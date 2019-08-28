القبض على ستيفين.. نتفليكس من العالمية إلى الفضيحة

تحرير:إسراء سليمان ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

نتفلكس

تعتبر شركة Netflix رائدة في مجال البث الإلكتروني، ومفضلة أيضًا للمشاهد، لا يشوبها شيء منذ بدأت العمل كمنصة رائعة فيما يتعلق بالسينما والدراما، لكن حدث شيء سيجعل اسمها يتردد كثيرًا أكثر من المعتاد الفترة القادمة، حيث تم القبض على ستيفين فابريزو، وهو ممثل للشبكة، ومسئول تنفيذي في شركة كبيرة تعمل لصالح هوليوود، بتهمة اغتصاب وابتزاز امرأة تعرف عليها على موقع يسمى "Sugar Daddy"، تعد هذه الواقعة هي الأولى من نوعها، وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "dailymail".

وألقي القبض على ستيفين بتهمة ابتزاز واغتصاب امرأة، التقى بها من خلال موقع إلكتروني، إذ دفع لها مبلغا من المال، وهو 400 دولار، لإقامة علاقة معها، وقد أخبرته هذه المرأة أنها لا ترغب في رؤيته ثانية، بعد أن تتم هذه العلاقة بينهما، مما دفعه لابتزازها من خلال الرسائل النصية، التي ضبطتها السلطات. وكتب