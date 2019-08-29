للحفاظ على ضغط الدم.. أضف زيت الزيتون لطعامك

إذا لم تتم السيطرة على ضغط الدم المرتفع، سيؤدي ذلك إلى تعقيدات صحية خطيرة تتمثل في النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، كما أنه يؤدي إلى تصلب الشرايين
للحفاظ على ضغط الدم في معدلات طبيعية وصحية، يجب تناول التوت البري، ونظرًا لأن الجزر مصدر غني بالبوتاسيوم، فهو يساعد على التقليل من ضغط الدم المرتفع بطريقة فعالة، وينظم ضربات القلب ويحافظ على وظائف الكلى، وليس الجزر فقط، بل الثوم أيضًا يعالج ضغط الدم المرتفع، وبالنسبة للزيوت المستخدمة في الطهي، عليك إدراج زيت الزيتون في نظامك الغذائي؛ لأنه من الزيوت الحيوية التي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم، ويقيه من الأمراض. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express".
إذا لم تتم معالجة ضغط الدم المرتفع بشكل سريع، سيؤدي ذلك إلى العديد من المشكلات الصحية، وترتبط هذه الحالة المرضية بعادات متعلقة بأسلوب الحياة، وذلك ليس مرتبطا فقط بضغط الدم، بل إن معظم الأمراض ناتجة عن اتباع عادات حياتية خاطئة. العديد من الأشخاص على دراية جيدة بالأطعمة التي يجب تجنب تناولها، للتخلص من
إذا لم تتم معالجة ضغط الدم المرتفع بشكل سريع، سيؤدي ذلك إلى العديد من المشكلات الصحية، وترتبط هذه الحالة المرضية بعادات متعلقة بأسلوب الحياة، وذلك ليس مرتبطا فقط بضغط الدم، بل إن معظم الأمراض ناتجة عن اتباع عادات حياتية خاطئة. العديد من الأشخاص على دراية جيدة بالأطعمة التي يجب تجنب تناولها، للتخلص من ضغط الدم المرتفع، ولكن عندما يتعلق الأمر بأفضل الزيوت للطهي، فعليك استخدام الزيوت الحيوية.
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يؤثر ضغط الدم المرتفع فى واحد من كل أربعة أشخاص حول العالم، وذلك وفقًا لآخر إحصائيات تم التوصل إليها، فإذا لم تتم السيطرة على ضغط الدم المرتفع، سيؤدي ذلك إلى تعقيدات صحية خطيرة تتمثل في النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، كما أنه يؤدي إلى تصلب الشرايين، وتنتج عنه تعقيدات صحية خطيرة، وللمساعدة في إدارة الحالة والتقليل من حالات الوفاة، يجب أن يكون المريض منتبهًا بدرجة كافية للأطعمة التي يتناولها، فالحفاظ على أسلوب حياة صحي، يشتمل على ممارسة التمرينات الرياضية واتباع نظام غذائي صحي، يقلل من خطورة الإصابة، وربما يقلل من تناول العقاقير الطبية المتعلقة بضغط الدم.
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إضافة إلى ذلك، استهلاك على الأقل ملعقتين من زيت الزيتون الغني بالفينول يوميا يعد فعالا بشكل كبير في التقليل من معدلات ضغط الدم المرتفعة، ومن خلال دراسة نشرت في جامعة كاليفورنيا في مركز ديفيس، أوضحت النتائج أن زيت الزيتون يساعد في انخفاض معدلات ضغط الدم المرتفع، إذ كشفت الدراسة عن أن وجود الفينول يعد أكثر فاعلية في خفض الدم الانقباضي أو الانبساطي، مقارنة بزيت عباد الشمس أو زيت فول الصويا أو الزيوت المكررة التي تحتوي على نسبة قليلة من الفينول.
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ومن خلال دراسة أخرى نُشرت في عام 2000، فتناول كميات كبيرة من زيت الزيتون يساعد في تقليل حاجة الشخص للعقاقير الطبية، وفي تعليق على ذلك، قال الطبيب ألدو فيرارا، أستاذ مشارك في الطب الباطني بجامعة فريدريكو في نابولي: "الاكتشافات الأكثر أهمية في هذه الدراسة أن الاستهلاك اليومي من زيت الزيتون (نحو 40 جراما) يقلل من جرعات ضغط الدم بنسبة تصل إلى 50%، وعندما يتعلق الأمر بكمية الزيت المطلوب استخدامها، نستطيع أن نقول إن 40% يعد كمية مثالية، وهو ما يعادل نحو 4 ملاعق"، وأضاف قائلا: "يحتوي زيت الزيتون على مضادات أكسدة تسمى الفينول، تعد مسؤولة بشكل كبير عن خفض ضغط الدم المرتفع".
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كما قالت جمعية القلب والسكتات الدماغية: "الدهون والزيوت توفر لك السعرات الحرارية والدهون الأساسية التي تحتاج إليها، وتساعد الجسم أيضًا على امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون؛ مثل فيتامين (A ،D ،E ،K)؛ لذلك فمن المهم اختيار دهون غير متحولة، وصحية، والابتعاد تمامًا عن الزيوت والدهون المهدرجة.
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