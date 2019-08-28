تفاصيل قصة المذيعة الحسناء مع الشاب اليمني
تحرير:باهر القاضى
٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م
كريستيان
فى مشهد برهن على قوة الكلمة، ووسط حالة من الاحتفاء والإعجاب سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر شاب يمني يدعى "عمر العمودي" رسالة غزل في الإعلامية كريستيان بيسري التي تطل على قناة "العربية الحدث".
وعندما تمتزج الثقافة مع الجمال، يصل الكلام العذب إلى القلوب، فسرعان ما تداول الشباب من الجنسين ما عبر به العمودى قائلا: "أتدرين ماذا يعني أن شابا يمنيا يمقت السياسة والحديث عنها وسماع أخبارها يقف مشدوها بالنظر لكِ مبتسما وأنتِ تتحدثين عن كوارث بلده؟! أتدركين كم يود أن يكون ولو مرة واحدة مكان أولئك الحمقى الذين يظهرون مرتدين عقالا أو رابطة عنق!".
وتابع فى رسالته: "سأخبركِ حينها أن فيكِ من السحر ما يجعل الأخبار السيئة محببة، ومن التناقضات ما تجعل الأبكم ينطق! سأحدثك عن عينيكِ وكونهما تحملان حربا وسلاما، وموتا وحياة".
والنص الأول صحيح في نسَبه إلى الشاب اليمنى، إلا أن الرد المنسوب لـ"كريستيان بيسري" هو ملك الشاعر اليمنى سلمان القابلتي، الذي تقمص
وتابع فى رسالته: "سأخبركِ حينها أن فيكِ من السحر ما يجعل الأخبار السيئة محببة، ومن التناقضات ما تجعل الأبكم ينطق! سأحدثك عن عينيكِ وكونهما تحملان حربا وسلاما، وموتا وحياة".
والنص الأول صحيح في نسَبه إلى الشاب اليمنى، إلا أن الرد المنسوب لـ"كريستيان بيسري" هو ملك الشاعر اليمنى سلمان القابلتي، الذي تقمص شخصية المذيعة، واستطاع بجدارة أن يصل بكلماته وإحساسه إلى الملايين عبر السوشيال ميديا.
سلمان القابلتي كشف عن تفاصيل الواقعة، عقب تأكيده أنه مَن قام بكتابة الرد، قائلا: "النص الذي اشتهر بأنه رد كريستيان أنا من كتبته على لسانها وأوضحت ذلك أنا وبقية الإخوة الذين تناقلوا النص في البداية، وما أحد عبره بس أول ما أخذه واحد وحذف اسمي وضحك على الشعب اليمني بأنه من كريستيان، دخل الشعب كله يتجمل لها ويكتب (روووووووووووووعة)".