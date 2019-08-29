للحفاظ على ضغط الدم.. أضف زيت الزيتون لطعامك

إذا لم تتم السيطرة على ضغط الدم المرتفع، سيؤدي ذلك إلى تعقيدات صحية خطيرة تتمثل في النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، كما أنه يؤدي إلى تصلب الشرايين

تحرير:إسراء سليمان ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

ضغط الدم

للحفاظ على ضغط الدم في معدلات طبيعية وصحية، يجب تناول التوت البري، ونظرًا لأن الجزر مصدر غني بالبوتاسيوم، فهو يساعد على التقليل من ضغط الدم المرتفع بطريقة فعالة، وينظم ضربات القلب ويحافظ على وظائف الكلى، وليس الجزر فقط، بل الثوم أيضًا يعالج ضغط الدم المرتفع، وبالنسبة للزيوت المستخدمة في الطهي، عليك إدراج زيت الزيتون في نظامك الغذائي؛ لأنه من الزيوت الحيوية التي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم، ويقيه من الأمراض. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express".

إذا لم تتم معالجة ضغط الدم المرتفع بشكل سريع، سيؤدي ذلك إلى العديد من المشكلات الصحية، وترتبط هذه الحالة المرضية بعادات متعلقة بأسلوب الحياة، وذلك ليس مرتبطا فقط بضغط الدم، بل إن معظم الأمراض ناتجة عن اتباع عادات حياتية خاطئة. العديد من الأشخاص على دراية جيدة بالأطعمة التي يجب تجنب تناولها، للتخلص من