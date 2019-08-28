الاحتلال أم «حماس».. من يقف وراء تفجيرات قطاع غزة؟

وقعت تفجيرات مشابهة لتفجيرات أمس في قطاع غزة، ففي أغسطس 2017 قُتل شخصان في تفجير انتحاري نفذه شخص يتبع لتنظيم تكفيري متطرف، استهدف مجموعة من حراس أمن الحدود

تحرير:وفاء بسيوني ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م

في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعادة انتخابه، ومع دعوة المعارضين السياسيين إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد حركة حماس، تزايدت وتيرة المواجهات خلال الشهر الجاري بين الاحتلال وحماس. وجاء الانفجاران اللذان شهدهما القطاع مساء أمس، وأديا لاستشهاد 3 من عناصر الحركة وسقوط مصابين جراء استهداف حواجز أمنية، ليفاقم الأوضاع، حيث أطلقت حماس عملية أمنية واسعة في غزة بعد مصرع عناصرها خلال تلك الانفجارات. أحداث أمس هي الأخيرة في سلسلة من حوادث التصعيد عبر الحدود، والتي أثارت مخاوف من تفاقم الوضع قبل انتخابات إسرائيل.

الخيوط الأولى مصادر أمنية في غزة أشارت إلى أن انتحاريين هاجما نقطتي تفتيش أمنيتين في القطاع فقتلا ثلاثة من رجال الأمن، وتم نشر المئات من رجال أمن حماس في دوريات على الطرق الرئيسية. حماس أكدت في بيان أنها تمكنت من وضع أصابعها على الخيوط الأولى لتفاصيل ما وصفته بـ"الجريمة النكراء" ومنفذيها. وأشارت إلى

الخيوط الأولى

مصادر أمنية في غزة أشارت إلى أن انتحاريين هاجما نقطتي تفتيش أمنيتين في القطاع فقتلا ثلاثة من رجال الأمن، وتم نشر المئات من رجال أمن حماس في دوريات على الطرق الرئيسية.

حماس أكدت في بيان أنها تمكنت من وضع أصابعها على الخيوط الأولى لتفاصيل ما وصفته بـ"الجريمة النكراء" ومنفذيها.

وأشارت إلى أن "التفجيرات المشبوهة التي تستهدف خلط الأوراق في الساحة الداخلية هي حوادث معزولة لن تؤثر فى الحالة الأمنية المستقرة".

وفي أول تعقيب رسمي على حادث التفجيرين غرب مدينة غزة، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إنه "لا خوف على غزة فقد اجتازت ما هو أخطر وأكبر".



وأضاف هنية في بيان له: "لقد اعتاد شعبنا الفلسطيني دومًا أن يدفع فاتورة العزة والمنعة والإباء، وقد ارتقى إلى العلا اليوم ثلة من أبناء غزة الصامدة، أبناء الشرطة العتيدة وهم على ثغر الواجب وأداء الأمانة".

وعلق الجيش الإسرائيلي على الانفجار الثاني بأنه لم يقم بأي غارة جوية على غزة، وهو ما أكده شهود عيان لـ"فرانس برس" أنهم لم يروا أي طائرة تحلق فوق المنطقة، التي شهدت الانفجار.

صاروخ من غزة يفسد حفلا فنيا بإسرائيل (فيديو)



وكان جيش الاحتلال قد أعلن أنه شن غارة جوية على غزة في وقت سابق ردا على إطلاق نشطاء قذيفة هاون عبر الحدود.

وقال شهود عيان إن نيرانا أطلقتها طائرة إسرائيلية بدون طيار ضربت منشآت تابعة لحركة حماس شرقي مخيم البريج للاجئين، دون الإبلاغ عن إصابات، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: "إن القذيفة التي انطلقت من غزة سقطت على أرض فضاء دون أن تحدث أي إصابات أو أضرار".

وكانت الغارات الإسرائيلية بدأت ضد ما وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه "أهداف إرهابية في مجمع عسكري لحماس في شمال قطاع غزة، بما في ذلك مكتب قائد كتيبة لحماس".



من المستفيد؟

عند أي جريمة في فلسطين يقفز إلى الواجهة سؤال "من المستفيد؟" وتتجه الأنظار إلى إسرائيل لأنها المستفيد الأول من أي تصعيد داخل الأراضي الفلسطينية.

أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، تيسير محيسن، يرى أن "ما حصل مساء أمس، مؤشر خطير على أن هناك مساعيَ حثيثة من أطراف عديدة على رأسها الاحتلال الإسرائيلي لإحداث حالة من الاختلال الأمني في البنية الداخلية لقطاع غزة، والتي تشكل داعما رئيسيا للمقاومة".

غزة تحت النار.. تهديد إسرائيلي بشن عملية عسكرية



وقال: "إن إشغال الحالة الغزية بذاتها أحد أهم أهداف الاحتلال، وذلك عبر أدواته المختلفة ومنها الجماعات المتطرفة التي توجد في غزة، من خلال الاختراق الاستخباراتي لها".

ويرى أن إسرائيل وكل الأطراف المعنية باستهداف أمن غزة، تدرك أن الأمن هو أهم ما يملكه الفلسطينيون في القطاع، بعد فقدانهم معظم متطلبات حياتهم الأساسية بفعل الحروب الإسرائيلية وسنوات الحصار الطويلة.



من جانبه أكد المحلل السياسي مصطفى الصواف، أن التفجيرين "ليسا أول الاعتداءات، ولن يكونا آخرها"، لكنه أشار إلى أن توقيت حدوثهما "صعب"، نظرًا لحالة التوتر الشديد بين قطاع غزة وإسرائيل.



ولا يستبعد الصواف أن يكون هناك تواصل بشكل أو بآخر من قبَل أجهزة المخابرات الإسرائيلية مع أصحاب الفكر المتطرف لينفذوا مثل هذه التفجيرات، وفقا لـ"الأناضول".

هذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها تفجيرات مشابهة في قطاع غزة، ففي أغسطس عام 2017 قُتل شخصان في تفجير انتحاري، نفذه شخص يتبع لتنظيم "تكفيري متطرف"، استهدف مجموعة من حراس أمن الحدود، التابعين لحركة "حماس"، شرق معبر رفح، قرب حدود القطاع مع مصر.

كما استهدف تفجير آخر، العام الماضي، موكب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، رامي الحمد الله، عقب وصوله للقطاع، في منطقة بيت حانون.

مسؤولية "حماس"

في المقابل، وجهت حركة "فتح" الاتهام لحركة حماس على أساس أنها تتحمل المسؤولية عن الأمن في غزة، ويرى مراقبون أن حجة "فتح" وجيهة، وهي أنه لا يُعقل تنفيذ هذا العدد من التفجيرات بشكل متزامن وفي مرحلة حساسة، وإرسال رسائل التهديد لقادة "فتح" في منطقة مفترض أن تكون مغطاة أمنيا من دون أن يكون لـ"حماس" المسيطرة بقوة مشهود لها علاقة بما حدث.

فكيف يمكن أن تكون غير قادرة على كشف المجرمين ومَن يقف وراءهم بسرعة؟



المحلل السياسي هاني المصري يرى أن "حماس كتنظيم أو مجموعات تابعة لها في قفص الاتهام، وذلك لأن لها مصلحة في تنفيذ هذه التفجيرات لقطع الطريق على عقد مهرجان إحياء الذكرى العاشرة لاغتيال الرئيس ياسر عرفات، لا سيما أن جميع المؤشرات تدل على أنه سيكون حاشدًا واستفتاءً شعبيا لصالح منافستها، ويمكن أن تكون له تداعيات قد تؤدي إلى سقوط حكم حماس، أو على الأقل هز مكانتها، فهي لا تريد تغيير الصورة البطولية التي ترسخت في أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير بأنها قائدة الصمود والمقاومة الباسلة".

وأشار إلى أن إبلاغ "حماس" لـ"فتح" بأنها غير قادرة على حماية المشاركين في المهرجان الذي يتعارض مع تصريحات أدلى بها عدد من قادة "حماس" طالبوا فيها بالمضي في عقد المهرجان، هو مؤشر بالغ الدلالة على أن "حماس" أو مجموعات منها على علاقة بالتفجيرات.

وقالت قناة إسرائيلية إن نجل قيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" يقف خلف التفجيرات التي وقعت مساء الثلاثاء، وأسفرت عن استشهاد ثلاثة من أفراد شرطة حماس.

نتنياهو: إسرائيل تستعد لحرب جديدة ضد غزة



واستنفرت أجهزة حماس الأمنية قواتها في قطاع غزة وبدأت البحث عن من تعتقد أنه يقف خلف الهجوم الذي استهدف نقاطا للشرطة على الطريق الساحلي وفي منطقة قريبة.

وأشارت مصادر لقناة "i24 news" الإسرائيلية إلى أن حماس أوقفت عددا من المشتبه في تورطهم في الهجوم، منوهة بأن بعضهم عناصر من "الجهاد الإسلامي" كانوا قد فصلوا منذ أشهر قليلة وأحدهم كان يعمل في القوة الصاروخية للجهاد وما زالت ملاحقته جارية.



وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن بعض المنفذين اعتقلوا منذ شهرين فقط لدى جهاز أمن حماس بسبب إعداد عبوات ناسفة والإعداد لإطلاق صواريخ في اتجاه إسرائيل.