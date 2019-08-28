القوى العاملة تحذر المصريين بالسعودية

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م

محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية

حذرت وزارة القوى العاملة، المواطنين المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية من الوقوع ضمن شبكات النصب والاحتيال من خلال الإعلانات التي تدعو للعمرة المجانية. وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أرسل تقريرا لوزير القوى العاملة محمد سعفان، عبر المستشار العمالي عثمان رمضان بهدف التوعية والتنبيه على المصريين الموجودين بالسعودية وخارجها بعدم الانسياق للإعلانات التي تدعو للعمرة المجانية وذلك من خلال الرابط(http://freehajtrip.com/a ).

ويقول الإعلان الوهمي: "سارع بالتسجيل في مسابقة رحلة العمرة مدفوعة التكاليف مجانا، أو ما يوازيها من مبلغ مالي في بلدك مقدمة من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية السعودية، بالتعاون مع قناة مكة المكرمة الرسمية اقترب الموسم واقتربت النتائج".ووفقا للمنشور لا توجد بالمملكة ما يسمى وزارة الأوقاف وأن الجهة المنوط