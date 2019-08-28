اتجاه ديمقراطي لتقليص عدد المرشحين في انتخابات الحزب

من المتوقع الإعلان، يوم غد الخميس، عن قرار رسمي حول المرشحين المتأهلين للمناظرة المقبلة المقرر لها 12 سبتمبر، بعد أن تظهر نتيجة استطلاع آخر بحلول نهاية يوم الأربعاء

تحرير:أحمد سليمان ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٣ م

المناظرة الديمقراطية

على مدار الأشهر القليلة الماضية، دخل 20 سياسيا في الحزب الديمقراطي في منافسة ساخنة للفوز بترشيح الحزب في الانتخابات التمهيدية لاختيار المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة 2020. إلا أن هذا العدد الهائل يمكن أن يبدأ في التقلص هذا الأسبوع مع استبعاد نحو نصف المرشحين الحاليين للمشاركة في المناظرة المقرر لها الشهر المقبل. القرار المثير للجدل سوف يرضي الكثير من كبار قادة الحزب الذين يشعرون بالقلق من أن العدد الهائل من الديمقراطيين الساعين للترشيح قد يعرض فرصهم لهزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للخطر.

إلا أن المرشحين الآخرين الذين كافحوا من أجل الحصول على الدعم اللازم لخوض المناظرات، يشكون بالفعل من أن قادة الحزب يحاولون التلاعب بالعملية، ولن يمنحوا الناخبين أكثر من خمسة أشهر لتحديد موقفهم. وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أنه من الواضح أن الديمقراطيين في طريقهم لعقد مناظرة واحدة الشهر المقبل