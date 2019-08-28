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«دماء على أبواب الموساد».. خالد الصاوي يعود للدراما

تحرير:التحرير ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
خالد الصاوي
خالد الصاوي
بعد 3 سنوات من الابتعاد يعود النجم خالد الصاوي، للدراما التليفزيونية، من خلال مسلسل "دماء على أبواب الموساد" بشخصية عالم الذرة المصري يحيى المشد الذي تعرض للاغتيال في باريس 14 يونيو 1980. ويبدو أن النجم خالد الصاوي قد وجد ضالته أخيرًا في العودة إلى الدراما بعد ثلاث سنوات من الغياب للمرة الأولى دفعة واحدة بمشواره مع عالم المسلسلات منذ "هي ودافنشي" الذي عُرض عام 2016، وذلك بعدما استقر على عمل درامي جديد يقوم ببطولته على أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.
مسلسل "دماء على أبواب الموساد"، يقوم خالد الصاوي خلاله بتجسيد دور عالم الذرة الشهير يحيى المشد الذي كان يعتبر واحدًا من أهم عشرة علماء على مستوى العالم في مجاله سواء في التصميم أو التحكم في المفاعلات النووية قبل أن يتم اغتياله في باريس فيما بعد داخل حجرته بالفندق الذي كان يقيم فيه، وتشير أصابع الاتهامات
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ريهام سعيد

ارتكبت جريمة.. حيثيات قرار منع ريهام سعيد من الظهور

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حيثيات قرار منع ظهور الإعلامية ريهام سعيد لمدة عام، وذلك بناء على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس التى تولت التحقيق مع الإعلامية، بعد شكوى تقدم بها المجلس القومى للمرأة ضدها. وكانت لجنة الشكاوى قد استعرضت نتائج التحقيقات التى أجرتها فى الشكوى، وناقشت اللجنة الأقوال التى أدلى بها الممثل القانونى لقناة الحياة وأقوال المذيعة المشكو فى حقها، كما تابعت آراء الجمهور على مواقع التواصل وتعليقات المنظمات النسائية وكتاب الرأى.
ريهام سعيد

الأعلى للإعلام: منع ظهور ريهام سعيد لمدة عام

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد، على أي وسيلة أعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام، بناء على التحقيق معها بعد شكوى المجلس القومي للمرأة ضدها، بسبب حلقة برنامجها "صبايا" المذاع على قناة "الحياة" والتي تحدثت فيها عن السمنة. وأكد المجلس القومي للمرأة في الشكوى التي تم تقديمها أن ريهام سعيد أساءت لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة، وانعقدت لجنة الشكاوى بحضور أعضاء المجلس، رئيسها الكاتب جمال شوقي، والمقررين الكاتب صالح الصالحي، والإعلامي مجدي لاشين.
كريستيان بيسري (4)

من هي «كريستيان بيسري» صاحبة الرسالة الشهيرة؟

"أتدركين ماذا يعني أن شابا يمنيا يمقت السياسة والحديث عنها وسماعها، يقف مشدوها بالنظر إليكِ مبتسما وأنتِ تتحدثين عن كوارث بلده؟! أتدركين كم يود أن يكون ولو مرة واحدة مكان أولئك الحمقى الذين يظهرون مرتدين عقالا أو رابطة عنق ليحادثكِ على الهواء مباشرة من أجل أن يخبركِ فقط كم تبدين جميلة؟!"، رسالة غزل كتبها الشاب اليمني عمر محمد العمودي، لمذيعة قناة "الحدث" الإخبارية، كريستيان بيسري، ونشرها عبر حسابه على "تويتر"، ولم يكن يتخيل أن تصير رسالته بعد مرور أكثر من شهرين على تدوينها، حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي.
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فيلم خيال مآتة

«خيال مآتة».. أحمد حلمى يخطئ فى طريق العودة

توقعات كبيرة حملها الجمهور لعودة أحمد حلمى بعد غيابه 3 سنوات منذ فيلمه "لف ودوران" عام 2016، خاصة فى ظل الإعلان عن عودته للتعاون مع منة شلبى بعد فراق 11 عامًا، وبعدما تعاونا معا فى "كده رضا" 2007، و"آسف على الإزعاج" 2008، وكذلك عودته أيضا للتعاون مع خالد الصاوى الذى شارك الثنائى بطولة "كده رضا"، وكذلك عودته للتعاون مع المخرج خالد مرعى والذى قدم معه أهم أفلامه "عسل أسود، آسف على الإزعاج، بلبل حيران، لف ودوران"، بالإضافة لتعاونه الأول مع واحد من أهم الكتاب حاليًّا، وهو عبدالرحيم كمال صانع العديد من الأعمال الناجحة وآخرها مسلسل "أهو ده اللى صار".
ولاد-رزق

إيرادات أفلام العيد.. «ولاد رزق 2» يحافظ على الصدارة

يواصل فيلم «ولاد رزق 2 - عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي لأفلام عيد الأضحى، إذ بلغت إيرادات أمس الخميس نحو 5.1 مليون جنيه. وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى 9 أيام عرض من حاجز الـ55 مليون جنيه، ليتجاوز الرقم الذي حققه خلال الجزء الأول الذى عُرض قبل 3 سنوات، فى نحو أسبوع وبفارق يقترب من 25 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي.
احمد-عز

أحمد عز وفهمي وخاطر في بلغاريا لتصوير «العارف»

تسافر أسرة فيلم "العارف- يونس"، يوم السبت المقبل 17 أغسطس، إلى بلغاريا لتصوير المشاهد الخارجية من العمل، ومن المقرر أن يستمر التصوير هناك لمدة 15 يومًا، ويسافر كل من أبطال العمل النجوم: أحمد عز، وأحمد فهمي، ومصطفى خاطر، وكارمن بصيبص، بالإضافة إلى أحمد بدوي مدير عام شركة "سينرجي فيلمز" المنتجة للفيلم، والمخرج أحمد علاء وبعض من فريق التصوير، وآخرين. وكان الفنان أحمد عز، قد صوَّر عدة مشاهد من "العارف" في الساحل الشمالي، بالإضافة لمشاهد أخرى في القاهرة.
ولاد رزق

«ولاد رزق2» يواصل تصدره لموسم عيد الأضحى بـ43 مليونا

يواصل الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي، إذ بلغت إيرادات أمس الأربعاء 7 ملايين و402 ألف و492 جنيها. وبذلك اقترب إجمالي إيرادات الفيلم فى 7 أيام عرض من حاجز الـ43 مليون جنيه، ليتجاوز الرقم الذي حققه خلال الجزء الأول الذى عرضه قبل 3 سنوات، فى أقل من أسبوع وبفارق 13 مليون جنيه، والفيلم من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
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