل نظامها الغذائي المعتاد، أو بالقدر الذي تريده، بينما كانت المجموعة الأخرى تتبع نظام صيام يوم بديل وتمت مراقبتها للتأكد من أنها لا تستهلك أي سعرات حرارية لمدة 36 ساعة، قبل الانغماس في أي شيء يريدون تناوله في الـ12 ساعة.
وقال البروفيسور هارالد سوريج، مؤلف مشارك: "وجدنا في المتوسط، خلال الـ12 ساعة التي كان يمكنهم فيها تناول الطعام بشكل طبيعي، أن المشاركين في مجموعة صيام اليوم البديل قاموا بالتعويض عن بعض السعرات الحرارية المفقودة من الصيام، ولكن ليس كلها، كما استهلك المشاركون الذين اتبعوا النظام الغذائي سعرات حرارية أقل بنسبة 37% وخسروا في المتوسط 3.5 كجم".
المشاركون الذين اتبعوا نظاما غذائيا يعتمد على صيام يوم بديل، نقصت دهون البطن لديهم، كما وجد الباحثون العديد من الآثار الإيجابية الأخرى غير المرتبطة بالوزن؛ فعلى سبيل المثال، كانت لديهم مستويات أقل من sICAM-1، وهو جزيء مرتبط بالمرض المرتبط بالعمر، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والالتهابات.
لاحظ الباحثون أن صيام يوم بديل واحد من أكثر التدخلات الغذائية تطرفًا، ولكن من المحتمل أن يكون أكثر نجاحًا من النظام الذي يعتمد على تقييد السعرات الحرارية، وذلك لأن الوجبات الغذائية المقيدة للسعرات الحرارية يمكن أن تؤدي إلى سوء التغذية، على حد قول الباحثين، كما هناك أيضًا دليل على أنه يمكن أن يعرض جهاز المناعة للخطر عن طريق تقليل خلايا الدم البيضاء.
ومن ناحية أخرى، لا يوصي الباحثون بالبدء في صيام يوم بديل لفترات طويلة حتى يتم إجراء المزيد من البحوث، فقال «مايدو»: "نشعر بأنه نظام جيد لعدة أشهر بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة لخفض الوزن، أو قد يكون تدخلا سريريا مفيدا في الأمراض الناجمة عن الالتهابات، كما ننصح بعدم الصوم إذا كان لدى الأشخاص عدوى فيروسية، لأن الجهاز المناعي ربما يحتاج إلى طاقة فورية لمحاربة الفيروسات".
يخطط الباحثون في المستقبل لدراسة آثار صيام اليوم البديل الصارمة في مجموعات مختلفة من الأشخاص، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من السمنة ومرض السكري.