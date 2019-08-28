الأعلى للإعلام: منع ظهور ريهام سعيد لمدة عام

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٢ م

ريهام سعيد

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد، على أي وسيلة أعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام، بناء على التحقيق معها بعد شكوى المجلس القومي للمرأة ضدها، بسبب حلقة برنامجها "صبايا" المذاع على قناة "الحياة" والتي تحدثت فيها عن السمنة. وأكد المجلس القومي للمرأة في الشكوى التي تم تقديمها أن ريهام سعيد أساءت لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة، وانعقدت لجنة الشكاوى بحضور أعضاء المجلس، رئيسها الكاتب جمال شوقي، والمقررين الكاتب صالح الصالحي، والإعلامي مجدي لاشين.

ومن ناحية أخرى، حددت نيابة الجيزة يوم الرابع عشر من أكتوبر 2019، جلسة لتقديم الأوراق في البلاغ المقدم ضد الإعلامية ريهام سعيد بعد تصريحاتها بخصوص مرضى السمنة. وكانت ريهام سعيد صرحت خلال برنامجها "صبايا" بأن البعض غير متفهم لمدى خطورة مرض السمنة الذي يعد أسوأ من السرطان بكثير، مضيفة: "الناس التخينة ميتة،