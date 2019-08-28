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القوى العاملة تحذر المصريين بالسعودية

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م
محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية
محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية
حذرت وزارة القوى العاملة، المواطنين المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية من الوقوع ضمن شبكات النصب والاحتيال من خلال الإعلانات التي تدعو للعمرة المجانية. وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أرسل تقريرا لوزير القوى العاملة محمد سعفان، عبر المستشار العمالي عثمان رمضان بهدف التوعية والتنبيه على المصريين الموجودين بالسعودية وخارجها بعدم الانسياق للإعلانات التي تدعو للعمرة المجانية وذلك من خلال الرابط(http://freehajtrip.com/a ).
ويقول الإعلان الوهمي: "سارع بالتسجيل في مسابقة رحلة العمرة مدفوعة التكاليف مجانا، أو ما يوازيها من مبلغ مالي في بلدك مقدمة من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية السعودية، بالتعاون مع قناة مكة المكرمة الرسمية اقترب الموسم واقتربت النتائج".ووفقا للمنشور لا توجد بالمملكة ما يسمى وزارة الأوقاف وأن الجهة المنوط
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مدارس

التعليم: سحب اعتماد المدارس المخالفة لمعايير الجودة

صرحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، بأن الهيئة تستعد لبدء زيارات المؤسسات التعليمية للعام الدراسي 2019 – 2020، من خلال تحديث منظومة الاعتماد وإجراءات التقدم للاعتماد من الهيئة، وكتابة التقارير الواردة من فرق الزيارة، إذ من المتوقع أن تتقدم أعداد أكبر من المؤسسات التعليمية هذا العام، خاصة بعد الاجتماع الذي عقدته الهيئة مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، لحثهم على زيادة أعداد المؤسسات المتقدمة للاعتماد من الهيئة للوصول إلى المستهدف في خطة مصر 2030.
احمد-العزبي (2)

بعد قرار الصحة.. «العزبي» يكشف مصير سلسلة صيدلياته

شكل قرار الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، بشطب الدكتور أحمد العزبي والدكتور حاتم رشدي، من سجلات الصيادلة بالوزارة، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر بشطبهما، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بالشارع المصرى والوسط الطبي على حد سواء. وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت في مارس الماضي، بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة بإسقاط عضوية أحمد العزبي، وحاتم رشدي؛ لقيامهما باستعارة أسماء صيادلة ليتمكنا من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون.
بالوعه (3)

«بالوعات الصرف الصحي».. إهمال ينذر بكارثة

فجرت قضية مصرع طفل داخل بالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية بالعمرانية، كارثة سرقة أغطية البالوعات دون وجود إجراءات رادعة لمواجهة الظاهرة، وهو ما ينجم عنه العديد من الأزمات والمشكلات ويهدد حياة العديد من المواطنين. الأزمة التي وقعت مؤخرا طرحت العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام، حول ما إذا كانت هناك مافيا تتحكم في سرقة أغطية البالوعات، وأسباب عدم وجود إجراءات رقابية واضحة لمنع تفاقم تلك الظاهرة، والدور المنوط بالمحليات القيام به لمواجهة الظاهرة بصورة رادعة، وهل تكفي القوانين والعقوبات لردع المخالفين؟
جامعه-الازهر

21 سبتمبر بدء الدراسة بجامعة الأزهر.. والإجازة 25 يناير

أعلنت جامعة الأزهر الشريف، بدء العام الدراسى الجديد 21 سبتمبر، تماشيا مع قرارات المجلس الأعلى للجامعات ولحسن سير العملية التعليمية، على أن تبدأ إجازة نصف العام فى 25 من يناير 2020 حتى 6 من فبراير 2020، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 8 من فبراير 2020. وينعقد اليوم الأربعاء، مجلس جامعة الأزهر، حيث يتم خلال الاجتماع بحث الجديد فى تنسيق هذا العام، والاستعداد لفتح باب المرحلة الثانية عقب ظهور نتيجة الدور الثانى للثانوية الأزهرية.
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محمد-سعفان

100 وظيفة في السعودية بـ10 آلاف جنيه.. تعرف عليها

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن استمرارها في قبول طلبات 100 وظيفة للعمل على مهنة جزار دواجن لشركة المراعي بالمملكة العربية السعودية، حتى بعد غد الخميس، موضحة أن المرتب الأساسي للمهنة 10 آلاف و600 جنيه بدولة العمل، بالإضافة إلى توفير المسكن لأعزب، وتأمين صحي، وعقد العمل وإجازة سنوية بتذكرة طيران ذهاب وعودة، ومصاريف وأتعاب التوظيف والتأشيرة وتذكرة السفر على حساب الشركة الطالبة، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

الأحد.. القوى العاملة تتلقي طلبات لوظائف بالسعودية

تبدأ وزارة القوى العاملة، يوم الأحد وحتى الخميس المقبل، قبول طلبات 100 وظيفة للعمل على مهنة جزار دواجن لشركة المراعي بمدينة حائل بالمملكة العربية السعودية. وبحسب ببان اليوم، قال وزير القوى العاملة، إن المرتب الأساسي لمهنة جزار دواجن يبلغ 2004 ريالات سعودية شهريا فضلا عن 400 ريال بدل طعام، أي بما يوازي 10 آلاف و600 جنيه مصري.
غارة-لتحالف-دعم-الشرعية-في-اليمن

تحالف دعم الشرعية باليمن يستهدف الانفصاليين في عدن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أنه استهدف إحدى المناطق التي تشكل تهديدًا من جانب الانفصاليين ضد الحكومة اليمنية الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن. وقال التحالف وفقًا لموقع "العربية" إنها العملية الأولى التي ينفذها في هذا الصدد، وستليها عملية أخرى في حال عدم التقيد ببيان وقف إطلاق النار في عدن والذي يهدد باستخدام القوة ضد المخالفين. وأكد التحالف، أنه لا تزال الفرصة سانحة لعناصر المجلس الانتقالي للانسحاب الفوري من المواقع التي سيطر عليها بالقوة في عدن.
حج-وعمرة (2)

بث مباشر.. صلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد الحرام في مكة

بدأ حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات، اليوم الأحد، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد الوقوف على جبل عرفات الطاهر، وكانت المملكة العربية السعودية، استبدلت فجر اليوم، كسوة الكعبة، بحضور عدد من مندوبي الرئاسة ومصنع كسوة الكعبة المشرفة، كعادة سنوية في مثل هذا الوقت، ويأتي ذلك بعد تقديم رجال الأمن والعاملين النصح والإرشاد للحجاج باستخدام الأدوار لجسر الجمرات في الرمي والالتزام بالمسارات نحو الجسر بما يوفر للحاج راحة ويسراًفي الحركة. وتقدم لكم «التحرير» بثا مباشرا لصلاة عيد الأضحى المبارك، من المسجد الحرام في مكة المكرمة.
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