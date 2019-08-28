دراسة: صيام يوم بديل نظام فعال لمرضى السمنة

لاحظ الباحثون أن صيام يوم بديل واحد من أكثر التدخلات الغذائية تطرفًا، ولكن من المحتمل أن يكون أكثر نجاحًا من النظام الذي يعتمد على تقييد السعرات الحرارية

تحرير:فيروز ياسر ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

صيام يوم بديل

كشفت الأبحاث عن أن نظام صيام يوم بديل الغذائي قد يساعد المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن على فقدان نحو 4 كجم في 4 أسابيع، إذ تم إجبار المتطوعين على الجوع لمدة 36 ساعة قبل السماح لهم بالانغماس في ما يريدون لمدة 12 ساعة، ونتج عن ذلك تقلص السعرات الحرارية التي يتناولونها بأكثر من الثلث، ما ساعدهم على التخلص من الدهون في الجسم دون فقدان الأطعمة التي يستمتعون بها، كما لديهم أيضا مستويات منخفضة من المواد الكيميائية في الجسم التي تم ربطها بالأمراض المرتبطة بالعمر أو الالتهابات. وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.

يعتقد العلماء أن هذا النظام أفضل طريقة لفقدان الوزن من حساب السعرات الحرارية؛ لأن البعض يجده أقل تقييدًا، ويزعمون أنه يساعد حيث يشبه حمية رجال الكهوف، عندما لم يكن الطعام متاحًا طوال الوقت. وقال توماس بييبر، من جامعة جراتس الطبية ومؤلف مشارك في الدراسة: "لماذا لا يؤدي تحديد السعرات الحرارية بالضبط والصيام