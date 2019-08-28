اعتمد نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

تحرير:أمينة محمود ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م

طارق شوقي وزير التربية والتعليم - صورة أرشيفية

اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم الأربعاء، نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "الدور الثاني" للعام الدراسي 2018 - 2019. وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلبة الذين كان لهم الحق في أداء امتحان الدور الثاني هذا العام 123 ألفا و957 طالبا، منهم 39 ألفا و841 طالبا بالشعبة العلمية "علوم"، و15 ألفا و482 طالبا بالشعبة العلمية "رياضيات"، و68 ألفا و652 طالبا بالشعبة الأدبية.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الطلاب الحاضرين الذين أدوا الامتحان بلغ 122 ألفا و456 طالبا، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 113 ألفا و479 طالبا وعدد الطلاب الراسبين 8 آلاف و977 طالبا، بنسبة نجاح 92.6%، معلنة عن أنه سيتم فتح باب التقدم للطلاب المتضررين من نتائجهم بدءا من، غدا الخميس، ولمدة أسبوعين.من ناحية أخرى،