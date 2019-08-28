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اعتمد نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

تحرير:أمينة محمود ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م
طارق شوقي وزير التربية والتعليم - صورة أرشيفية
طارق شوقي وزير التربية والتعليم - صورة أرشيفية
اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم الأربعاء، نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "الدور الثاني" للعام الدراسي 2018 - 2019. وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلبة الذين كان لهم الحق في أداء امتحان الدور الثاني هذا العام 123 ألفا و957 طالبا، منهم 39 ألفا و841 طالبا بالشعبة العلمية "علوم"، و15 ألفا و482 طالبا بالشعبة العلمية "رياضيات"، و68 ألفا و652 طالبا بالشعبة الأدبية.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الطلاب الحاضرين الذين أدوا الامتحان بلغ 122 ألفا و456 طالبا، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 113 ألفا و479 طالبا وعدد الطلاب الراسبين 8 آلاف و977 طالبا، بنسبة نجاح 92.6%، معلنة عن أنه سيتم فتح باب التقدم للطلاب المتضررين من نتائجهم بدءا من، غدا الخميس، ولمدة أسبوعين.من ناحية أخرى،
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المتحدث-العسكري

القوات المسلحة تنفي امتلاك سلسلة صيدليات: شائعات

نفت القوات المسلحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الاجتماعى الممنهجة من شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية. وأهابت القوات المسلحة، في بيان لها اليوم الأربعاء، بجميع وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى عدم ترويج تلك الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة. وأول من أمس أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، نقابة الصيادلة بأنه تم شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة.
مدارس

التعليم: سحب اعتماد المدارس المخالفة لمعايير الجودة

صرحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، بأن الهيئة تستعد لبدء زيارات المؤسسات التعليمية للعام الدراسي 2019 – 2020، من خلال تحديث منظومة الاعتماد وإجراءات التقدم للاعتماد من الهيئة، وكتابة التقارير الواردة من فرق الزيارة، إذ من المتوقع أن تتقدم أعداد أكبر من المؤسسات التعليمية هذا العام، خاصة بعد الاجتماع الذي عقدته الهيئة مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، لحثهم على زيادة أعداد المؤسسات المتقدمة للاعتماد من الهيئة للوصول إلى المستهدف في خطة مصر 2030.
محمد-سعفان

القوى العاملة تحذر المصريين بالسعودية

حذرت وزارة القوى العاملة، المواطنين المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية من الوقوع ضمن شبكات النصب والاحتيال من خلال الإعلانات التي تدعو للعمرة المجانية. وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أرسل تقريرا لوزير القوى العاملة محمد سعفان، عبر المستشار العمالي عثمان رمضان بهدف التوعية والتنبيه على المصريين الموجودين بالسعودية وخارجها بعدم الانسياق للإعلانات التي تدعو للعمرة المجانية وذلك من خلال الرابط(http://freehajtrip.com/a ).
جامعة-الاسكندرية

المديونية سبب رفع أسعار مستشفيات جامعة الإسكندرية

قررت إدارة المستشفيات الجامعية رفع أسعار الخدمات الخاصة بدخول المرضى والزيارات وبعض الخدمات وسط حالة رفض كبيرة، وأصدرت الإدارة بيانا تؤكد من خلاله أسباب القرار وأن الزيادات التي وصفتها بـ"الطفيفة" سيتم توجيهها لسداد جزء من مديونية المستشفيات الجامعية لدى الشركات الموردة للأدوية والمستلزمات الطبية وشركات صيانة الأجهزة الطبية، والتي تراكمت على مدى سنوات عديدة وتضخمت في الفترة الأخيرة نتيجة المتغيرات الاقتصادية والارتفاع الكبير في أسعار تلك الأدوية والمستلزمات التى يتم شراؤها لعلاج المرضى وارتفاع تكلفة صيانة الأجهزة الطبية المقدمة داخل المستشفيات.
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مدارس

التعليم: سحب اعتماد المدارس المخالفة لمعايير الجودة

صرحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، بأن الهيئة تستعد لبدء زيارات المؤسسات التعليمية للعام الدراسي 2019 – 2020، من خلال تحديث منظومة الاعتماد وإجراءات التقدم للاعتماد من الهيئة، وكتابة التقارير الواردة من فرق الزيارة، إذ من المتوقع أن تتقدم أعداد أكبر من المؤسسات التعليمية هذا العام، خاصة بعد الاجتماع الذي عقدته الهيئة مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، لحثهم على زيادة أعداد المؤسسات المتقدمة للاعتماد من الهيئة للوصول إلى المستهدف في خطة مصر 2030.
أولياء-الأمور-أمام-مدرسة-جمال-عبد-الناصر-الثانوية-في-انتظار-خروج-أبنائهم-تصوير-سامح-ابو-حسن (4)

هل ينجح وزير التعليم في «مغامرته الجديدة»؟

خمسة عشر يوما متبقية على انطلاق ماراثون العام الدراسي الجديد 2019/ 2020 لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، فمن المقرر أن تبدأ الدراسة وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الأول رياض الأطفال، والصفين الأول والثاني الابتدائي، في 11 سبتمبر المقبل، على أن تنخرط بقية المراحل في الدراسة في 21 من الشهر نفسه، ويشهد العام الجديد عددا من التغييرات في نظام الدراسة، بداية من مد الفترة الزمنية للعام، مرورا بإلغاء الثانوية التراكمية لهذا العام، وتعديل نظام امتحانات طلاب المنازل وإضافة مفاهيم جديدة، وتغيير في شكل بعض الكتب وتدريب المعلمين.
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وزير التعليم: اختبارات أولى وثانية ثانوي إلكترونية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات له، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم السبت، أن العام المقبل سيتم اختبار طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (بإجمالي حوالي مليون و200 ألف طالب) إلكترونيا، مع تذليل جميع العقبات أمام الطلبة، مشيرا إلى أنه تم تصحيح قرابة 36 مليون امتحان في اختبارات الصف الأول الثانوى العام، خلال الاختبارات الإلكترونية للعام الدراسي الماضي، موضحا: "عقدنا أكبر امتحانات إلكترونية ومنظومة الامتحان الإلكترونية ضخمة جدا".
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طارق شوقي: الصف الثاني الثانوي سنة نقل وليس تراكمية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم البدء في تدريب معلمي الصفين الأول والثاني الثانوي بداية من 14 سبتمبر المقبل، على استراتيجيات التعلم وهذا التدريب يتم بشكل يومي، مضيفا: "اللي عايز ياخد دروس بنقوله بلاش تضيع فلوسك؛ لأن نوعية الأسئلة لها تقييم وتقيس فهم نواتج التعلم"، موضحا أن التابلت يخدم المحتوى الإلكتروني وهو مساعدة من الدولة للطالب، والامتحانات الإلكترونية تمنع التسريب والاختراق وتقليل العنصر البشرى أصبح ضروريا، والوزارة لا تضع الامتحانات الإلكترونية وإنما نظام سوفت وير.
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