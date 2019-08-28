اتجاه ديمقراطي لتقليص عدد المرشحين في انتخابات الحزب

من المتوقع الإعلان، يوم غد الخميس، عن قرار رسمي حول المرشحين المتأهلين للمناظرة المقبلة المقرر لها 12 سبتمبر، بعد أن تظهر نتيجة استطلاع آخر بحلول نهاية يوم الأربعاء
على مدار الأشهر القليلة الماضية، دخل 20 سياسيا في الحزب الديمقراطي في منافسة ساخنة للفوز بترشيح الحزب في الانتخابات التمهيدية لاختيار المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة 2020.
إلا أن هذا العدد الهائل يمكن أن يبدأ في التقلص هذا الأسبوع مع استبعاد نحو نصف المرشحين الحاليين للمشاركة في المناظرة المقرر لها الشهر المقبل.
القرار المثير للجدل سوف يرضي الكثير من كبار قادة الحزب الذين يشعرون بالقلق من أن العدد الهائل من الديمقراطيين الساعين للترشيح قد يعرض فرصهم لهزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للخطر.
إلا أن المرشحين الآخرين الذين كافحوا من أجل الحصول على الدعم اللازم لخوض المناظرات، يشكون بالفعل من أن قادة الحزب يحاولون التلاعب بالعملية، ولن يمنحوا الناخبين أكثر من خمسة أشهر لتحديد موقفهم.
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أنه من الواضح أن الديمقراطيين في طريقهم لعقد مناظرة واحدة الشهر المقبل
إلا أن المرشحين الآخرين الذين كافحوا من أجل الحصول على الدعم اللازم لخوض المناظرات، يشكون بالفعل من أن قادة الحزب يحاولون التلاعب بالعملية، ولن يمنحوا الناخبين أكثر من خمسة أشهر لتحديد موقفهم.
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أنه من الواضح أن الديمقراطيين في طريقهم لعقد مناظرة واحدة الشهر المقبل بين 10 مرشحين للرئاسة في أعقاب الإعلان، يوم الأربعاء، عن نتائج استطلاعين لم تمنح أي مرشح آخر أي فرصة للمشاركة في المناظرة المقرر عقدها في مدينة "هيوستن" بولاية تكساس الأمريكية.
وتم الإعلان عن نتائج الاستطلاعين اللذين أظهر كلاهما تقدم نائب الرئيس السابق جو بايدن بفارق كبير، في اليوم الأخير أمام المرشحين لاستيفاء مجموعة من الشروط المتعلقة بنسب الشعبية وجمع الأموال التي حددتها اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، والتي كانت أكثر صرامة من شروط المناظرات السابقة.
ومن المتوقع الإعلان، يوم غد الخميس، عن قرار رسمي حول المرشحين المتأهلين للمناظرة المقبلة المقرر لها 12 سبتمبر، بعد أن تظهر نتيجة استطلاع آخر بحلول نهاية يوم الأربعاء.
وإلى جانب بايدن فإن كلا من السيناتور كوري بوكر، وعمدة مدينة "ساوث بيند" بيتي بوتيجيج، والوزير السابق في حكومة الرئيس السابق باراك أوباما جوليان كاسترو؛ والسيناتور كامالا هاريس؛ والسيناتور آمي كلوبشار؛ وعضو الكونجرس السابق بيتو أورورك؛ والسيناتور بيرني ساندرز؛ والسيناتور إليزابيث وارين، ورجل الأعمال أندرو يانج، سيشاركون في المناظرة المقبلة.
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وقالت الصحيفة الأمريكية، إنه في حالة تأهل مرشحين إضافيين، سيتم تقسيم المناظرة، التي ستستضيفها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية على مدار ليلتين.
وقبل يوم الأربعاء، كان هناك 10 مرشحين قد تأهلوا مسبقا، من خلال تلقي تبرعات من 130 ألف شخص على الأقل، وحصولهم على نسبة 2% على الأقل في أربعة استطلاعات للرأي أقرتها اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي.
ووسط هذه القواعد الأكثر صرامة، يبدو أن العديد من المرشحين الديمقراطيين الذين شاركوا في مناظرتي يونيو ويوليو لن يشاركوا في المناظرة المقبلة في سبتمبر.
وهم السيناتور مايكل بينيت؛ وحاكم "مونتانا" ستيف بولوك؛ ورئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو، وعضو الكونجرس السابق جون ديلاني؛ والنائب تولسي غابارد؛ والسيناتور كيرستن جيليبيراند، والنائب تيم ريان؛ والمؤلفة ماريان ويليامسون.
وأظهر استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة "يو إس إيه توداي" بالتعاون مع جامعة "سوفولك" صباح يوم الأربعاء، أن بايدن يتصدر السباق، بدعم 32% من الناخبين المحتملين، وتلاه وارن بنسبة 14%، ثم ساندرز بنسبة 12%.
بينما حصل خمسة مرشحين آخرين على دعم 2% أو أكثر وهم بوتيجيج وهاريس، وكلاهما بنسبة 6%، ويانج بنسبة 3%، وأوركي وبوكر، وكلاهما بنسبة 2%.
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وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن استطلاع جامعة "كوينيبياك" الذي نشر اليوم الأربعاء، أظهر أن بايدن يتصدر القائمة بحصوله على دعم 32% من الناخبين الديمقراطيين والناخبين المستقلين الذين يميلون إلى الحزب الديمقراطي، وتلاه وارن بنسبة 19% وساندرز بنسبة 15% وهاريس بنسبة 7% وبوتيجيج بنسبة 5% ثم يانج بنسبة 3%.
وكانت نتائج الاستطلاعين اللذين تم نشرهما صباح يوم الأربعاء مختلفة عن استطلاع أولي حول الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي أجرته جامعة "مونماوث" يوم الإثنين والذي وجد تقاربا شديدا في نتائج بايدن ووارن وساندرز.