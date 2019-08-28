جريمة

أم تشنق ابنتها المريضة نفسيا في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٤ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
في واقعة غريبة شهدتها قرية جوارجي التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، أقدمت أم على شنق ابنتها المريضة نفسيا في ظروف غامضة، اليوم الأربعاء، وجرى ضبط المتهمة، ونقل جثة المجني عليها إلى مشرحة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بالعثور على جثة لطفلة، ملقاة أعلى سطح منزلها الكائن في عزبة جوارجي التابعة لمركز أبو قرقاص.
انتقل المقدم محمد عصمت رئيس المباحث، والنقيب محمود مصطفى معاون أول المباحث، حيث وجدت الطفلة "بسمة. ش. ح - 10 سنوات"، مسجاة على الأرض، وبسؤال أم الطفلة وتدعى "زيناهم. ك. ي - 38 عامًا"، ربة منزل، ادعت أن ابنتها فارقت الحياة بشكل طبيعي. وبالمعاينة الأولية للجثة تبين وجود شبهة جنائية حول الوفاة، وبإجراء
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سجن

تجديد حبس 7 لصوص سرقوا «فيلا» سفير سابق بالشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جُنح مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بتجديد حبس سبعة أشخاص، بينهم خمسة عاطلين، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم جميعًا بسرقة محتويات «فيلا» يمتلكها أحد سفراء مصر السابقين لدى إحدى الدول العربية، في عزبة «شوقي» التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، حيث جرى ضبط المتهمين قبل تصرفهم في المسروقات، التي كانت عبارة عن مراوح سقف وأجهزة كهربائية وبوتاجاز مسطح، ودفاية، وأسطوانة بوتاجاز.
حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (2)

إصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث سيارة ببني سويف

أصيب زوجان و3 أطفال، جميعهم من أسرة واحدة، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى قبل نفق سنور باتجاه محافظة المنيا بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى. بدأت الواقعة بتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي قبل نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، بداخلها 5 من أسرة واحدة، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
محكمة

محامية «فتاة العياط» بعد تجديد حبسها: «هنستأنف تاني»

قالت دينا المقدم محامية أميرة المعروفة إعلاميا بـ«طفلة العياط» بعد أن قبلت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلها، إنها ستتقدم باستئناف على قرار المحكمة مرة أخرى خلال 24 ساعة وبعدها سيتم تحديد جلسة. وعن أميرة قالت "المقدم": "مقدرتش أشوف أميرة بعد الحكم لأنها كانت مع الحرس وكلمتها قبل الجلسة وكانت طبيعية جدا بس متوترة شوية وإحنا وهي كنا متفائلين قبل الحكم بقبول استئناف النيابة". وكانت محكمة جنايات القاهرة قبلت الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل "أميرة" وألغت المحكمة قرار قاضي المعارضات.
خلافات-زوجية-طلاق

بعد 3 سنوات خطوبة وزواجا.. اكتشف أن زوجته «سوابق»

«تعيش وأسرتها فى شارع مجاور لنا، شاهدتها أمي وتعرفت عليها، وأخبرتني بشأنها، وحين سألنا عنها وأسرتها أخبرنا جيرانهم بأنهم أناس محترمون ولم يُرَ من أحد منهم سوءا، وأنهم من محافظة المنصورة، وانتقلوا إلى الجيزة بسبب عمل رب الأسرة، واستقروا بها منذ 7 سنوات، واستعنّا بأحد معارفنا للسؤال عن عائلة الفتاة، وأخبرنا بأنهم عائلة كبيرة لها اسمها وسمعتها الطيبة، ورتبنا زيارة للتعرف عليهم وتمت الخطبة، وبعد عامين تم الزواج، واستمر لمدة عام، عرفت فيه أن زوجتي سوابق»، هذا ما ساقه زوج في مبررات دعوى نشوز ضد زوجته.
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الطفلة-سندس

إحالة المتهمين بقتل «سندس» بالإسكندرية للجنايات

قررت نيابة مينا البصل غرب الإسكندرية إحالة، كل من "ع. ر. س" سائق توك توك و شقيقته "ع" ربة منزل، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني لاتهامهما بقتل الطفلة "سندس. أ. م" وسرقتها. تعود الواقعة في القضية 12223 لسنة 2019 جنايات قسم مينا البصل، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بورود بلاغ من المدعوة "ن. م. ال" عاملة ببنك بتغيب ابنتها 6 سنوات بأحد شوارع القسم.
جثة (5)

جنس وطفلة وعرفي.. قصة عجوز قتلها عشيقها في الشرقية

الظواهر تختلف كثيرًا عن بواطن الأمور وحقيقتها، فمن كان يتوقع أو يدري أن عبارات ودعوات الترحم على عجوز وحفيدتها عثر عليهما مقتولتين داخل منزل الأولى بمحافظة الشرقية، ستكون أمرًا في غير موضعه، وأن الضحية الطاعنة في السن سيتخطى دورها الضحية التي تستحق التعاطف، بل إن الأمر ربما ذهب إلى لعنات تصاحبها وتصاحب سيرتها لوقت طويل؛ لا لشيء إلا لأنها تناست وقار سنواتها الثلاث وستون، وراحت تتودد لشاب يصغرها بأكثر من ثلاثون عامًا، وحينما أرادت الاعتدال والخروج ببر العلاقة بعيدًا عن العشق المحرم كانت الطامة الكبرى والنهاية.
سجن

رفض الزواج بها.. حبس قاتل عجوز وحفيدتها في الشرقية

أصدرت نيابة ديرب نجم العامة، برئاسة المستشار جمعة الششتاوي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، قرارا بحبس شاب في بداية العقد الرابع من العمر، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل والدة صديقه، ربة منزل بمنتصف العقد السابع من العمر، وحفيدتها، طفلة بالكاد أتمت ربيعها الثالث، على أثر خلافات بينهما سببها وجود علاقة غير شرعية تربطه بالعجوز، التي طلبت منه الزواج عرفيا، لكنه رفض وقتلها هي وحفيدتها.
جثة-طفل-مقتول-قتل

حبس المتهم بتعذيب وقتل طفلته في المقطم

أمرت نيابة نيابة المقطم الجزئية، بحبس المتهم بتعذيب طفلته في المقطم حتى الموت، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذكر المتهم في التحقيقات أنه لم يقصد قتلها وضربها بغرض تأديبها، فيما أجرى أحمد عمران وكيل النيابة، مناظرة الجثة التي اكشفت أن بها أثار كدمات وضرب بالجسد وسحجات في الرأس، ورجحت المناظرة أن الوفاة قد تكون نتيجة إصابتها بنزيف داخلي إثر تعرضها للضرب المبرح. كما صرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة، وتسليمها لذويها لدفنها، وأمرت باستدعاء والدة المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة، وكلفت المباحث بإجراء التحريات بشأن الواقعة.
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