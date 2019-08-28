بعد تجديد حبسها.. والد فتاة العياط يكشف سر حقيبتيها

تحرير:محمد أبو زيد ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٢ م

أحمد رزق والد أميرة

بصوت متحشرج يعبر عن حزن صاحبه، علق والد "فتاة العياط" على قبول محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على إخلاء سبيلها وتجديد حبسها 30 يوما، وقال أحمد رزق: "حزين بعد قرار حبس أميرة، ظروفي متسمحش بالسفر تاني من الفيوم للعياط، سايب شغلي وعيالي ومش في حمل زيارات تاني.. بس بقول الحمد لله دايما" مضيفا أنه قبل بدء الجلسة "طمنتها وقولتلها متخافيش هتخرجي النهاردة وكانت متفائلة وجابت معاها كل حاجاتها المحكمة على أساس إنها هتخرج النهاردة وتروح معايا".

وأوضح والد "أميرة" في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن "بعد الحكم بحبسها قالت عايزة حاجتها تاني وهروح أرجعلها ملابسها وكتبها تاني لقسم العياط زي ما هما في شنطتين" مشيرا إلى أنها "طلبت مني قبل كده أجيب لها مصحف وسبحة وكراسة رسم وألوان وأقلام" إذ أنها طالبة بالصف الثاني الإعدادي وكانت ترسم من وقت لآخر. واستطرد: