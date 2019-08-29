الجيم الإسلامي.. علماء دين يدعمون والسوشيال ميديا ترفض

يهدف إلى إرضاء جميع الأذواق.. وتتراوح أسعار الاشتراك بين 65 إلى 80 جنيها.. وكريمة: ليس بسنة تتبع ولا ببدعة تستند.. ومهنى: محمود والنية الفيصل.. ومغردون: يا رب النيزك

تحرير:مؤمن عبد اللاه وإسراء زكريا ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

«رياضة وعبادة».. كان هذا شعارا رفعته فتيات بورسعيد عندما أقدم سبع منهن على خطوة غير مسبوقة على مستوى الجمهورية بافتتاح ما أطلقوا عليه اسم «الجيم الإسلامي» بهدف جذب أنظار السيدات الملتزمات والمنتقبات اللاتي يجدن غضاضة في الذهاب إلى مراكز «الجيم» بشكلها الحالي، خاصة أن الغالبية العظمى منها أصبحت تستخدم الموسيقى والأغاني الشعبية والأجنبية في ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى إرضاء جميع الأذواق، قررت الفتيات استبدالها بالاستغفار والتسابيح والأذكار، ومنع الأغاني تماما.

بداية الانتشار على الرغم من أن الجيم الجديد فتح أبوابه منذ أشهر ماضية، فإنه ذاع صيته خلال الـ48 ساعة الماضية بشكل كبير، فأصبح حديث الساعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التى انقسمت إلى فريقين بين مؤيد لهذه الخطوة ويعتبرها انتصارا جديدا للمرأة، وسوف تساهم في ممارسة كثير من النساء الرياضة بدون حرج أو شعور

بداية الانتشار

على الرغم من أن الجيم الجديد فتح أبوابه منذ أشهر ماضية، فإنه ذاع صيته خلال الـ48 ساعة الماضية بشكل كبير، فأصبح حديث الساعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التى انقسمت إلى فريقين بين مؤيد لهذه الخطوة ويعتبرها انتصارا جديدا للمرأة، وسوف تساهم في ممارسة كثير من النساء الرياضة بدون حرج أو شعور بالذنب، وستكون متنفسا للمنتقبات والمحجبات، لا سيما بعدما شهد إقبالا كبيرا من قبل هذه الفئات.

وبين معارض لهذه الفكرة يرى مسمى «جيم إسلامي»، وإن كان لممارسة الرياضة أمرا غير مقبول ولا يتعدى كونه متاجرة بالدين، ويحمل إساءة له، فلا يجوز ربط ممارسة الرياضة بالإسلام، وأن الغرض من هذا المسمى هو إثارة الجدل وكسب مزيد من الصيت على حساب الإسلام، لأن الزج باسم الدين في ترويج أي فكرة يكسبها أهمية كبرى.

فوائد الجيم الإسلامي

القائمون على الجيم أكدوا أن هذه الخطوة جاءت من قبيل إرضاء جميع الأذواق وكسب الفئات التى كانت تعزف عن ممارسة الرياضة في الماضي «بنحاول نجذب جميع فئات المجتمع ومش معنى إني خصصت أياما للجيم الإسلامي إني مش هارضي الأذواق الأخرى إحنا بنقدم برضوا عروض زومبا ورقص شرقي».

وتابعوا: "الجيم الإسلامي بدأ في الانتشار في أماكن متفرقة على مستوى الجمهورية، وأبرز هذه الأماكن: السادس من أكتوبر والتجمع وتتراوح أسعار الجيم الإسلامي بين 65 جنيهًا لـ80 جنيهًا ويختلف السعر على حسب الفقرات والتمرينات التي تتقدم إليها الزبونة.

وحول المسمى الجديد أكدوا أن الزبائن هم من أطلقوا عليه «جيم إسلامي»، موضحين: «كل اللي بييجي ينبهر بالفكرة وبجرأتها، خاصة أن الفكرة فيها نوع من المخاطرة لأن الجيم يعتمد بشكل أساسي على الغناء والرقص والزومبا وغيرها، مشددين على أن جلسات اليوجا تمنح طاقة إيجابية خاصة مع الاستغفار والذكر تمنح راحة نفسية وثوابا وطاقة إيجابية أفضل بكثير من استخدام الموسيقى والأغاني، وتفضلها الكثير من الفتيات».

ليس بسنة ولا بدعة

للوقوف على الرأى الديني في وجود ما يسمى بالجيم الإسلامي «التحرير» توجهت إلى عدد من رجال الدين لمعرفة انطباعهم عن الأمر، ورأى الدين في ممارسة الرياضة عن طريق الاستغفار والتسابيح بدلا من الأغاني.

وفي سياق متصل قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: إنه لا دخل للشريعة الإسلامية بذلك، فهذه ليست «بسنة تتبع ولا ببدعة تستند»، موضحا أنه لا يستطيع الجزم بأن هذه الظاهرة طيبة أو بدعة، لكنه يخشى الطائفية من ورائها، مشددا على أنه لا يريد أن تصبغ الأنشطة الرياضية بالصبغات الدينية الطائفية، فظهور جيم إسلامي تتغنى فيه المسلمات بالأذكار والتسابيح من الممكن أن يدعو لظهور جيم مسيحي تتغنين فيه المسيحيات بالترانيم، مما يتسبب في انقسام المجتمع.



وطالب كريمة في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "بعدم إقحام الدين في مثل هذه الأمور"، قائلا: "لا نريد المزايدة بالدين، بحيث تمارس الأنشطة والشعائر دون تصنيف المؤسسات والكيانات تصنيفا دينيا"، طارحا بعض البدائل للمسلمات اللاتي يردن ذكر الله أثناء قيامهن بممارسة الأنشطة الرياضية بأن يذكرن الله سرا دون استخدام مكبرات صوت وبدون توجيهات أو تعليمات أو تصنيف.

أمر محمود

الدكتور محمود مهنى، عضو هيئة كبار العلماء يرى أن هذه خطوة إيجابية، فإذا اجتمعت النساء في الذكر أو قراءة القرآن، أو تأليف الشعر الحلال، فإنهن يكن في مجلس علم، وينطبق عليهن قول الله عز وجل (وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا)، فإذا كان قصدهن ذكر الله وعبادة الله وتقواه والبعد عن الأغاني الفاحشة ومواقع التواصل الاجتماعي الفاسدة، فلهن الرحمة والمغفرة من الله وسيفتح لهن أبوابا كثيرة منها أبواب الرزق، والصحة، والعفو والعافية، وأبواب الزواج لغير المتزوجات، وأبواب التثبت في البيت من الزواج ومن الزوج، وإعطاء الولد الصالح إذا كن يفعلن ذلك ابتغاء لمرضاة الله.

وأضاف مهنى في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "إذا كانت النساء يفعلن هذه الأشياء وهن بعيدات عن الله وهن يبتغين من وراء هذا المنظرة والشهرة، فلهن ما نوين، فإذا كان قصدهن الله ورسوله فلهن ما نوين، وإذا كن يردن الرياء والشهرة، فليس لهن عند الله حبة أمل أو حبة ثواب".

وأشار إلى أن وجود أماكن مخصصة لممارسة الرياضة بشكل منفرد بعيدا عن الاختلاط والأغانى التى تفسد الشباب والنساء المنتشرة في الشارع المصري، وإن كان يطلق عليها «جيم إسلام أمر محمود ولا شيء به على الإطلاق من الناحية الدينية».

رفض فكرة الجيم الإسلامي

المسمى الجديد «للجيم» كان محل سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بكل أشكالها، حيث غرد حساب يحمل اسم «كريم محمد»، عبر تويتر ساخرا من فكرة الجيم الإسلامي قائلا: «قفزة لفوق كده بارك الله فيك.. حسنا استديري.. هيا يا غلامة».

بينما عبر آخر عن استيائه بعد الزج بالإسلام في جميع الأمور الحياتية قائلا: «مش فاهم ليه بيسموه إسلامي.. يسموه جيم على مذهب السلفية الوهابية أو يسموه بطاطس ولا أي نيلة.. كل واحد مفكر إن الوحي نزل عليه».





حساب آخر يحمل اسم جيفارا كان أكثر حدة في الهجوم على فكرة الجيم الإسلامي، حيث قال «من فترة نايت إسلامى ودلوقتى جيم إسلامى.. النيزك يا رب النيزك عشان حلو أوى كده عالكوكب ابن الوارمة ده».

عاليا أحمد قالت إن الأزمة الكبرى تكمن في الاسم، فليس هناك ما يسمى بجيم إسلامي لأن هذا لا يتعدى كونه مكانا لممارسة الرياضة لا علاقة له بالدين، «المشكلة كلها فى الاسم مافيش حاجة اسمها جيم إسلامي.. مش عايز تشغل ميوزيك براحتك زي أب تاون كده لكن ماعملش جدل بإسلامي ومش إسلامي في الأول والآخر، مكان لممارسة الرياضة.. وأنا الزومبا كشغلي لازم ميوزيك طبعا بس عمري ما فكرت في نقطة حرام ولا حلال».





بنت سينا ترى أنه من الطبيعي أن يكون لدينا جيم إسلامي طالما تم القبول بوجود مسميات أخرى بداعي أنها إسلامية «مش مندهشة إن الاستهانة بمعنى وجوهر الدين الإسلامي توصل لكده أبدااا.. طالما تقبلنا جملة مايوه إسلامي وشراب إسلامي يبقى فين العجيب أما نلاقي جيم إدارته بتستغل مصطلح الإسلامي للدعاية له!».