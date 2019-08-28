«ناسيني ليه» لتامر حسني ينافس على أفضل كليب بإفريقيا

تحرير:التحرير ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

تامر حسني

ينافس كليب "ناسيني ليه" للمطرب تامر حسني، والمخرج اللبناني سعيد الماروق، على جائزة أفضل كليب في إفريقيا، لما حققه من مشاهدات مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وأيضا على موقع "يوتيوب". وينافس تامر حسني بـ"ناسيني ليه" على جائزة فنان العام ضمن قائمة تضم 9 فنانين من مختلف بلدان القارة، ومنهم المغربي أمين أمينوكس بفيديو كليب "بيني وبينك"، بالإضافة إلى مطربين من نيجيريا والكاميرون وتنزانيا وجنوب إفريقيا. أغنية "ناسيني ليه" هي إحدى أغنيات ألبوم "عيش بشوقك" الذي حقق نجاحا بعد طرحه في الأسواق.

وتضم قائمة جوائز الموسيقى الإفريقية AFRIMA 10، فئات إقليمية و26 فئة قارية. وقد تخطى فيديو كليب الأغنية حاجز الـ60 مليون مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" في 16 فبراير الماضي. "ناسيني ليه" ضمن أغاني ألبوم حسني الأخير "عيش بشوقك" وهي من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع