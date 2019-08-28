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القبض على ستيفين.. نتفليكس من العالمية إلى الفضيحة

تحرير:إسراء سليمان ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
نتفلكس
نتفلكس
تعتبر شركة Netflix رائدة في مجال البث الإلكتروني، ومفضلة أيضًا للمشاهد، لا يشوبها شيء منذ بدأت العمل كمنصة رائعة فيما يتعلق بالسينما والدراما، لكن حدث شيء سيجعل اسمها يتردد كثيرًا أكثر من المعتاد الفترة القادمة، حيث تم القبض على ستيفين فابريزو، وهو ممثل للشبكة، ومسئول تنفيذي في شركة كبيرة تعمل لصالح هوليوود، بتهمة اغتصاب وابتزاز امرأة تعرف عليها على موقع يسمى "Sugar Daddy"، تعد هذه الواقعة هي الأولى من نوعها، وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني "dailymail".
وألقي القبض على ستيفين بتهمة ابتزاز واغتصاب امرأة، التقى بها من خلال موقع إلكتروني، إذ دفع لها مبلغا من المال، وهو 400 دولار، لإقامة علاقة معها، وقد أخبرته هذه المرأة أنها لا ترغب في رؤيته ثانية، بعد أن تتم هذه العلاقة بينهما، مما دفعه لابتزازها من خلال الرسائل النصية، التي ضبطتها السلطات.  وكتب
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Once upon a time in hollywood| لوحة جديدة لتارانتينو

يعد مجرد ظهور فيلم جديد للمخرج الكبير كوينتن جيروم تارانتينو في صالات العرض والسينمات حدثا في حد ذاته لعشاق السينما الأجنبية. وعلى الرغم من أن مخزونه من الأفلام العالمية لم يكن بالكثير، فإن أغلب أفلامه هي علامات محفورة في تاريخ السينما العالمية. تتميز غالبية أفلام تارانتينو بالعنف والدم وظهور شخصيات غريبة وغير متوقعة خلال أحداث الفيلم، على الرغم من أن فيلمه الأخير لم يحصل على جوائز عالمية حتى الآن، فإنه نال استحسان الكثير من النقاد وتصفيق الجمهور العريض بعد انتهاء العرض.
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5 أفلام تستعد لتقديم أجزاء جديدة.. «هيبتا 2» مفاجأة

حالة نجاح كبيرة تشهدها أفلام الأجزاء الثانية فى دور العرض حاليًا، فى ظل استقبال جماهيرى حار لتلك الأفلام، وفى مقدمتها "الفيل الأزرق 2" الذى وصل إلى قمة الإيرادات فى تاريخ السينما المصرية بما يقرب من 90 مليون جنيه حتى الآن فى نحو شهر، و"ولاد رزق 2" والذى حقق ما يزيد على 75 مليون جنيه فى نحو أسبوعين فقط منذ طرحه، ويبدو أن حالة النجاح تلك شجعت المنتجين على البحث فى دفاترهم القديمة وإعادة إنتاج أجزاء أخرى من الأفلام التى سبق وحققت نجاحًا كبيرًا فى شباك التذاكر، من أجل استثمار نجاحها والقاعدة الجماهيرية التى أسستها.
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تعرف على أول نجم في هوليوود يتبرع لـ«الأمازون»

أعلن النجم الكبير ليوناردو دي كابريو، تبرعه بمبلغ 5 ملايين دولار، كمساعدة لغابات الأمازون التي تتعرض لحرائق هائلة بمعدل سريع منذ عدة أيام، وبذلك يكون أول نجم في هوليوود يبادر إلى التبرع من أجل احتواء تلك الكارثة، التي تمثل تهديدا للعالم بأسره. وقال دي كابريو، الذي يعد واحدا من أبرز النجوم المدافعين عن البيئة، إنه تبرع بهذا المبلغ من أجل دعم الجهود المبذولة لإنقاذ غابات الأمازون، حسب موقع "ذا هوليوود ريبورتر". وتكفل دي كابريو (44 عاما) بدفع المال من خلال مؤسسته البيئية "Earth Alliance"، التي أنشأها مع رجلي الأعمال لورين باول جوبز وبريان شيث.
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ويل-سميث

قائمة فوربس: جونسون أعلى أجرا وويل سميث الأخير

أصدرت مجلة فوربس تقريرها السنوي المتضمن الممثلين الأعلى أجرا في العالم، والتي تغيرت قليلا عن العام السابق. تصدر نجم الأكشن داوين جونسون، بطل فيلم Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw الذي يعرض حاليا في السينمات، قائمة فوربس لعام 2019 للممثلين الأعلى أجرا في العالم. وجني الممثل المصارع السابق والملقب بـ"ذا روك" 89.4 مليون دولار من شهر يونيو 2018 إلى شهر يونيو 2019، وذلك عن راتبه ونسبته من أرباح أفلامه بجانب 700 ألف دولار عن دوره في مسلسل "Ballers"، واحتل جونسون العام الماضي المركز الثاني في القائمة بعد جورج كلوني.
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