«دماء على أبواب الموساد».. خالد الصاوي يعود للدراما

تحرير:التحرير ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

خالد الصاوي

بعد 3 سنوات من الابتعاد يعود النجم خالد الصاوي، للدراما التليفزيونية، من خلال مسلسل "دماء على أبواب الموساد" بشخصية عالم الذرة المصري يحيى المشد الذي تعرض للاغتيال في باريس 14 يونيو 1980. ويبدو أن النجم خالد الصاوي قد وجد ضالته أخيرًا في العودة إلى الدراما بعد ثلاث سنوات من الغياب للمرة الأولى دفعة واحدة بمشواره مع عالم المسلسلات منذ "هي ودافنشي" الذي عُرض عام 2016، وذلك بعدما استقر على عمل درامي جديد يقوم ببطولته على أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "دماء على أبواب الموساد"، يقوم خالد الصاوي خلاله بتجسيد دور عالم الذرة الشهير يحيى المشد الذي كان يعتبر واحدًا من أهم عشرة علماء على مستوى العالم في مجاله سواء في التصميم أو التحكم في المفاعلات النووية قبل أن يتم اغتياله في باريس فيما بعد داخل حجرته بالفندق الذي كان يقيم فيه، وتشير أصابع الاتهامات