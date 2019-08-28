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الأعلى للإعلام: منع ظهور ريهام سعيد لمدة عام

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٢ م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد، على أي وسيلة أعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام، بناء على التحقيق معها بعد شكوى المجلس القومي للمرأة ضدها، بسبب حلقة برنامجها "صبايا" المذاع على قناة "الحياة" والتي تحدثت فيها عن السمنة. وأكد المجلس القومي للمرأة في الشكوى التي تم تقديمها أن ريهام سعيد أساءت لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة، وانعقدت لجنة الشكاوى بحضور أعضاء المجلس، رئيسها الكاتب جمال شوقي، والمقررين الكاتب صالح الصالحي، والإعلامي مجدي لاشين.
ومن ناحية أخرى، حددت نيابة الجيزة يوم الرابع عشر من أكتوبر 2019، جلسة لتقديم الأوراق في البلاغ المقدم ضد الإعلامية ريهام سعيد بعد تصريحاتها بخصوص مرضى السمنة. وكانت ريهام سعيد صرحت خلال برنامجها "صبايا" بأن البعض غير متفهم لمدى خطورة مرض السمنة الذي يعد أسوأ من السرطان بكثير، مضيفة: "الناس التخينة ميتة،
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كريستيان بيسري (4)

من هي «كريستيان بيسري» صاحبة الرسالة الشهيرة؟

"أتدركين ماذا يعني أن شابا يمنيا يمقت السياسة والحديث عنها وسماعها، يقف مشدوها بالنظر إليكِ مبتسما وأنتِ تتحدثين عن كوارث بلده؟! أتدركين كم يود أن يكون ولو مرة واحدة مكان أولئك الحمقى الذين يظهرون مرتدين عقالا أو رابطة عنق ليحادثكِ على الهواء مباشرة من أجل أن يخبركِ فقط كم تبدين جميلة؟!"، رسالة غزل كتبها الشاب اليمني عمر محمد العمودي، لمذيعة قناة "الحدث" الإخبارية، كريستيان بيسري، ونشرها عبر حسابه على "تويتر"، ولم يكن يتخيل أن تصير رسالته بعد مرور أكثر من شهرين على تدوينها، حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي.
-مسرحية-حدث-في-بلاد-السعادة

منها «حدث فى بلاد السعادة»| عروض القومي للمسرح اليوم

تُستكمل، اليوم الأربعاء، عروض المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشرة، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، وتُعرض مسرحية "مش ألكترا" للمخرج محمد عبد المولى، فى قاعة سيد درويش، كما تعرض مسرحية "حانة الأقدار" للمخرج علي عثمان، على مسرح البالون، ويقام العرض المسرحي "الطوق والأسورة" للمخرج ناصر عبد المنعم، في قاعة الغد، بينما يقام العرض المسرحي "الرهان" للمخرج أحمد الرافعي، على مسرح النهار.
طارق -سعدة

«الإعلاميين» تنذر القنوات لتقنين أوضاع العاملين

أرسلت نقابة الإعلاميين، إنذارات للوسائل الإعلامية لمطالبة العاملين بها "معدين، مقدمين، مخرجين، مراسلين، محررين" بسرعة التوجه لمقر النقابة لتقنين أوضاعهم، حتى يقع العاملون بهذه الوسائل تحت طائلة القانون. وحذرت نقابة الإعلاميين جميع العاملين في الوسائل الإعلامية ممن لم يقننوا أوضاعهم، من استخدام لقب إعلامي قبل تقنين أوضاعهم أو القيد بالنقابة حتى لا يقعوا تحت المساءلة الجنائية، موضحة أن لجنة القيد مستمرة طوال أيام الأسبوع فى تلقى طلبات العاملين بالوسائل الإعلامية.
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ريهام سعيد

إعلان نتيجة التحقيقات مع ريهام سعيد الأسبوع المقبل

انتهت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من التحقيقات التي تجريها مع الإعلامية ريهام سعيد. جاءت التحقيقات بعد شكوى المجلس القومي للمرأة ضدها، بسبب حلقة برنامجها "صبايا" المذاع على قناة "الحياة" والتي تحدثت فيها عن السمنة. وأكد المجلس القومي للمرأة في الشكوى التي تم تقديمها أن ريهام سعيد أساءت لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة، وقررت لجنة الشكاوى التي انعقدت بحضور أعضاء المجلس، رئيسها الكاتب جمال شوقي، والمقررين الكاتب صالح الصالحي، والإعلامي مجدي لاشين، تأجيل قرار اللجنة للأسبوع المقبل بعد بحث كل الجوانب المتعلقة بالشكوى.
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بعد قرار وقفها.. ريهام سعيد: حسبي الله ونعم الوكيل

لم تمر دقائق على إعلان وقف برنامج "صبايا" ومنع ريهام سعيد من ممارسة العمل الإعلامي وتقديم بلاغ ضدها، إلا وسارعت بنشر صورة لها عبر حسابها على انستجرام، وعلقت عليها: "حسبي الله ونعم الوكيل، توكلت عليك يا رب يا أعظم وأكبر وأقوي من أي حد، أنك السميع العليم".. وقرر مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، الجمعة، منع ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامى لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، تطبيقا لنص المادتين 2-19 من قانون نقابة الإعلاميين، بالإضافة إلى التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد ريهام سعيد عن واقعة ممارسة نشاط إعلامى بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة المقررة طبقا للقانون 93 لسنة 2016.
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«الإعلاميين» توقف ريهام سعيد وتتقدم ببلاغ ضدها

أعلن مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، منع ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا" المذاع على قناة الحياة، من ممارسة النشاط الإعلامى لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، تطبيقا لنص المادتين 2-19 من قانون نقابة الإعلاميين. كما قرر مجلس النقابة التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد ريهام سعيد عن واقعة ممارسة نشاط إعلامى بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة المقررة طبقا للقانون 93 لسنة 2016. وأشارت النقابة إلى أن ذلك جاء بعد ما ورد بتقرير المرصد الإعلامى لنقابة الإعلاميين من تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج صبايا الذى تقدمه ريهام سعيد على شاشة قناة الحياة.
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«الحياة» تقرر إيقاف «صبايا» ريهام سعيد

اتخذ مجلس إدارة شبكة قنوات الحياة، اليوم الجمعة، قرارا بوقف برنامج صبايا، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، بحسب بيان صادر عن الشبكة. وأوضح مجلس الإدارة، أن القرار "جاء على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا"، منوها بأن الإيقاف "سيستمر إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلي للإعلام مع ريهام سعيد، وعليه سيتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر". وأكدت شبكة قنوات الحياة أنها تحترم كافة مشاهديها و تتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز و اللائق لجمهورها.
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