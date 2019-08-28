غضب سكندري لرفع تذكرة مستشفيات الجامعة إلى 100 جنيه

مواطنون: المستشفيات الجامعية تسعى للاستثمار.. وعميد الطب: ارتفاع المديونيات التي تراكمت وتضخمت بسبب المتغيرات الاقتصادية سبب القرار.. وسيسري على القطاع الاقتصادي

تحرير:محمد مجلي ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٦ م

انتابت عددا من السكندريين وبعض المترددين من المحافظات المجاورة على المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الإسكندرية لتلقى العلاج حالة من الغضب الشديد بعد إصدار قرار من مجلس إدارة المستشفيات يفيد برفع قيمة تذكرة الدخول إلى 100 جنيه ما اعتبروه أمرا غير مقبول، خصوصا أن الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا هم أكثر المترددين على هذه المستشفيات، لتلقى العلاج خلال سنوات كثيرة مضت، وهاجم سكندريون الإدارة باعتبارهم يبحثون تحويلها للنظام الخاص، فيما أرجع المسؤولون سبب ذلك إلى ارتفاع المديونية على المستشفيات الجامعية وعدم قدرتها على استيعاب أكثر من ذلك.

قرار اعتماد الأسعار الجديدة وتداول مشتركون على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة من أمر إداري رقم 721 ينص على "رفع قيمة تذكرة دخول مستشفيات الجامعة إلى 100 جنيه بدلا من 50 جنيها، والفرق يتم لمصلحة سداد ديون المستشفيات على أن يتم عمل بحث اجتماعي للحالات غير القادرة ورفع قيمة تذكرة الزيارة

قرار اعتماد الأسعار الجديدة

وتداول مشتركون على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة من أمر إداري رقم 721 ينص على "رفع قيمة تذكرة دخول مستشفيات الجامعة إلى 100 جنيه بدلا من 50 جنيها، والفرق يتم لمصلحة سداد ديون المستشفيات على أن يتم عمل بحث اجتماعي للحالات غير القادرة ورفع قيمة تذكرة الزيارة إلى 10 جنيهات لمصلحة صندوق سداد الديون".

كما تقرر إنشاء وحدة تكاليف بالاستعانة بكلية التجارة وإعادة النظر فى توزيع الحصائل، والتواصل مع التأمين الصحي، لتعديل مسار الخدمات أسوة بالجامعات الأخرى، وأن يتم تقديم خدمات مدفوعة الأجر اعتبارا من المجالس القادمة.

كما رفعت إدارة المستشفيات الجامعية رسوم جلسات الغسيل الكلوي من 325 جنيها إلى 500 جنيه للجلسة الواحدة، إذ يوجد أكثر من 100 ماكينة غسيل كلوي في 5 مستشفيات جامعية هي "المواساة وسموحة والشاطبي للأطفال والرئيسي الجامعي، الأميري وسموحة للأطفال" على ألا يتضمن القرار علاج المرضى على نفقة الدولة.

غضب بين المواطنين

انتابت عددا من المواطنين حالةٌ من الغضب، إذ قال محمد سعيد، عامل، بعد رفع أسعار دخول مستشفيات الجامعة، فما الفرق بينها وبين المستشفيات الخاصة؟ مطالبًا بالعدول عن القرار.

وقالت شيماء السيد، ربة منزل: كيف للمستشفيات التى تقدم الخدمة المجانية للمرضى أن ترفع أسعارها بهذه الصورة التى وصفتها بـ"غير مقبولة" وسيتضرر منها الغلابة.

فيما تساءل محمد إبراهيم، محامٍ، عن صورة الخدمة التى ستقدمها تلك المستشفيات، في ظل الشكاوى المتعددة من ضعف الخدمة التى يحصل عليها المرضى.

المستشفيات الجامعية ترد

في المقابل، أصدرت إدارة المستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب، بيانا بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن قرار زيادة بعض أسعار الخدمات المقدمة بالمستشفيات الجامعية في أربع نقاط.

وأكد البيان أن قرارات مجلس إدارة المستشفيات الجامعية لا تصدر بشكل فردي وإنما يتم عرض المقترحات على مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ويتم دراستها ثم تُرفع هذه القرارات إلى الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة تمهيدًا لاعتمادها.

وذكر البيان، الذى حصلت "التحرير" على صورة منه، أنه تمت الموافقة على تعديل قيمة تذكرة حجز المرضى بالأقسام الداخلية لتصبح مائة جنيه مصري بدلاً من القيمة الحالية وقدرها خمسون جنيهًا وليس "خمسة أو عشرة جنيهات كما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي" وتطبيق هذه الزيادة يسري في المقام الأول على المرضى المترددين للعلاج بالأجر والعلاج الاقتصادي، أما المرضى غير القادرين على تسديد هذه الرسوم فسيتم إعفاؤهم تماما من الرسوم بقرارات من مديرى المستشفيات مباشرة دون الحاجة للرجوع إلى الإدارة العليا بالمستشفيات الجامعية.

وأشار البيان، إلى أنه تم رفع قيمة تذكرة الزيارة من خمسة إلى عشرة جنيهات وذلك لتحسين الخدمات المقدمة داخل المستشفيات، بالإضافة إلى أنه تم تحديد رسوم لا تتعدى العشرة جنيهات على أي مستخرج رسمي يتم طلبه من الشؤون الإدارية بالمستشفيات أسوة بما يتم بكل المصالح الحكومية والخدمية بالدولة وذلك لتغطية نفقات الإصدار "أحبار، طباعة، أوراق".

عميد الطب: الزيادة توجه لسداد المديونية

قال الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب، إن إدارة المستشفيات الجامعية بالإسكندرية تود أن تؤكد أن هذه الزيادات الطفيفة في أسعار بعض الخدمات المقدمة فى المستشفيات الجامعية سيتم توجيهها لسداد جزء من مديونية المستشفيات الجامعية لدى الشركات الموردة للأدوية والمستلزمات الطبية وشركات صيانة الأجهزة الطبية.

وأضاف عميد الكلية، أن الديون تراكمت على مدى سنوات عديدة وتضخمت في الفترة الأخيرة نتيجة للمتغيرات الاقتصادية وللارتفاع الكبير في أسعار تلك الأدوية والمستلزمات التى يتم شراؤها لعلاج المرضى وارتفاع تكلفة صيانة الأجهزة الطبية المقدمة داخل المستشفيات، حيث إن سداد تلك المديونية سينعكس بشكل ايجابي على مستوى الخدمة الطبية المقدمة داخل المستشفيات.

وشدد على أن هذه الزيادة لن توجه بأي حال من الأحوال لبند المكافآت أو الحصائل لأي من العاملين بالمستشفيات أو القائمين عليها أو الجهاز الإداري وتؤكد إدارة المستشفيات الجامعية حرصها الشديد على تقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمريض والمواطن المصري.

تخدم 18 مليون نسمة

وقال: تعد المستشفيات الجامعية بالإسكندرية والتى تخدم نحو 4 محافظات هي "الإسكندرية، والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ" بعدد سكان يتراوح من 17 إلى 18 مليون مواطن ويعتمد عليها المواطنون بشكل كبير حيث تضم أهم المراكز التى توفر الخدمات الطبية وتضم 10 مستشفيات بها نحو 4000 سرير يشكلون نحو 60 % من نسبة الخدمة الطبية التى تقدم للمواطنين فى محافظة الإسكندرية ويتردد عليها نحو مليون و250 ألف مواطن سنويا، ينشدون الخدمة الطبية بأشكالها المختلفة.

وأوضح أن المستشفيات الجامعية بها نحو 276 سرير عناية مركزة ما بين متوسطة وفائقة وهى لا تكفى ولكن تكلفة السرير الواحد تحتاج إلى مليون جنيه من أجل استحداثه أو إقامته شاملة الأجهزة والتشغيل وبالنسب العالمية نحتاج إلى 400 سرير وبهذا نحتاج إلى 124 سريرا إضافيًّا مما يحتاج إلى نحو 124 مليون جنيه وهذه الميزانية كبيرة جدا على المستشفيات الجامعية.