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الجيم الإسلامي.. علماء دين يدعمون والسوشيال ميديا ترفض

يهدف إلى إرضاء جميع الأذواق.. وتتراوح أسعار الاشتراك بين 65 إلى 80 جنيها.. وكريمة: ليس بسنة تتبع ولا ببدعة تستند.. ومهنى: محمود والنية الفيصل.. ومغردون: يا رب النيزك
تحرير:مؤمن عبد اللاه وإسراء زكريا ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
«رياضة وعبادة».. كان هذا شعارا رفعته فتيات بورسعيد عندما أقدم سبع منهن على خطوة غير مسبوقة على مستوى الجمهورية بافتتاح ما أطلقوا عليه اسم «الجيم الإسلامي» بهدف جذب أنظار السيدات الملتزمات والمنتقبات اللاتي يجدن غضاضة في الذهاب إلى مراكز «الجيم» بشكلها الحالي، خاصة أن الغالبية العظمى منها أصبحت تستخدم الموسيقى والأغاني الشعبية والأجنبية في ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى إرضاء جميع الأذواق، قررت الفتيات استبدالها بالاستغفار والتسابيح والأذكار، ومنع الأغاني تماما.
بداية الانتشار على الرغم من أن الجيم الجديد فتح أبوابه منذ أشهر ماضية، فإنه ذاع صيته خلال الـ48 ساعة الماضية بشكل كبير، فأصبح حديث الساعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التى انقسمت إلى فريقين بين مؤيد لهذه الخطوة ويعتبرها انتصارا جديدا للمرأة، وسوف تساهم في ممارسة كثير من النساء الرياضة بدون حرج أو شعور
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الري: أمطار السودان لا تُعد مؤشرا لحجم إيراد النهر

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا عاجلًا اليوم الخميس، للجنة تنظيم إيراد النهر، بحضور جميع الجهات التنفيذية وقيادات الوزارة، لبحث ومتابعة الاستعدادات لموسم السيول وموسم الفيضان، إذ أفادت أجهزة الوزارة، بأنه من خلال متابعة خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس الجاري، تبين أن حالة الأمطار حتى تاريخه على حوض النيل الأزرق لا تزال حول المعدل، وجار المتابعة اليومية لحالة الأمطار لتقييم الفيضان.
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قطع مياه الشرب عن 11 منطقة في أسوان لمدة 12 ساعة

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة أسوان، قطع مياه الشرب عن 11 منطقة شرق وجنوب مدينة أسوان، اعتبارًا من مساء غد الجمعة وحتى العاشرة من صباح يوم السبت، نظرا لقيام شركة مياه الشرب بأعمال تركيب محابس السحب والطرد لعنبر الطلمبات بمحطة جبل شيشة، الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن هذه المناطق طوال تلك الفترة، وقال بيان صادر عن الشركة، اليوم الخميس، إن قطع مياه الشرب سيشمل جميع المناطق الواقعة على طريق السادات، وأيضًا الواقعة على طريق السماد.
عبد الفتاح السيسى يستقبل رؤساء الدول الافريقية فى غداء عمل استضافه باعتبار سيادته رئيس الاتحاد الأفريقي (3)

كيف تقود مصر إفريقيا نحو التنمية الاقتصادية؟

ركز الرئيس عبد الفتاح السيسي على النمو الاقتصادي والفرص والتحديات التي تواجه القارة الإفريقية خلال حديثه على هامش مؤتمر تيكاد 7، المنعقد حاليا بمدينة يوكوهاما اليابانية، مشددا على أن دول الاتحاد الإفريقي تدرك جيدا أن جهود الإصلاح والتحديث وتنفيذ الأجندة التنموية الطموحة 2063 لن تكلل بالنجاح دون رفع كفاءة البنية الأساسية وتطويرها في القارة الإفريقية من خلال مشروعات عملاقة عابرة للحدود. وأكد السيسي أن الإرادة السياسية بالقارة السمراء متوافرة لدفع جهود الإصلاح والتحديث بالدول الإفريقية في كل المحاور الاقتصادية بما ينعكس على حياة شعوب القارة.
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وزيرة الصحة تفتتح مقر هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد

افتتحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال جولتها لمتابعة منظومة التأمين الصحي الجديد. وتضم الهيئة العامة للرعاية الصحية عدد من الإدارات منها: «الإدارة الهندسية، عمليات موارد بشوية، مكافحة العدوى، الجودة، رضا المتعاملين، الشئون المالية، المكتب الفني، التسويق، الرعاية الصحية والعلاجية، المعمل، والمراجعة الداخلية».
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تسجيل- 387 ألف-مواطن-بالتأمين-الشامل-في-بورسعيد (1)

تسجيل 42 % من سكان بورسعيد في التأمين الصحي الشامل

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس،، إن عدد المواطنين المسجلين في سجلات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بلغ 387 ألف مواطن بمحافظة بورسعيد، كما بلغ عدد العمليات التي أجريت 3260 عملية، مشيرة، خلال جولتها على عدد من المنشآت الصحية بمحافظة بورسعيد، برفقة المحافظ اللواء عادل الغضبان، لمتابعة سير العمل بالتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، إلى أن هذا العدد يمثل حوالى 42% من سكان بورسعيد، مؤكدة أن القيادة السياسية حريصة على توفير خدمات صحية على أعلى مستوى لجموع المصريين.
التأمين-الصحي-ببورسعيد (9)

الحكومة تنفي تأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بتأجيل الحكومة تطبيق الانطلاق الفعلي لمنظومة الـتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والمقرر في النصف الأول من سبتمبر المقبل، وذلك لفشل التشغيل التجريبي للمنظومة، وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي أكدت أن التطبيق الفعلي للمنظومة ببورسعيد سيبدأ في الموعد المحدد في النصف الأول من سبتمبر 2019، خاصة بعد نجاح التشغيل التجريبي للمنظومة، على أن يتم تعميمها بكافة المحافظات.
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الغضبان يطمئن على الحالة الصحية لمعلمة بورسعيد (صور)

زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، المعلمة "سها علي يوسف" أثناء تلقيها العلاج بمستشفى آل سليمان التخصصي، للاطمئنان على حالتها الصحية. ووجه بتوفير كافة الخدمات الصحية على أعلى مستوى للمعلمة، مؤكدا متابعته بنفسه لحالتها الصحية بصفة يومية حتى تسترد كامل صحتها. وكانت قد انتشرت شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول اتهام المعلمة "سها" لضابط شرطة بالاعتداء عليها أثناء قيامها بأعمال الملاحظة للثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية، إلا أن المحضر رقم 26 أحوال بقسم شرطة كشف عن عدم اتهام المعلمة للضابط أو أي أحد بالاعتداء عليها.
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الرئيس يتابع تطورات «التأمين الصحي الشامل».. ويأمر بـ«دقة التنفيذ»

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضمان تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو دقيق وناجح في كافة الجوانب "الفنية، البشرية، والطبية" لضمان تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، وعلى نحو يدشن مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية، مع ضمان استدامة جودة تلك الخدمات، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الرعاية الطبية في خطط الدولة وفي إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
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