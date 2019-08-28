التعليم: سحب اعتماد المدارس المخالفة لمعايير الجودة

تحرير:أمينة محمود ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م

مدرسة - صورة أرشيفية

صرحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، بأن الهيئة تستعد لبدء زيارات المؤسسات التعليمية للعام الدراسي 2019 – 2020، من خلال تحديث منظومة الاعتماد وإجراءات التقدم للاعتماد من الهيئة، وكتابة التقارير الواردة من فرق الزيارة، إذ من المتوقع أن تتقدم أعداد أكبر من المؤسسات التعليمية هذا العام، خاصة بعد الاجتماع الذي عقدته الهيئة مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، لحثهم على زيادة أعداد المؤسسات المتقدمة للاعتماد من الهيئة للوصول إلى المستهدف في خطة مصر 2030.

وأضافت عيد، في تصريح لها، اليوم الأربعاء، أنه من المستهدف اعتماد 60% من مؤسسات التعليم قبل الجامعي، ما يتطلب تقدم 3 آلاف مدرسة سنويا، في حين أنه لا يتقدم سوى 1000 مؤسسة تعليم قبل جامعي بحد أقصى سنويا، ويتم مخاطبة جميع المحافظين لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى المستهدف في خطة مصر، إذ أن نسبة مؤسسات