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القوات المسلحة تنفي امتلاك سلسلة صيدليات: شائعات

تحرير:التحرير ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م
المتحدث باسم القوات المسلحة
المتحدث باسم القوات المسلحة
نفت القوات المسلحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الاجتماعى الممنهجة من شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية. وأهابت القوات المسلحة، في بيان لها اليوم الأربعاء، بجميع وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى عدم ترويج تلك الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة. وأول من أمس أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، نقابة الصيادلة بأنه تم شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة.
كما تم إيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة، كما تم شطب الدكتور أحمد العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام،
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

اعتمد نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم الأربعاء، نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "الدور الثاني" للعام الدراسي 2018 - 2019. وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلبة الذين كان لهم الحق في أداء امتحان الدور الثاني هذا العام 123 ألفا و957 طالبا، منهم 39 ألفا و841 طالبا بالشعبة العلمية "علوم"، و15 ألفا و482 طالبا بالشعبة العلمية "رياضيات"، و68 ألفا و652 طالبا بالشعبة الأدبية.
مدارس

التعليم: سحب اعتماد المدارس المخالفة لمعايير الجودة

صرحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، بأن الهيئة تستعد لبدء زيارات المؤسسات التعليمية للعام الدراسي 2019 – 2020، من خلال تحديث منظومة الاعتماد وإجراءات التقدم للاعتماد من الهيئة، وكتابة التقارير الواردة من فرق الزيارة، إذ من المتوقع أن تتقدم أعداد أكبر من المؤسسات التعليمية هذا العام، خاصة بعد الاجتماع الذي عقدته الهيئة مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، لحثهم على زيادة أعداد المؤسسات المتقدمة للاعتماد من الهيئة للوصول إلى المستهدف في خطة مصر 2030.
محمد-سعفان

القوى العاملة تحذر المصريين بالسعودية

حذرت وزارة القوى العاملة، المواطنين المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية من الوقوع ضمن شبكات النصب والاحتيال من خلال الإعلانات التي تدعو للعمرة المجانية. وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، أرسل تقريرا لوزير القوى العاملة محمد سعفان، عبر المستشار العمالي عثمان رمضان بهدف التوعية والتنبيه على المصريين الموجودين بالسعودية وخارجها بعدم الانسياق للإعلانات التي تدعو للعمرة المجانية وذلك من خلال الرابط(http://freehajtrip.com/a ).
جامعة-الاسكندرية

المديونية سبب رفع أسعار مستشفيات جامعة الإسكندرية

قررت إدارة المستشفيات الجامعية رفع أسعار الخدمات الخاصة بدخول المرضى والزيارات وبعض الخدمات وسط حالة رفض كبيرة، وأصدرت الإدارة بيانا تؤكد من خلاله أسباب القرار وأن الزيادات التي وصفتها بـ"الطفيفة" سيتم توجيهها لسداد جزء من مديونية المستشفيات الجامعية لدى الشركات الموردة للأدوية والمستلزمات الطبية وشركات صيانة الأجهزة الطبية، والتي تراكمت على مدى سنوات عديدة وتضخمت في الفترة الأخيرة نتيجة المتغيرات الاقتصادية والارتفاع الكبير في أسعار تلك الأدوية والمستلزمات التى يتم شراؤها لعلاج المرضى وارتفاع تكلفة صيانة الأجهزة الطبية المقدمة داخل المستشفيات.
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احمد-العزبي (2)

بعد قرار الصحة.. «العزبي» يكشف مصير سلسلة صيدلياته

شكل قرار الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، بشطب الدكتور أحمد العزبي والدكتور حاتم رشدي، من سجلات الصيادلة بالوزارة، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر بشطبهما، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بالشارع المصرى والوسط الطبي على حد سواء. وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت في مارس الماضي، بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة بإسقاط عضوية أحمد العزبي، وحاتم رشدي؛ لقيامهما باستعارة أسماء صيادلة ليتمكنا من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

بمناسبة 6 أكتوبر.. قرار بالعفو عن باقي العقوبة للمحكوم عليهم

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2019، وتمت إحاطة مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، بتقرير بشأن أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2019.
صيدليه-العزبي

ما مصير صيدليات العزبي بعد شطب صاحبها من الصيادلة؟

أثار قرار الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، نقابة الصيادلة، بشطب الدكتور أحمد العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، والتأشير بذلك في سجلات الصيادلة، حالة من الجدل لدى الرأي العام ، خاصة أنها تسهم فى توصيل الدواء إلى جميع أنحاء الجمهورية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال أكثر من 90 فرعاً على مستوى الجمهورية، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول مصير صيدليات «العزبي» بعد شطب صاحبها من نقابة الصيادلة؟
تدريب-حماة-الصداقة (2)

عناصر القوات المسلحة تواصل تدريب «حماة الصداقة 4»

تواصل قوات المظلات المصرية، وقوات "الإنزال الجوي" الروسية ، والبيلاروسية، المشاركة في التدريب المشترك "حماة الصداقة 4"، وتنفيذ الأنشطة والفعاليات المخططة، ويأتي هذا التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية، والعديد من الدول الشقيقة والصديقة، ويشارك فى التدريب أكثر من 1000 مقاتل من عناصر قوات المظلات والقوات الجوية المصرية، وقوات الإنزال الجوي الروسية والبيلاروسية، لتنفيذ مهام تدريبية مشتركة تشمل الإسقاط الجوى للقوات، بهدف استعادة السيطرة على عدد من الأهداف الحيوية وتطهيرها من جميع العناصر الإرهابية.
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