أم تشنق ابنتها المريضة نفسيا في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م

صورة أرشيفية

في واقعة غريبة شهدتها قرية جوارجي التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، أقدمت أم على شنق ابنتها المريضة نفسيا في ظروف غامضة، اليوم الأربعاء، وجرى ضبط المتهمة، ونقل جثة المجني عليها إلى مشرحة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بالعثور على جثة لطفلة، ملقاة أعلى سطح منزلها الكائن في عزبة جوارجي التابعة لمركز أبو قرقاص.

انتقل المقدم محمد عصمت رئيس المباحث، والنقيب محمود مصطفى معاون أول المباحث، حيث وجدت الطفلة "بسمة. ش. ح - 10 سنوات"، مسجاة على الأرض، وبسؤال أم الطفلة وتدعى "زيناهم. ك. ي - 38 عامًا"، ربة منزل، ادعت أن ابنتها فارقت الحياة بشكل طبيعي. وبالمعاينة الأولية للجثة تبين وجود شبهة جنائية حول الوفاة، وبإجراء