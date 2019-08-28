رياضة

يد مصر تتأهل لنهائي دورة الألعاب الأفريقية

تحرير:علي الزيني ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ م
منتخب اليد
منتخب اليد
تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى نهائي دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على حساب المنتخب الجزائري بنتيجة 42-22 في نصف نهائي المسابقة، وسيخوض منتخب الفراعنة المباراة النهائية من البطولة غدًا، الخميس، حيث ينتظر الفائز من مواجهة المغرب ضد أنجولًا، التي ستقام في مساء اليوم، ونجح المنتخب المصري في فرض سيطرته على اللقاء منذ البداية، حيث تفوق في الشوط الأول بنتيجة (21-12 )، قبل أن يوسع الفارق في النصف الثاني، ويشارك منتخبنا في دورة الألعاب بفريق الشباب الحاصل على برونزية بطولة العالم منذ عدة أسابيع.
واستطاع منتخب اليد بقيادة مديره هاني الفخراني، الفوز على غينيا في افتتاح مشوار البطولة، الأربعاء، بنتيجة 42-22، قبل أن يهزم زامبيا 42-23، وتغلب على منتخب نيجيريا لحساب ربع النهائي، في اللحظات الأخيرة بنتيجة (27- 26). وكان منتخب مصر هو حامل لقب آخر 4 نسخ أقيمت في دورة الألعاب الإفريقية، وحصد منتخب مصر
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منتخب مصر للكرة الطائرة

طائرة مصر تتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للناشئين

تأهل منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة إلى نصف نهائي بطولة العالم للناشئين المقامة في تونس، خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري، بعدما فاز الفراعنة على نظيره منتخب بيلاروسيا في ربع نهائي بطولة العالم للناشئين، وأثبت الفراعنة تفوقهم من بداية المباراة التي انتهت بثلاثة أشواط نظيفة، وحسموا الشوط الأول بنتيجة (25-21)، قبل أن يتفوق أبناء الفراعنة بحسم الشوط الثاني بنتيجة (25-18)، وحسم الشوط الثالث بصعوبة بنتيجة (25-18) ليتأهل الفراعنة إلى نصف نهائي مونديال الطائرة.
فريق thw kiel كرة اليد

الزمالك يسقط أمام كييل الألماني في مونديال اليد

خسر فريق كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة باسم السبكي، أمام كييل الألماني بنتيجة (28-32)، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 31 من شهر أغسطس، بمشاركة 10 أندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة. ويوجد مع الزمالك أندية: برشلونة الإسباني، كييل الألماني، الدحيل القطري، تاوباتي البرازيلي، نيويورك سيتي الأمريكي، جامعة سيدني الأسترالي، فاردار المقدوني بجانب الوحدة ومضر من السعودية.
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مونديال اليد.. الزمالك يتأخر أمام كييل بالشوط الأول

تأخر فريق كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة باسم السبكي، أمام كييل الألماني بنتجية (18-12) في الشوط الأول، ضمن مواجهات الدور ربع النهائي بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية، المقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 إلى 31 من شهر أغسطس، بمشاركة 10 أندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة. ويوجد مع الزمالك أندية: برشلونة الإسباني، كييل الألماني، الدحيل القطري، تاوباتي البرازيلي، نيويورك سيتي الأمريكي، جامعة سيدني الأسترالي، فاردار المقدوني بجانب الوحدة ومضر من السعودية.
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يد الفراعنة في مهمة التأهل لنهائي الألعاب الإفريقية

يواجه منتخب مصر لكرة اليد، اليوم الأربعاء، نظيره منتخب الجزائر، في نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، ونجح المنتخب الوطني لكرة اليد في التأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية رقم 22، بعد التغلب على منتخب نيجيريا لحساب ربع النهائي، في اللحظات الأخيرة بنتيجة (27- 26)، وكان شباب الفراعنة قد خرجوا من الشوط الأول خاسرين بنتيجة (9-14)، قبل أن ينجحوا في العودة بقوة، بينما تأهل منتخب الجزائر بالفوز على منتخب غينيا بنتيجة (33- 18).
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طائرة مصر تخسر من الجزائر في دورة الألعاب الأفريقية

تعرض منتخب مصر الأول لكرة الطائرة، للخسارة من نظيره المنتخب الجزائري، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا بالمغرب، حيث خسر الفراعنة بنتيجة (3 - 0 )، بنتائج أشواط ( 25-21 )، (25-20)، ( 25-18 )، ليتلقى الخسارة الثانية له خلال ثلاث مباريات، بعدما حقق الفوز في المواجهة الأولى على كاب دي فيردي بنتيجة ( 3-0 )، قبل أن يخسر أمام الكاميرون خلال المواجهة الماضية، ومحاربي الصحراء بنفس النتيجة.
بعثة مصر في المغرب‎

بعثة مصر تواصل تصدرها لدورة الألعاب الإفريقية

واصلت البعثة المصرية تصدرها لحصد ميداليات الألعاب الإفريقية، التي تقام حاليًّا في المغرب، بعدما حصد شهاب محمد، لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، ميدالية ذهبية، اليوم الإثنين، ضمن منافسات البطولة، وتوج شهاب بالذهبية في منافسات رمي القرص، حيث احتل المركز الأول عقب تحقيقه لمسافة قدرها 59.23 مترا، ليحقق الميدالية الذهبية الأولى لبعثة مصر في ألعاب القوى مع بداية المنافسات في دورة الألعاب، ليرتفع رصيد البعثة المصرية المشاركة في هذه الدورة، إلى 100 ميدالية حتى الآن، بواقع 32 ذهبية، و40 فضية، و28 برونزية.
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يد الفراعنة إلى نصف نهائي الألعاب الإفريقية

نجح المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب، في التأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية رقم 22 المقامة بالمغرب حاليا، بعد التغلب على نيجيريا لحساب ربع النهائي، في اللحظات الأخيرة بنتيجة (27-26)، وكان شباب الفراعنة قد خرجوا من الشوط الأول خاسرين بنتيجة (9-14)، قبل أن ينجحوا في العودة بقوة. المنتخب الوطني صعد إلى ربع النهائي، بعدما احتل صدارة المجموعة الأولى، في حين تأهل منتخب نيجيريا بعدما جاء في المركز الرابع بالمجموعة الثانية، ومن المنتظر أن يلتقي الفراعنة مع الفائز من الجزائر وغينيا، الأربعاء المقبل.
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