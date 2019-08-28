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تفاصيل قصة المذيعة الحسناء مع الشاب اليمني

تحرير:باهر القاضى ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م
كريستيان
كريستيان
فى مشهد برهن على قوة الكلمة، ووسط حالة من الاحتفاء والإعجاب سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر شاب يمني يدعى "عمر العمودي" رسالة غزل في الإعلامية كريستيان بيسري التي تطل على قناة "العربية الحدث". وعندما تمتزج الثقافة مع الجمال، يصل الكلام العذب إلى القلوب، فسرعان ما تداول الشباب من الجنسين ما عبر به العمودى قائلا: "أتدرين ماذا يعني أن شابا يمنيا يمقت السياسة والحديث عنها وسماع أخبارها يقف مشدوها بالنظر لكِ مبتسما وأنتِ تتحدثين عن كوارث بلده؟! أتدركين كم يود أن يكون ولو مرة واحدة مكان أولئك الحمقى الذين يظهرون مرتدين عقالا أو رابطة عنق!".
وتابع فى رسالته: "سأخبركِ حينها أن فيكِ من السحر ما يجعل الأخبار السيئة محببة، ومن التناقضات ما تجعل الأبكم ينطق! سأحدثك عن عينيكِ وكونهما تحملان حربا وسلاما، وموتا وحياة". والنص الأول صحيح في نسَبه إلى الشاب اليمنى، إلا أن الرد المنسوب لـ"كريستيان بيسري" هو ملك الشاعر اليمنى سلمان القابلتي، الذي تقمص
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المذيعة -الأمريكية -أليكس-هوسدن (3)

بشرته سمراء.. مذيعة أمريكية تشبه زميلها بالغوريلا (فيديو)

اعتذرت مذيعة أمريكية عما قالته لزميلها على الهواء مباشرة، إذ شبهته بغوريلا، بحسب "روسيا اليوم". وكانت المذيعة الأمريكية أليكس هوسدن من محطة "كوكو 5" في أوكلاهوما سيتي، أهانت زميلها في القناة، خلال عرض مقطع فيديو يُصور صغير غوريلا في حديقة حيوانات محلية. والتفتت هودسن إلى زميلها المذيع أسود البشرة، جايسن هاكيت، وقالت إن القرد "يشبهك إلى حد ما"، وفق ما ذكرت "يو إس إيه توداي" الأمريكية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

غدا.. تلقي التظلمات من نتائج الدور الثاني للثانوية

أعلن خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة بداية من يوم غد الخميس ولمدة أسبوعين فقط. وأوضح عبد الحكم، في تصريح إلى "التحرير" أن التظلمات يسدد الطالب فيها مبلغ 100 جنيه عن كل مادة من خلال مقرات التظلمات. وأضاف، أن طلب التظلم والاطلاع على كراسة الإجابة يتم فى الوقت نفسه، إذ يقدم الطالب طلب تظلم وينتظر حتى يتم استخراج صورة من كراسة الإجابة للاطلاع عليها ويدون ملاحظاته.
المتحدث-العسكري

القوات المسلحة تنفي امتلاك سلسلة صيدليات: شائعات

نفت القوات المسلحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الاجتماعى الممنهجة من شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية. وأهابت القوات المسلحة، في بيان لها اليوم الأربعاء، بجميع وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى عدم ترويج تلك الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة. وأول من أمس أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، نقابة الصيادلة بأنه تم شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

اعتمد نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم الأربعاء، نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "الدور الثاني" للعام الدراسي 2018 - 2019. وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلبة الذين كان لهم الحق في أداء امتحان الدور الثاني هذا العام 123 ألفا و957 طالبا، منهم 39 ألفا و841 طالبا بالشعبة العلمية "علوم"، و15 ألفا و482 طالبا بالشعبة العلمية "رياضيات"، و68 ألفا و652 طالبا بالشعبة الأدبية.
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تركى-المالكى (2)

تشكيل لجنة سعودية إماراتية لمتابعة الانسحاب من عدن

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الإثنين: "إن ميليشيات الحوثي تمثل تهديدًا للملاحة في جنوب البحر الأحمر"، مؤكدًا أن العمليات الإرهابية لـ"داعش" في عدن كانت بداية الفتنة. وأوضح التحالف في بيان له، أن السعودية والإمارات نجحتا في تهدئة الوضع في عدن ودعوة الأطراف اليمنية للحوار، مثمنا "قبول الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي لدعوات الحوار". وتابع: "سيتم تشكيل لجنة سعودية إماراتية للإشراف على الانسحاب من المنشآت بعدن". كانت الحكومة اليمنية جددت ترحيبها بـ"الدعوة المقدمة من السعودية لعقد اجتماع حول عدن".
صحف سعودية

صحف سعودية: الحوثي يستهدف نفط المملكة مجددا

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، الهجوم الحوثي على أحد حقول النفط في المملكة، واستعرضت الصحف توقيع الأطراف السودانية على الاتقاق الدستوري، كما طالعتنا على العديد من القضايا التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والدولي. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن استهداف الميليشيات الحوثية حقل الشيبة النفطي السعودي بهجمات بطائرات مسيرة "درون" لم تسفر إلا عن أضرار محدودة، وفقا للتصريحات الرسمية السعودية. وأكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة السعودي أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تهدد الاقتصاد العالمي وإمدادات البترول، بأعمالها الإرهابية.
غارة-لتحالف-دعم-الشرعية-في-اليمن

مصرع قيادي حوثي.. والجيش يحرر صعدة شمالي اليمن

حررت قوات الجيش الوطني، بإسناد قوات التحالف العربي مناطق جديدة، بمديرية باقِم شمالي محافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر عسكرية، إن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات المتمردة، وتدمير آليات تابعة لها. وأكدت المصادر، أن قوات الجيش اليمني حررت قرية "خشبان"، بالإضافة إلى عدد من التلال المحيطة بجبل "النار" الاستراتيجي، والمطلة على قرية "آل حسن"، فضلا عن قطع خطوط إمداد مليشيات الحوثي الموالية لإيران، إلى أغلب مواقعها في جبل النار - وفقا لــ"سكاي نيوز".
الانفصاليون جنوب اليمن (1)

لا حوار.. الحكومة اليمنية تعلن شروطها للتفاوض مع الانفصاليين

طالبت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الأربعاء، بانسحاب الانفصاليين الجنوبيين من مواقع سيطروا عليها في مدينة عدن قبل أي حوار سياسي معهم، وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، أن الحكومة تجدد ترحيبها "بالدعوة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد اجتماع للوقوف أمام ما ترتب عليه الانقلاب في عدن"، مضيفة: "لكن يجب أولا أن يتم الالتزام بما ورد في بيان التحالف من ضرورة انسحاب المجلس الانتقالي من المواقع التي استولى عليها خلال الأيام الماضية قبل اي حوار".
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