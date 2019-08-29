هيثم شاكر: راضٍ عن مشوارى الفني..والتمثيل خطوة مؤجلة

هيثم شاكر تحدث لنا عن كواليس تحضيره ألبوم "معرفة قديمة"، والصعوبات التى واجهها، كما كشف السبب الذى دفعه إلى الإفصاح عن حقيقة مرضه بعد خروج الألبوم للنور.

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

هيثم شاكر

بعد غياب 5 سنوات، عاد الفنان هيثم شاكر من جديد إلى جمهوره من خلال ألبوم يحمل اسم "معرفة قديمة" ضم 14 أغنية، وحقق الألبوم نجاحا كبيرا بعد طرحه، ولاقى "شاكر" ردود فعل إيجابية عوضت غيابه طوال الخمس سنوات، وشجعته لأن يكون موجودا أكثر خلال الفترة المقبلة، لذلك عزم على تقديم ألبوم جديد. وخلال الأيام الماضية فجر هيثم شاكر مفاجأة بشأن غيابه كل هذه السنوات، وأعلن لجمهوره الذى طالما انتقده بسبب فترة غيابه الطويلة، بأنه كان مصابا بمرض خبيث، جعله يختفى كل تلك الفترة، ولكنه تعافى منه أخيرا على الرغم من وجود بعض المضاعفات، ولكنه طمأن جمهوره بأنه بخير.

وإلى نص الحوار: < فى البداية ماذا عن ردود الفعل التى استقبلتها بعد طرح أحدث ألبوم "معرفة قديمة"؟ الألبوم حقق نجاحا كبيرا، ووصلتنى ردود فعل إيجابية، جعلتنى طاير من السعادة، وعوضتنى عن الغياب طوال الخمس سنوات عن جمهورى، وأخبرهم أننى لن أبعد عنهم فى الفترة المقبلة، وأعتقد أن جميع الأغانى وصلت للجمهور