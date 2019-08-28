سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

اتجاه ديمقراطي لتقليص عدد المرشحين في انتخابات الحزب

من المتوقع الإعلان، يوم غد الخميس، عن قرار رسمي حول المرشحين المتأهلين للمناظرة المقبلة المقرر لها 12 سبتمبر، بعد أن تظهر نتيجة استطلاع آخر بحلول نهاية يوم الأربعاء
تحرير:أحمد سليمان ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٣ م
المناظرة الديمقراطية
المناظرة الديمقراطية
على مدار الأشهر القليلة الماضية، دخل 20 سياسيا في الحزب الديمقراطي في منافسة ساخنة للفوز بترشيح الحزب في الانتخابات التمهيدية لاختيار المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة 2020. إلا أن هذا العدد الهائل يمكن أن يبدأ في التقلص هذا الأسبوع مع استبعاد نحو نصف المرشحين الحاليين للمشاركة في المناظرة المقرر لها الشهر المقبل. القرار المثير للجدل سوف يرضي الكثير من كبار قادة الحزب الذين يشعرون بالقلق من أن العدد الهائل من الديمقراطيين الساعين للترشيح قد يعرض فرصهم لهزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للخطر.
إلا أن المرشحين الآخرين الذين كافحوا من أجل الحصول على الدعم اللازم لخوض المناظرات، يشكون بالفعل من أن قادة الحزب يحاولون التلاعب بالعملية، ولن يمنحوا الناخبين أكثر من خمسة أشهر لتحديد موقفهم. وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أنه من الواضح أن الديمقراطيين في طريقهم لعقد مناظرة واحدة الشهر المقبل
اقرأ المزيد
ترامب

أمريكا تفرض عقوبات على شركتين تابعتين للجيش الإيراني

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة على على شركتين إيرانيتين مرتبطتين بالجيش الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الثلاثاء، أن الوضع الراهن في بلاده بشأن الاتفاق النووي لن يتغير إن لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن بلاده أولاً. تصريحات روحاني جاءت في أعقاب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الإثنين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأن الاتفاق بين ترامب وروحاني وارد في حال تم عقد لقاء بينهما.
صاروخ-باليستى

الولايات المتحدة تبيع اليابان صواريخ مضادة للباليستي

وافقت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، على بيع اليابان صواريخ مضادة للصواريخ الباليستية في صفقة تبلغ قيمتها 3.3 مليار دولار، في أعقاب سلسلة تجارب باليستية جديدة لكوريا الشمالية قادرة على الحليف الآسيوي الأبرز للولايات المتحدة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن اليابان ستشتري ما يصل إلى 73 صاروخا من طراز «إس إم -3»، من صناعة شركة رايثيون، وهي مخصصة للإطلاق من أنظمة محمولة على متن سفن لاعتراض صواريخ باليستية قادمة.
ماكرون-وترامب

قمة G7 تنهي خلاف فرنسا وأمريكا حول ضريبة التكنولوجيا

لم تكن قمة مجموعة السبع التي استضافتها فرنسا خالية من أي نجاحات على مستوى الخلافات الاقتصادية، والتي كان لها تأثير كبير على الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي أدى إلى العديد من الخلافات السياسية العميقة. وكانت الضرائب الفرنسية على الشركات التكنولوجية الكبرى في الولايات المتحدة، إحدى أصعب الأزمات التي مرت بالأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، والتي كان لها تأثيرها على الأجواء السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا خلال الأشهر القليلة الماضية.
محاولات-ترامب-لاستقطاب-الدعم-ضد-إيران-تبوء-بالفشل

ترامب يلجأ لاستراتيجيته مع كيم لحل أزمة إيران

منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منصبه في يناير من عام 2017، وهو يسعى بشكل جدي لمواجهة ما يعتبره أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط. وفي إطار سياسة "أقصى ضغط" التي يتبعها ضد طهران، انسحب من الاتفاق النووي الإيراني، وفرض عقوبات على قطاعي النفط والمصرفي في إيران. إلا أن الرئيس الأمريكي أعرب مؤخرا عن نواياه لحل القضية، حيث أشار ترامب إلى أنه منفتح على إحداث تحول كبير في سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، وقدم عرضا للاجتماع بالرئيس الإيراني حسن روحاني، وربما تخفيف القيود على صادرات النفط الإيرانية.
اقرأ المزيد من الأخبار
ترامب (1)

واشنطن ترجئ فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تأجيل فرض رسوم جمركية بقيمة 10% على الواردات الصينية، حتى 15 ديسمبر المقبل، بما فيها من منتجات مثل الهواتف الخلوية والكمبيوتر المحمول وألعاب الفيديو، وفقا لـ"سبوتنيك". واشتعلت الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، على خلفية اتهام الأخيرة بسرقة معدات تكنولوجية مهمة من شركاتها، وفرض رسوم جمركية على البضائع الصينية، بقيمة 60 مليار دولار. وتأتي هذه الحرب بين أهم قوتين صناعيتين في العالم، على أثر اشتعال المنافسة العالمية بينهما، من أجل تحقيق السيادة التكنولوجية.
الأمريكيين-الأفارقة

مخاوف الشباب تهدد حظوظ الديمقراطيين في انتخابات 2020

دانا فتوح، الشابة الأمريكية البالغة من العمر 18 عاما، تحب كل شيء تقريبا عن الحزب الديمقراطي، إنها تحب حديث المرشحين الديمقراطيين للرئاسة عن خفض المصاريف الجامعية، لأنها تعمل بوظيفتين لتحمل تكاليف الدراسة. كما أنها تقدر مدى قوة المرشحين في مناهضة العنصرية وكراهية الأجانب، لأنها سئمت من التعليقات على ارتدائها الحجاب في معظم حياتها. لكن فتوح ترفض أن تصف نفسها بأنها ديمقراطية، وعلى الرغم من أن معظم توجهاتها السياسية تتماشى مع الجناح الليبرالي للحزب، فإنها لن تلتزم بالتصويت للديمقراطيين في انتخابات 2020.
نائب-الرئيس-الأمريكى-السابق-جو-بايدن (1)

هل يتمكن جو بايدن من هزيمة إستراتيجية ترامب في 2020؟

بعد الجولة الثانية من مناظرات الحزب الديمقراطي قبل الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجمعا جماهيريا في مدينة "سينسيناتي" بولاية أوهايو، والذي كشف عن إستراتيجيته لإعادة انتخابه. حيث قال ترامب في إشارة إلى تعيينه كزعيم لحركة شعبية، "لكن لم تكن هناك أبدا حركة كهذه، هذه حركة لم يسبق لها مثيل من قبل، ربما في أي مكان، ولكن بالتأكيد في هذا البلد". وكانت المناطق غير الحضرية هي التي انتخبت ترامب في انتخابات 2016، ومن المرجح أن تكون هي التي ستمنحه الفوز في إنتخابات عام 2020.
المناظرة الديمقراطية

ترامب يخرج فائزا من المناظرة الديمقراطية الثانية

شهدت مدينة "ديترويت" الأمريكية، أمس الثلاثاء، الجزء الأول من ثاني مناظرات الانتخابات الداخلية للحزب الديمقراطي، لاختيار مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020. المناظرة أثارت عددا من الأسئلة، كان أهمها "هل ينبغي أن يركز الديمقراطيون على السياسات الكبيرة لتغيير الاقتصاد بشكل كبير، أم الاعتماد على السياسات القديمة التي تكفي للتغلب على دونالد ترامب؟". وكما هو متوقع، قدم عدد من المرشحين أداءً جيدا، بينما لم يثبت آخرون جدارتهم، وأعدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قائمة الفائزين والخاسرين من مناظرة ليلة الثلاثاء.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org