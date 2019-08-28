جريمة

بعد تجديد حبسها.. والد فتاة العياط يكشف سر حقيبتيها

تحرير:محمد أبو زيد ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٢ م
أحمد رزق والد أميرة
أحمد رزق والد أميرة
بصوت متحشرج يعبر عن حزن صاحبه، علق والد "فتاة العياط" على قبول محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على إخلاء سبيلها وتجديد حبسها 30 يوما، وقال أحمد رزق: "حزين بعد قرار حبس أميرة، ظروفي متسمحش بالسفر تاني من الفيوم للعياط، سايب شغلي وعيالي ومش في حمل زيارات تاني.. بس بقول الحمد لله دايما" مضيفا أنه قبل بدء الجلسة "طمنتها وقولتلها متخافيش هتخرجي النهاردة وكانت متفائلة وجابت معاها كل حاجاتها المحكمة على أساس إنها هتخرج النهاردة وتروح معايا".
وأوضح والد "أميرة" في تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن "بعد الحكم بحبسها قالت عايزة حاجتها تاني وهروح أرجعلها ملابسها وكتبها تاني لقسم العياط زي ما هما في شنطتين" مشيرا إلى أنها "طلبت مني قبل كده أجيب لها مصحف وسبحة وكراسة رسم وألوان وأقلام" إذ أنها طالبة بالصف الثاني الإعدادي وكانت ترسم من وقت لآخر. واستطرد:
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من عروس الصعيد إلى الجيزة.. رحلة هارب من الإعدام

لم يترك الرجل الأربعيني بلدته بمركز دير مواس بالمنيا طواعية لكن هربا من حكم بالإعدام في قضية اتهم فيها بقتل ابن شقيقه، ليستقر به الحال في محافظة الجيزة يتخفى وسط ملايين من البشر ويحتمي بالشوارع المزدحمة؛ أملا في أن يفلت من العقاب وتنطوى صفحات سجله الجنائي في طي النسيان ويسقط الحكم بالتقاضي، ثلاث سنوات قضاها الرجل في الهروب، تكاد دقات قلبه تتوقف كلما سمع صوت سرينة الشرطة حتى أثناء مرورها بجواره في الشارع، ربما لم يعرف النوم طريقا لعينيه ليلة واحدة طوال تلك المدة، بقدر ما كان يجيد التخفي ويحسب خطواته إلا أن أعين رجال الشرطة كانت له بالمرصاد.
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محكمة

محامية «فتاة العياط» بعد تجديد حبسها: «هنستأنف تاني»

قالت دينا المقدم محامية أميرة المعروفة إعلاميا بـ«طفلة العياط» بعد أن قبلت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلها، إنها ستتقدم باستئناف على قرار المحكمة مرة أخرى خلال 24 ساعة وبعدها سيتم تحديد جلسة. وعن أميرة قالت "المقدم": "مقدرتش أشوف أميرة بعد الحكم لأنها كانت مع الحرس وكلمتها قبل الجلسة وكانت طبيعية جدا بس متوترة شوية وإحنا وهي كنا متفائلين قبل الحكم بقبول استئناف النيابة". وكانت محكمة جنايات القاهرة قبلت الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل "أميرة" وألغت المحكمة قرار قاضي المعارضات.
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قبول استئناف النيابة وتجديد حبس فتاة العياط 30 يومًا

قبلت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل "أميرة" 15 سنة، والشهيرة بفتاة العياط، وألغت المحكمة قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيلها مؤقتا بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيق معها فى قضية اتهامها بقتل سائق سيارة ميكروباص بمنطقة المدق الجبلي بالعياط، وذلك بقصد الدفاع عن شرفها حينما حاول المجني عليه التعدي عليها رغمًا عنها -حسب أقوالها بالتحقيقات- وقررت المحكمة تجديد حبس الفتاة لمدة 30 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية بالقضية.
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وصول فتاة العياط لجلسة الاستئناف على إخلاء سبيلها

وصلت منذ قليل الطفلة "أميرة" 15 سنة والشهيرة بفتاة العياط، من مقر حبسها، إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية "العباسية"، لحضور جلسة استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلها مؤقتا بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيق معها فى قضية اتهامها بقتل سائق سيارة ميكروباص بمنطقة المدق الجبلي بالعياط، وذلك بقصد الدفاع عن شرفها حينما حاول المجني عليه التعدي عليها رغمًا عنها -حسب أقوالها بالتحقيقات، وحضر جلسة الاستئناف الدكتور حسن شومان ودينا المقدم محاميا الطفلة، كما حضر والدها وعددًا من أقاربها فى انتظار بدء الجلسة.
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«أم و4 شياطين».. جريمة قتل مزارع في حي الجناين

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