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«ناسيني ليه» لتامر حسني ينافس على أفضل كليب بإفريقيا

تحرير:التحرير ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
تامر حسني
تامر حسني
ينافس كليب "ناسيني ليه" للمطرب تامر حسني، والمخرج اللبناني سعيد الماروق، على جائزة أفضل كليب في إفريقيا، لما حققه من مشاهدات مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وأيضا على موقع "يوتيوب". وينافس تامر حسني بـ"ناسيني ليه" على جائزة فنان العام ضمن قائمة تضم 9 فنانين من مختلف بلدان القارة، ومنهم المغربي أمين أمينوكس بفيديو كليب "بيني وبينك"، بالإضافة إلى مطربين من نيجيريا والكاميرون وتنزانيا وجنوب إفريقيا. أغنية "ناسيني ليه" هي إحدى أغنيات ألبوم "عيش بشوقك" الذي حقق نجاحا بعد طرحه في الأسواق.
وتضم قائمة جوائز الموسيقى الإفريقية AFRIMA 10، فئات إقليمية و26 فئة قارية. وقد تخطى فيديو كليب الأغنية حاجز الـ60 مليون مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" في 16 فبراير الماضي. "ناسيني ليه" ضمن أغاني ألبوم حسني الأخير "عيش بشوقك" وهي من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع
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أصالة-أغنية-بنت-أكابر (1)

أصالة تشكر فريق عملها وتحكي كواليس ألبوم «في قربك»

وجهت الفنانة أصالة نصري، الشكر لفريق عمل ألبومها الجديد "في قربك"، وكتبت عبر "إنستجرام": "كم استمتعت بهذا العمل، وكم كان التعب شعورا رائعا، وكم أنا محظوظة باهتمام الموهوبين، الذين كان لهم فضل كبير في إظهار هذا العمل للعلن، كنا نغني ونرقص طيلة الوقت، كي ننقل لكم شعور الفرح الذي نحتاج إليه جميعا وبشدة، كلنا اتفقنا دون كلام وبالفعل على أن يعطي كل منا كل ما عنده، وأنا اليوم أود أن أشكر كل صديق وأخ وعزيز وموهوب شاركني في هذا العمل، وأقتسم معهم جميعا محبتكم وقبولكم وتشجيعكم، لأنهم جميعا يستحقون الشكر والامتنان".
مدحت صالح

مدحت صالح يحيي حفلا بـ«محكى القلعة» اليوم

يحيي الفنان مدحت صالح حفلا بصحبة فرقته الموسيقية، في العاشرة مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، ويشدو "صالح" بباقة من أجمل أغانيه منها "أكيد، حكاية وردية، لا تسوى دموع، حاتكلم، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى، ويا جريد النخل العالى"إلى جانب مختارات من أشهر أعمال التراث، ويسبقه فقرتان، الأولى فى الثامنة بمشاركة دولية من الهند، يليها فى التاسعة مساء حفل فريق بغدادى بيج باند بقيادة عازف الترومبيت المايسترو مجدى بغدادى.
غالية-بن علي (2)

غالية بن علي تشارك في مهرجان الأوبرا الصيفي

تستمر فعاليات المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، حيث تغني يوم الجمعة المقبل المطربة التونسية غالية بن علي، فى الثامنة مساء، بمختارات من أعمال تراث الموسيقى العربية منها يا مسافر وحدك، انسى الدنيا، لامونى اللى غارو منى، إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة منها روميو وليلى، كتابى يا سيدى، هيمتنى وقضيت. وقد عرفت غالية بن علي بغنائها أيضا عددا من أغاني الراحل الشيخ إمام مثل "الفلاحين" و"شيد قصورك"، ولها شعبية ليست بالقليلة في مصر.
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نجيب-عياد

إطلاق اسم نجيب عياد على دورة «قرطاج السينمائي»

قررت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية، إطلاق الدورة المقبلة من المهرجان باسم المنتج الكبير الراحل "نجيب عياد" الذي رحل منذ أيام قبل رئاسته للمهرجان في دورته المقبلة، ومن المقرر أن تقام الدورة في الفترة من 26 أكتوبر حتى 2 نوفمبر عوضًا عن التاريخ السابق الذي تم الإعلان عنه، وذلك لقرب موعد الانتخابات الرئاسية في تونس، وقد اختارت أيام قرطاج السينمائية في قسم "سينما تحت المجهر" أربعة ضيوف شرف وهم: لبنان عن العالم العربي، نيجيريا عن إفريقيا، تشيلي عن أمريكا اللاتينية واليابان ممثلة للسينما الآسيوية.
محمد رمضان

«الموسيقيين» ترد على مهاجميها بسبب حفل محمد رمضان

أكد المايسترو أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، بعد الهجوم الذي شنته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على حفل الفنان محمد رمضان الأخير في الساحل الشمالي، أن التصريح لهذا الحفل هو تصريح مؤقت تم بناء على طلب من نقابة المهن التمثيلية، وكلتا النقابتين تخضع لقانون واحد وهو 35 لسنة 1978 تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات المهن الفنية، الذي يسمح لأي عضو في إحدى النقابات الفنية أن يمارس كل الأنشطة الفنية، وأن التصريح في هذه الحالة هو إجراء روتيني حفاظا على حق النقابة.
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تامر حسني يحكي قصته مع شاب غنى معه على المسرح

روى النجم تامر حسني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قصته مع أحد المعجبين به، كما تحدث عن الصعوبات التي واجهته في بداياته، موجها نصائح إلى الشباب. وقال تامر إن شابا كان يضع صورته في غرفته قبل 10 سنوات، وصادفه في حفل من حفلاته مؤخرًا، ليمنحه فرصة الغناء معه على المسرح: "دايماً بحب أحكيلكم مواقف من واقع تجربتي من 10 سنين، كان حاطط صورتي على الحيطة ومن غير ما أعرف كل دا، لما شفته في الحفلة حسيت من رد فعله لما شافني إن أنا بمثلّه حاجة كبيرة وطلب يغني معايا".
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تامر حسني يحيي حفلا بالساحل في هذا الموعد

يستعد الفنان تامر حسنى لإحياء حفل غنائي، تزامنًا مع موسم حفلات الصيف، يوم الجمعة، الموافق 30 أغسطس الحالي، وسيقام الحفل في إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، ومن المقرر أن يغني تامر عددًا من أشهر أغنياته، ولم تحدد بعد أسعار التذاكر. وعلى الجانب الاَخر، ينتظر تامر عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام المقبل، حيث يشاركه في البطولة كلٌّ من زينة، وخالد الصاوى، وعائشة بن أحمد، والعمل تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج سعيد الماروق.
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