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إنستجرام يختبر ميزة جديدة لتسهيل الدردشة

تحرير:مي فؤاد ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م
إنستجرام
إنستجرام
على أمل تسهيل اتصال المستخدمين بأصدقائهم المقربين، يختبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تطبيق مراسلة مستقلا، وفقا لتقرير جديد حسب صحيفة The Verge. ذكر التقرير أن التطبيق يسمى Threads، ويتم اختباره داخليا من خلال موقع فيسبوك، الذي يمتلك منصة إنستجرام. وأوضح التقرير: "يدعو التطبيق الجديد المستخدمين إلى مشاركة موقعهم وسرعتهم وعمر البطارية تلقائيا مع الأصدقاء، إلى جانب رسائل نصية وصور ومقاطع فيديو والعديد من الأشياء الأخرى باستخدام أدوات الإبداع في إنستجرام".
أشارت صور التطبيق إلى أنه مصمم لتعزيز المشاركة المستمرة بين المستخدمين وقائمة "الأصدقاء المقربين" الخاصة بهم على إنستجرام. سيكون لدى المستخدمين خيار الاشتراك في المشاركة التلقائية، وفي هذه الحالة، سيقوم التطبيق بتحديث الأصدقاء بانتظام حول الموقع والسرعة وعمر البطارية والمزيد من الخدمات الأخرى. في حال
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