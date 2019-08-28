سدد 45 مليون جنيه.. الكسب غير المشروع يتصالح مع منير ثابت

تحرير:التحرير ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

منير ثابت

وافق جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، على طلب التصالح المقدم من منير ثابت شقيق سوزان مبارك، عقب سداده مبلغ 45 مليون جنيه من مستحقات الدولة عليه، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية فى قضية استغلال النفوذ، والحصول على المبالغ المدفوعة من الشركة المصرية للخدمات الجوية، خلال توليه رئاسة الشركة التابعة بدورها لشركة مصر للطيران دون وجه حق. وتقدم منير ثابت فى نوفمبر 2016، بطلبات تصالح إلى النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع لتسوية قضيتين إحداهما برقم 54 لسنة 2012 حصر أموال عامة شرق القاهرة.

ومعلوم أن منير ثابت متهم في هذه القضية بالاستيلاء على أموال شركة مصر للطيران خلال توليه رئاسة شركة الخدمات الأرضية بمصر للطيران، والقضية رقم 21 لسنة 2012 كسب غير مشروع والمتهم فيها باستغلال نفوذه وتضخم الثروة. وبحسب مصادر؛ فقد فحصت النيابة العامة طلب تصالحه، وانتهت إلى الموافقة عليه بعد سداده المبالغ