مقتل مسن في أثناء فض مشاجرة بين نجله وأقارب زوجته

تحرير:رانيا الديداموني ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

صورة أرشيفية

لقى مسن من مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية مصرعه، اليوم الأربعاء، على أثر فض مشاجرة بسبب خلافات بين نجله ونسيبه، بعد تدخل المجني عليه للتخليص بينهما، فدفعه شقيق زوجة نجله، وتوفي بسبب ارتطام رأسه بالأرض. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بوصول "محمود. م. أ- 74 عامًا"، إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، ادعاء مشاجرة، وتبين إصابته بنزيف في المخ وهبوط حاد في الدورة الدموية.

وعلى الفور، انتقل ضباط البحث الجنائي إلى مكان البلاغ، وبسؤال أسرته، اتهموا "علي. ج. ع."، شقيق زوجة نجله، و"محمود. م. ا. ك"، أحد أقارب زوجة ابن المجني عليه، بالتعدى على الرجل ودفعه أرضًا، وذلك في أثناء وجودهما في المنزل في محاولة لأخذ مفروشات الزوجة، ما أدى إلى حدوث إصابة به تسببت في وفاته. وتحرر المحضر