تفاصيل قصة المذيعة الحسناء مع الشاب اليمني

تحرير:باهر القاضى ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٨ م

كريستيان

فى مشهد برهن على قوة الكلمة، ووسط حالة من الاحتفاء والإعجاب سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر شاب يمني يدعى "عمر العمودي" رسالة غزل في الإعلامية كريستيان بيسري التي تطل على قناة "العربية الحدث". وعندما تمتزج الثقافة مع الجمال، يصل الكلام العذب إلى القلوب، فسرعان ما تداول الشباب من الجنسين ما عبر به العمودى قائلا: "أتدرين ماذا يعني أن شابا يمنيا يمقت السياسة والحديث عنها وسماع أخبارها يقف مشدوها بالنظر لكِ مبتسما وأنتِ تتحدثين عن كوارث بلده؟! أتدركين كم يود أن يكون ولو مرة واحدة مكان أولئك الحمقى الذين يظهرون مرتدين عقالا أو رابطة عنق!".

وتابع فى رسالته: "سأخبركِ حينها أن فيكِ من السحر ما يجعل الأخبار السيئة محببة، ومن التناقضات ما تجعل الأبكم ينطق! سأحدثك عن عينيكِ وكونهما تحملان حربا وسلاما، وموتا وحياة". والنص الأول صحيح في نسَبه إلى الشاب اليمنى، إلا أن الرد المنسوب لـ"كريستيان بيسري" هو ملك الشاعر اليمنى سلمان القابلتي، الذي تقمص