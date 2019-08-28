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التعليم: سحب اعتماد المدارس المخالفة لمعايير الجودة

تحرير:أمينة محمود ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م
مدرسة - صورة أرشيفية
مدرسة - صورة أرشيفية
صرحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، بأن الهيئة تستعد لبدء زيارات المؤسسات التعليمية للعام الدراسي 2019 – 2020، من خلال تحديث منظومة الاعتماد وإجراءات التقدم للاعتماد من الهيئة، وكتابة التقارير الواردة من فرق الزيارة، إذ من المتوقع أن تتقدم أعداد أكبر من المؤسسات التعليمية هذا العام، خاصة بعد الاجتماع الذي عقدته الهيئة مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، لحثهم على زيادة أعداد المؤسسات المتقدمة للاعتماد من الهيئة للوصول إلى المستهدف في خطة مصر 2030.
وأضافت عيد، في تصريح لها، اليوم الأربعاء، أنه من المستهدف اعتماد 60% من مؤسسات التعليم قبل الجامعي، ما يتطلب تقدم 3 آلاف مدرسة سنويا، في حين أنه لا يتقدم سوى 1000 مؤسسة تعليم قبل جامعي بحد أقصى سنويا، ويتم مخاطبة جميع المحافظين لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى المستهدف في خطة مصر، إذ أن نسبة مؤسسات
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المتحدث-العسكري

القوات المسلحة تنفي امتلاك سلسلة صيدليات: شائعات

نفت القوات المسلحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الاجتماعى الممنهجة من شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية. وأهابت القوات المسلحة، في بيان لها اليوم الأربعاء، بجميع وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى عدم ترويج تلك الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة. وأول من أمس أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، نقابة الصيادلة بأنه تم شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

اعتمد نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم الأربعاء، نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "الدور الثاني" للعام الدراسي 2018 - 2019. وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلبة الذين كان لهم الحق في أداء امتحان الدور الثاني هذا العام 123 ألفا و957 طالبا، منهم 39 ألفا و841 طالبا بالشعبة العلمية "علوم"، و15 ألفا و482 طالبا بالشعبة العلمية "رياضيات"، و68 ألفا و652 طالبا بالشعبة الأدبية.
محمد-سعفان

القوى العاملة تحذر المصريين بالسعودية

حذرت وزارة القوى العاملة، المواطنين المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية من الوقوع ضمن شبكات النصب والاحتيال من خلال الإعلانات التي تدعو للعمرة المجانية. وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أرسل تقريرا لوزير القوى العاملة محمد سعفان، عبر المستشار العمالي عثمان رمضان بهدف التوعية والتنبيه على المصريين الموجودين بالسعودية وخارجها بعدم الانسياق للإعلانات التي تدعو للعمرة المجانية وذلك من خلال الرابط(http://freehajtrip.com/a ).
جامعة-الاسكندرية

المديونية سبب رفع أسعار مستشفيات جامعة الإسكندرية

قررت إدارة المستشفيات الجامعية رفع أسعار الخدمات الخاصة بدخول المرضى والزيارات وبعض الخدمات وسط حالة رفض كبيرة، وأصدرت الإدارة بيانا تؤكد من خلاله أسباب القرار وأن الزيادات التي وصفتها بـ"الطفيفة" سيتم توجيهها لسداد جزء من مديونية المستشفيات الجامعية لدى الشركات الموردة للأدوية والمستلزمات الطبية وشركات صيانة الأجهزة الطبية، والتي تراكمت على مدى سنوات عديدة وتضخمت في الفترة الأخيرة نتيجة المتغيرات الاقتصادية والارتفاع الكبير في أسعار تلك الأدوية والمستلزمات التى يتم شراؤها لعلاج المرضى وارتفاع تكلفة صيانة الأجهزة الطبية المقدمة داخل المستشفيات.
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: 4.2 مليون جنيه لتجهيز 37 عيادة تنظيم أسرة

وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على تدبير اعتماد مالي إضافي لوزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 4.215 مليون جنيه، ضمن خطة العام المالي الحالي 2019- 2020، وذلك بهدف تجهيز 37 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة لوزارة التضامن في إطار مشروع "اثنين كفاية". وأشارت "السعيد" إلى أن خطة العام المالي الحالي تؤكد أهمية التنمية البشرية والاجتماعية، إذ تستهدف الخطة الارتقاء بمستوى معيشة المواطن لتوفير حياة كريمة، من خلال احتواء التضخم، والبدء في تطبيق مبادرات نظام التأمين الصحي الشامل.
طارق-شوقى

مد فترة التقديم بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية)، اليوم الأحد، عن مد فترة التقديم للبنين من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية للالتحاق بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، حتى 1 سبتمبر المقبل، وذلك عبر الرابط: http://emis.gov.eg، كما قررت الوزارة مد فترة التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل المدرسة حتى نفس التاريخ، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط: http://tawzef.emis.gov.eg/.
طارق-شوقي-وزير-التربية-والتعليم (2)

وزير التعليم: اختبارات أولى وثانية ثانوي إلكترونية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات له، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم السبت، أن العام المقبل سيتم اختبار طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (بإجمالي حوالي مليون و200 ألف طالب) إلكترونيا، مع تذليل جميع العقبات أمام الطلبة، مشيرا إلى أنه تم تصحيح قرابة 36 مليون امتحان في اختبارات الصف الأول الثانوى العام، خلال الاختبارات الإلكترونية للعام الدراسي الماضي، موضحا: "عقدنا أكبر امتحانات إلكترونية ومنظومة الامتحان الإلكترونية ضخمة جدا".
طارق-شوقى-وزير-التعليم (2)

طارق شوقي: الصف الثاني الثانوي سنة نقل وليس تراكمية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم البدء في تدريب معلمي الصفين الأول والثاني الثانوي بداية من 14 سبتمبر المقبل، على استراتيجيات التعلم وهذا التدريب يتم بشكل يومي، مضيفا: "اللي عايز ياخد دروس بنقوله بلاش تضيع فلوسك؛ لأن نوعية الأسئلة لها تقييم وتقيس فهم نواتج التعلم"، موضحا أن التابلت يخدم المحتوى الإلكتروني وهو مساعدة من الدولة للطالب، والامتحانات الإلكترونية تمنع التسريب والاختراق وتقليل العنصر البشرى أصبح ضروريا، والوزارة لا تضع الامتحانات الإلكترونية وإنما نظام سوفت وير.
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