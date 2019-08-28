جريمة

مقتل مسن في أثناء فض مشاجرة بين نجله وأقارب زوجته

تحرير:رانيا الديداموني ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقى مسن من مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية مصرعه، اليوم الأربعاء، على أثر فض مشاجرة بسبب خلافات بين نجله ونسيبه، بعد تدخل المجني عليه للتخليص بينهما، فدفعه شقيق زوجة نجله، وتوفي بسبب ارتطام رأسه بالأرض. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بوصول "محمود. م. أ- 74 عامًا"، إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، ادعاء مشاجرة، وتبين إصابته بنزيف في المخ وهبوط حاد في الدورة الدموية.
وعلى الفور، انتقل ضباط البحث الجنائي إلى مكان البلاغ، وبسؤال أسرته، اتهموا "علي. ج. ع."، شقيق زوجة نجله، و"محمود. م. ا. ك"، أحد أقارب زوجة ابن المجني عليه، بالتعدى على الرجل ودفعه أرضًا، وذلك في أثناء وجودهما في المنزل في محاولة لأخذ مفروشات الزوجة، ما أدى إلى حدوث إصابة به تسببت في وفاته. وتحرر المحضر
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منير- ثابت

سدد 45 مليون جنيه.. الكسب غير المشروع يتصالح مع منير ثابت

وافق جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، على طلب التصالح المقدم من منير ثابت شقيق سوزان مبارك، عقب سداده مبلغ 45 مليون جنيه من مستحقات الدولة عليه، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية فى قضية استغلال النفوذ، والحصول على المبالغ المدفوعة من الشركة المصرية للخدمات الجوية، خلال توليه رئاسة الشركة التابعة بدورها لشركة مصر للطيران دون وجه حق. وتقدم منير ثابت فى نوفمبر 2016، بطلبات تصالح إلى النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع لتسوية قضيتين إحداهما برقم 54 لسنة 2012 حصر أموال عامة شرق القاهرة.
شنق

أم تشنق ابنتها المريضة نفسيا في المنيا

في واقعة غريبة شهدتها قرية جوارجي التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، أقدمت أم على شنق ابنتها المريضة نفسيا في ظروف غامضة، اليوم الأربعاء، وجرى ضبط المتهمة، ونقل جثة المجني عليها إلى مشرحة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بالعثور على جثة لطفلة، ملقاة أعلى سطح منزلها الكائن في عزبة جوارجي التابعة لمركز أبو قرقاص.
سجن

تجديد حبس 7 لصوص سرقوا «فيلا» سفير سابق بالشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جُنح مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بتجديد حبس سبعة أشخاص، بينهم خمسة عاطلين، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم جميعًا بسرقة محتويات «فيلا» يمتلكها أحد سفراء مصر السابقين لدى إحدى الدول العربية، في عزبة «شوقي» التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق، حيث جرى ضبط المتهمين قبل تصرفهم في المسروقات، التي كانت عبارة عن مراوح سقف وأجهزة كهربائية وبوتاجاز مسطح، ودفاية، وأسطوانة بوتاجاز.
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إصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث سيارة ببني سويف

أصيب زوجان و3 أطفال، جميعهم من أسرة واحدة، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى قبل نفق سنور باتجاه محافظة المنيا بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى. بدأت الواقعة بتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي قبل نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، بداخلها 5 من أسرة واحدة، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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جثه -علي-الطريق (1)

قتل ابن عمه ولقي مصرعه بالخطأ أثناء هروبه بالدقهلية

أطلق شخص على نفسه الرصاص بالخطأ، اليوم الثلاثاء، في قرية ميت مسعود التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وذلك عقب هروبه من جريمة قتل صهره؛ إذ أطلق عليه النار، وتمكن من تثبيت سائق توك توك تحت تهديد السلاح، ليتمكن من الهرب، وعندما قاومه السائق وصرخ وتجمهر الناس، حاول الهرب، فأطلق على نفسه الرصاص بالخطأ وهو يقفز في صندوق سيارة نقل. تلقى اللواء فاضل عمار، مدير الأمن، إخطارًا بورود بلاغ عن عثور الأهالي على جثة أحد الأشخاص بجواره سلاح ومبلغ 100 ألف جنيه.
رصاصة-الضغط العالي

رصاصة ورأس مهشم.. لعنة نقوط الفرح تقتل شابا بالجيزة

حفل زفاف شعبي بحضور الأهل والأحباب، يتمايل الجميع على أنغام الموسيقى والأغاني بينما تتصاعد أدخنة السجائر والشيشة مكونة سحابة تغطي المنطقة في الوقت الذي يتبارى فيه البعض لدفع قيمة "نقوط" أعلى من الآخر كعادة الأفراح الشعبية، إلا أن الأمر تحول إلى مشاجرة عنيفة بدأت شرارتها الأولى بمشادة كلامية ورغبة أفراد الطرفين في فرض الهيمنة لتشتعل وتيرة الأحداث مع نغمات الموسيقى الصاخبة ذات "الرتم السريع" إلا أنه في اليوم التالي تجددت الخصومة بإطلاق أعيرة نارية نتج عنها سقوط قتيل ومصابين اثنين.
حريق

خناقة وقتيل.. أهل شاب يشعلون النار في منزل قاتله

حالة من الشد والجذب تشهدها قرية «أنشاص الرمل»، التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية؛ بعدما تواجه عدد من أفراد أسرة وعائلة شاب يُدعى «تامر حلمي»، والذي لقي مصرعه على يد أحد أبناء عائلة «أبو العيش» بالقرية، وبدأوا إشعال النيران في المنزل انتقامًا لمقتل نجلهم على يد أحد أبناء العائلة الشهيرة بالقرية، فيما انتقلت قوات الأمن إلى القرية لتطويق المكان وإخماد الحريق وضبط جميع المتورطين، وأخطرت لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
القبض-على-متهم

فني إلكترونيات يمزق جسد سائق بسبب مياه «نظافة العيد»

مزق فني إلكترونيات جسد سائق بمطواة فى شبرا الخيمة، اليوم الجمعة، أثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة ومياه الغسيل ونظافة الشقة بمناسبة عيد الأضحى. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء طارق عجيز مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من الأهالي، بحدوث مشاجرة، أسفرت عن مصاب بشارع الترعة البولاقية – عزبة السماع – منشية الحرية – دائرة القسم، وتم نقله لمستشفى ناصر العام وتحويله لمستشفى معهد ناصر وتم حجزة للعلاج.
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