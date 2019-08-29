هيثم شاكر: راضٍ عن مشوارى الفني..والتمثيل خطوة مؤجلة

هيثم شاكر تحدث لنا عن كواليس تحضيره ألبوم "معرفة قديمة"، والصعوبات التى واجهها، كما كشف السبب الذى دفعه إلى الإفصاح عن حقيقة مرضه بعد خروج الألبوم للنور.
بعد غياب 5 سنوات، عاد الفنان هيثم شاكر من جديد إلى جمهوره من خلال ألبوم يحمل اسم "معرفة قديمة" ضم 14 أغنية، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا بعد طرحه، ولاقى "شاكر" ردود فعل إيجابية عوضت غيابه طوال الخمس سنوات، وشجعته لأن يكون موجودا أكثر خلال الفترة المقبلة، لذلك عزم على تقديم ألبوم جديد.
وخلال الأيام الماضية فجر هيثم شاكر مفاجأة بشأن غيابه كل هذه السنوات، وأعلن لجمهوره الذى طالما انتقده بسبب فترة غيابه الطويلة، بأنه كان مصابا بمرض خبيث، جعله يختفى كل تلك الفترة، ولكنه تعافى منه أخيرا على الرغم من وجود بعض المضاعفات، ولكنه طمأن جمهوره بأنه بخير.
وإلى نص الحوار:
< فى البداية ماذا عن ردود الفعل التى استقبلتها بعد طرح أحدث ألبوم "معرفة قديمة"؟
الألبوم حقق نجاحا كبيرا، ووصلتنى ردود فعل إيجابية، جعلتنى طاير من السعادة، وعوضتنى عن الغياب طوال الخمس سنوات عن جمهورى، وأخبرهم أننى لن أبعد عنهم فى الفترة المقبلة، وأعتقد أن جميع الأغانى وصلت للجمهور
وإلى نص الحوار:
< فى البداية ماذا عن ردود الفعل التى استقبلتها بعد طرح أحدث ألبوم "معرفة قديمة"؟
الألبوم حقق نجاحا كبيرا، ووصلتنى ردود فعل إيجابية، جعلتنى طاير من السعادة، وعوضتنى عن الغياب طوال الخمس سنوات عن جمهورى، وأخبرهم أننى لن أبعد عنهم فى الفترة المقبلة، وأعتقد أن جميع الأغانى وصلت للجمهور بسرعة لأنها كانت قريبة منى جدا، وأنا دائما أعتمد على إحساسى فى اختيار الأغانى، حتى أتمكن من إيصال هذا الإحساس للجمهور.
< ماذا عن الصعوبات التى واجهتك فى تحضير الألبوم؟
ليس هناك صعوبات بعينها، ولكن مرحلة تحضير الألبوم بالفعل صعبة، لأن الأمر معقد وتفاصيله كثيرة، ولكننا كنا موفقين جدا فيه، وأشكر كل فريق العمل الخاص بى على المجهود الذى بذلوه معى، وفى النهاية النتيجة مرضية.
< ما السبب وراء طرح ألبوم لك كل خمس سنوات؟
الأمر صدفة بحتة، وأنا أحب دائما أن أعمل "براحتى" وفى هدوء، دون أن يفرض علىَّ أحد أسلوب عمل أو اختيارت أغان، لذلك آخذ وقتا كبيرا، لأننى أحب أن أختار الأغانى بعناية، وأحب أن أنوه بأننى لم تقابلنى أى مشاكل إنتاج فى ألبوم "معرفة قديمة"، ولكن فى الألبومات السابقة كان هناك مشاكل إنتاجية، وذلك بسبب أن شركات الإنتاج جميعها أغلقت، والموجود على الساحة عدد قليل جدا.
< اخترت مخرجا يونانيا لكليباتك الثلاثة التى ستصورها.. فما السبب؟
كنت أريد أن يرانى الجمهور بشكل مختلف، ولم أختر يونانيا بالتحديد ولكن كنت أريد من البداية مخرجا أوروبيا، وكان أمامى أكثر من اختيار، وشاهدت أعمال المخرج اليونانى وأعجبتنى، لذلك تواصلت معه واتفقنا على الأغانى التى سنطرحها على طريقة الفيديو كليب، وأنا أريد أن أقدم نظرة مختلفة بعيدة عن الكليبات العربية.
< أعلنت أن سبب غيابك تلك الفترة عن الجمهور هو إصابتك بمرض السرطان.. فحدثنا عن التفاصيل؟
أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الأمر، فقد مر من حياتى وأنا الآن بخير وأطمئن جمهورى، وخسارة وزنى كان بسبب وجود مضاعفات متبقية من المرض، ولكنى أتعافى الآن، وأجهز للألبوم الجديد.
< لماذا قررت أن تعلن لجمهورك إصابتك بالمرض بعد طرح الألبوم؟
كنت أريد أن أرد على كل من تساءلوا عن سبب غيابى كل هذه الفترة، لأننى وجدت العديد من التعليقات السخيفة على مواقع التواصل الاجتماعى، فأردت أن أوضح، وأنا متابع جيد للسوشيال ميديا وأقرأ كل ما يُكتب عنى، ولم أرد أن أعلن مرضى قبل طرح الألبوم، حتى لا يقولوا إننى أستعطف الجمهور وأريد أن أحدث جدلا عنى، لذا أنتظرت حتى ينجح الألبوم وبعدها وضحت.
< هل هناك أحد من الفنانين كان موجودا معك فى محنتك؟
هناك العديد ولكن لن أفصح عن أسماء، وأنا أحب كل الناس والعلاقة بينى وبين زملائى طيبة جدا، وأتمنى للجميع كل الخير.
< ماذا تغير فى هيثم شاكر بعد هذه المحنة؟
أثرت فىَّ وفى اختياراتى، وغيّرت من وجهة نظرى للحياة، ودائما المواقف المرهقة التى يواجهها الإنسان تفيده مهما كانت صعبة.
< هل هيثم شاكر ظُلم فى مشواره الفنى؟
كلمة اتظلمت كبيرة جدا، وكل شىء يأتى فى وقته، وأنا راضٍ تماما عن مشوارى الفنى وما قدمته حتى الآن، ويمكن المفروض أكون قدام شوية عن كده، ولكنى مبسوط وفرحان بما أنا عليه الآن.
< ما رأيك فى أغانى المهرجانات؟
ناجحة ولكن ليه؟ لا أعرف ليس لدى تفسير، وأنا لدى تحفظ على الكلام، وهذا ذوقى الشخصى، ولكن فى النهاية هو لون موسيقى وهناك من يحب سماعه، وهى أذواق فى النهاية.
< وهل ترغب فى تقديم ديو مع أحد المطربين؟
بالطبع أنغام، أنا أحب صوتها جدا، وتحدثت عن الأمر كثيرا فى السابق.
< وماذا عن التمثيل؟
التمثيل خطوة مؤجلة الآن، لأننى أهتم بتحضير ألبومى الجديد الذى سأطرح منه كل ثلاثة أشهر أغنية على طريقة "السينجل"، وفى النهاية سيتم جمعها فى ألبوم، وسأكون موجودا مع الجمهور بكثافة الفترة القادمة.
< ماذا عن أعمالك القادمة؟
هناك حفلة كبيرة لإطلاق الألبوم ستكون الشهر القادم.