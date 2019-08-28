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دراسة: صيام يوم بديل نظام فعال لمرضى السمنة

لاحظ الباحثون أن صيام يوم بديل واحد من أكثر التدخلات الغذائية تطرفًا، ولكن من المحتمل أن يكون أكثر نجاحًا من النظام الذي يعتمد على تقييد السعرات الحرارية
تحرير:فيروز ياسر ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
صيام يوم بديل
صيام يوم بديل
كشفت الأبحاث عن أن نظام صيام يوم بديل الغذائي قد يساعد المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن على فقدان نحو 4 كجم في 4 أسابيع، إذ تم إجبار المتطوعين على الجوع لمدة 36 ساعة قبل السماح لهم بالانغماس في ما يريدون لمدة 12 ساعة، ونتج عن ذلك تقلص السعرات الحرارية التي يتناولونها بأكثر من الثلث، ما ساعدهم على التخلص من الدهون في الجسم دون فقدان الأطعمة التي يستمتعون بها، كما لديهم أيضا مستويات منخفضة من المواد الكيميائية في الجسم التي تم ربطها بالأمراض المرتبطة بالعمر أو الالتهابات. وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
يعتقد العلماء أن هذا النظام أفضل طريقة لفقدان الوزن من حساب السعرات الحرارية؛ لأن البعض يجده أقل تقييدًا، ويزعمون أنه يساعد حيث يشبه حمية رجال الكهوف، عندما لم يكن الطعام متاحًا طوال الوقت. وقال توماس بييبر، من جامعة جراتس الطبية ومؤلف مشارك في الدراسة: "لماذا لا يؤدي تحديد السعرات الحرارية بالضبط والصيام
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حكاية-فقدان-الوزن

رجل يفقد 60كجم.. إليك النظام الغذائي الذي اتبعه

فقدان الوزن ليس رحلة سلسلة يستطيع الجميع عبورها بسلام، فاتخاذ قرار فقد العديد من الكيلو جرامات، يحتاج إلى تغير في أسلوب الحياة، والتوقف عن تناول أطعمة محددة، والإكثار من أخرى، من وقت لآخر نود أن ننظر إلى أمثلة يحتذى بها في فقد الوزن، وآخر ما وجدناه، رجل أعمال يدعى ريشابه سومان قرر أن يفقد وزنه، ويعود إلى رشاقته، ولم يكن هذا أمر سهل وبسيط عليه، ولكن من خلال اتباع نظام غذائي صارم، مع ممارسة الرياضة، استطاع أن يفقد العديد من الكيلو جرامات، نقلًا عن timesofindia"".
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ماذا يحدث عند التوقف عن تناول الخبز لأسبوع؟

يعتبر الخبز العنصر الرئيس في النظام الغذائي، خاصة في وجبة الفطار والعشاء، وإذا ذهبت إلى أحد المطاعم يقدم لك الويتر طبقا من الخبز بجانب السلطات والمخللات، وعند تناوله فإن الشخص يحصل على نحو 20% من إجمالي السعرات الحرارية الغذائية في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من أنه لا يوجد خطأ في تناول الخبز محلي الصنع كل مرة من حين إلى حين، إلا أنه لا ينبغي تناول الخبز المعالج يوميًّا، وإذا وجدت نفسك تأكل هذا النوع من الخبز خلال معظم وجباتك، فحاول الاستغناء عنه لمدة شهر كامل.
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دراسة: الهرولة أفضل تمرين لتجنب زيادة الوزن

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