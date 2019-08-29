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هيثم شاكر: راضٍ عن مشوارى الفني..والتمثيل خطوة مؤجلة

هيثم شاكر تحدث لنا عن كواليس تحضيره ألبوم "معرفة قديمة"، والصعوبات التى واجهها، كما كشف السبب الذى دفعه إلى الإفصاح عن حقيقة مرضه بعد خروج الألبوم للنور.
تحرير:محمد عبد المنعم ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
هيثم شاكر
هيثم شاكر
بعد غياب 5 سنوات، عاد الفنان هيثم شاكر من جديد إلى جمهوره من خلال ألبوم يحمل اسم "معرفة قديمة" ضم 14 أغنية، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا بعد طرحه، ولاقى "شاكر" ردود فعل إيجابية عوضت غيابه طوال الخمس سنوات، وشجعته لأن يكون موجودا أكثر خلال الفترة المقبلة، لذلك عزم على تقديم ألبوم جديد. وخلال الأيام الماضية فجر هيثم شاكر مفاجأة بشأن غيابه كل هذه السنوات، وأعلن لجمهوره الذى طالما انتقده بسبب فترة غيابه الطويلة، بأنه كان مصابا بمرض خبيث، جعله يختفى كل تلك الفترة، ولكنه تعافى منه أخيرا على الرغم من وجود بعض المضاعفات، ولكنه طمأن جمهوره بأنه بخير.
وإلى نص الحوار: < فى البداية ماذا عن ردود الفعل التى استقبلتها بعد طرح أحدث ألبوم "معرفة قديمة"؟ الألبوم حقق نجاحا كبيرا، ووصلتنى ردود فعل إيجابية، جعلتنى طاير من السعادة، وعوضتنى عن الغياب طوال الخمس سنوات عن جمهورى، وأخبرهم أننى لن أبعد عنهم فى الفترة المقبلة، وأعتقد أن جميع الأغانى وصلت للجمهور
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نانسي عجرم تحسم موقفها من الاعتزال: كل شخص حر في قراره

قالت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، إنها لا تفكر فى الاعتزال، مؤكدة أن الفن بالنسبة لها ليس مجرد مهنة تمارسها، ولكنه يمنحها الحياة، وردًّا على سؤال: «تفكير بعض من زملائها فى الانسحاب فنيا؟»، أجابت في حوار مع مجلة «زهرة الخليج»: «كل شخص حر فى قراره، لكن الإنسان عامة، وليس فقط الفنان يمر بمثل هذه الظروف، فالحياة صعود وهبوط والعكس، وكما فيها تعب وإخفاقات واحباطات، فيها كذلك نجاحات وتحدٍ وإصرار، وأهم شيء هو أن يقدم الإنسان ما يحب، ويكون راضيًا عمَّا وصل إليه ولديه قناعة، فالإنسان، سواء كان مشهورًا أم غير ذلك، ما يؤثر في حياته ونفسيته هي سعادته».
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أصالة تتصدر تريند «يوتيوب» بـ«جابوا سيرته»

تصدرت أغنية «جابوا سيرته» للفنانة السورية أصالة نصري، تريند موقع «يوتيوب»، بعد مرور يومين على طرحها، محققة مليونا و798 ألفا و405 مشاهدات. الأغنية من كلمات عبدالرحمن محمد وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلمات الأغنية: «جابوا سيرته في وسط موضوع قلت أسمع، قلت يمكن أحن تاني ويمكن أرجع، والكلام جاب بعضه فجأة بدأت أركز، قالوا عايش عادي قالوا كلام ينرفز، سمعت عنه حاجات يا ريت ما سمعتها، بيقولوا قابل واحدة بعدي وحبها، حاولت أتوّه في الكلام على قد ما أقدر، مش عايزة أسمع حاجة عنه وعنها، كان نفسي أهرب من كلامهم».
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«ناسيني ليه» لتامر حسني ينافس على أفضل كليب بإفريقيا

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