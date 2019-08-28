طائرة مصر تتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للناشئين

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م

طائرة المنتخب

تأهل منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة إلى نصف نهائي بطولة العالم للناشئين المقامة في تونس، خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري، بعدما فاز الفراعنة على نظيره منتخب بيلاروسيا في ربع نهائي بطولة العالم للناشئين، وأثبت الفراعنة تفوقهم من بداية المباراة التي انتهت بثلاثة أشواط نظيفة، وحسموا الشوط الأول بنتيجة (25-21)، قبل أن يتفوق أبناء الفراعنة بحسم الشوط الثاني بنتيجة (25-18)، وحسم الشوط الثالث بصعوبة بنتيجة (25-18) ليتأهل الفراعنة إلى نصف نهائي مونديال الطائرة.

ولم يخسر المنتخب المصري حتى الآن في البطولة، بينما خسر منتخب بيلاروسيا مباراتي تونس والبرازيل. ويشارك منتخب الناشئين للكرة الطائرة في بطولة العالم للمرة 11 في تاريخه من أصل 16 نسخة مقامة، وكان المركز الرابع هو أفضل نتائج منتخب الناشئين في بطولة العالم، عندما فاز أبناء الفراعنة بالمركز الرابع نسخة 2001

ولم يخسر المنتخب المصري حتى الآن في البطولة، بينما خسر منتخب بيلاروسيا مباراتي تونس والبرازيل.



ويشارك منتخب الناشئين للكرة الطائرة في بطولة العالم للمرة 11 في تاريخه من أصل 16 نسخة مقامة، وكان المركز الرابع هو أفضل نتائج منتخب الناشئين في بطولة العالم، عندما فاز أبناء الفراعنة بالمركز الرابع نسخة 2001 التي أقيمت في مصر.



ويقود المنتخب الوطني للطائرة المدير الفني حسن الحصري ويساعده نصر علي ومصطفى جبر إخصائي علاج طبيعي وناصر الخولي مدير الفريق، وتضم قائمة المنتخب في هذه البطولة كلا من اللاعبين محمد علوان وعمر ديغيام وأحمد عبد العظيم ومروان النجار وعبد الرحمن الحسيني وأنس محمد وكريم إبراهيم وإياد محمد ومحمد العرابي ويوسف نصير ويوسف جعفر وإبراهيم رسلان.

