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غضب سكندري لرفع تذكرة مستشفيات الجامعة إلى 100 جنيه

مواطنون: المستشفيات الجامعية تسعى للاستثمار.. وعميد الطب: ارتفاع المديونيات التي تراكمت وتضخمت بسبب المتغيرات الاقتصادية سبب القرار.. وسيسري على القطاع الاقتصادي
تحرير:محمد مجلي ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٦ م
مستشفيات الجامعة
مستشفيات الجامعة
انتابت عددا من السكندريين وبعض المترددين من المحافظات المجاورة على المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الإسكندرية لتلقى العلاج حالة من الغضب الشديد بعد إصدار قرار من مجلس إدارة المستشفيات يفيد برفع قيمة تذكرة الدخول إلى 100 جنيه ما اعتبروه أمرا غير مقبول، خصوصا أن الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا هم أكثر المترددين على هذه المستشفيات، لتلقى العلاج خلال سنوات كثيرة مضت، وهاجم سكندريون الإدارة باعتبارهم يبحثون تحويلها للنظام الخاص، فيما أرجع المسؤولون سبب ذلك إلى ارتفاع المديونية على المستشفيات الجامعية وعدم قدرتها على استيعاب أكثر من ذلك.
قرار اعتماد الأسعار الجديدة وتداول مشتركون على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة من أمر إداري رقم 721 ينص على "رفع قيمة تذكرة دخول مستشفيات الجامعة إلى 100 جنيه بدلا من 50 جنيها، والفرق يتم لمصلحة سداد ديون المستشفيات على أن يتم عمل بحث اجتماعي للحالات غير القادرة ورفع قيمة تذكرة الزيارة
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أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

وزير الرياضة يبحث مع علي جمعة نتائج حملة «قيم وحياة»

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية الأسبق، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، لبحث أطر التعاون المشترك، والحديث حول نتائج حملة "قيم وحياة" الذى يُنفذ داخل مراكز الشباب في مختلف المحافظات لنشر القيم الأخلاقية بالمجتمع.
هلال-رمضان

البحوث الفلكية: بداية العام الهجري الجديد السبت المقبل

قال الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه بحسب الحسابات الفلكية يولد هلال شهر محرم يوم الجمعة المقبلة، بعد غروب الشمس مباشرة، لافتًا إلى أنه سيستمر لمدة 28 دقيقة في الأفق، وبذلك تكون غرة شهر محرم وبداية العام الهجري الجديد (1441) يوم السبت المقبل، فلكيًّا. وأضاف القاضي في تصريحات مساء اليوم لـ«التحرير»، أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة مدة 18 دقيقة، وفي القاهرة مدة 21 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم، ويتم رؤيته عن طريق العين المجردة.
معاشات .(1)

«القومية للتأمين» تصدر بيانا بشأن علاوات أصحاب المعاشات

أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بيانًا بشأن قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بخصوص إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير. وقالت الهيئة في بيانها اليوم الأربعاء: إنها لاحظت تداول بعض الآراء التي تجافي حقيقة تفسير الحكم الصادر من قسمي التشريع والفتوى بهدف تضليل الرأى العام. وأكدت أن جميع ما يتم تداوله عارٍ تماما من الصحة وعلى خلاف رأي الجمعية العمومية الصادر اليوم وحكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه حيث انتهت الجمعية العمومية إلى عدم استفادة المدعين وأصحاب المعاشات لسابقة حساب العلاوات ضمن أجورهم المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
المذيعة -الأمريكية -أليكس-هوسدن (3)

بشرته سمراء.. مذيعة أمريكية تشبه زميلها بالغوريلا (فيديو)

اعتذرت مذيعة أمريكية عما قالته لزميلها على الهواء مباشرة، إذ شبهته بغوريلا، بحسب "روسيا اليوم". وكانت المذيعة الأمريكية أليكس هوسدن من محطة "كوكو 5" في أوكلاهوما سيتي، أهانت زميلها في القناة، خلال عرض مقطع فيديو يُصور صغير غوريلا في حديقة حيوانات محلية. والتفتت هودسن إلى زميلها المذيع أسود البشرة، جايسن هاكيت، وقالت إن القرد "يشبهك إلى حد ما"، وفق ما ذكرت "يو إس إيه توداي" الأمريكية.
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جامعة-الاسكندرية

المديونية سبب رفع أسعار مستشفيات جامعة الإسكندرية

قررت إدارة المستشفيات الجامعية رفع أسعار الخدمات الخاصة بدخول المرضى والزيارات وبعض الخدمات وسط حالة رفض كبيرة، وأصدرت الإدارة بيانا تؤكد من خلاله أسباب القرار وأن الزيادات التي وصفتها بـ"الطفيفة" سيتم توجيهها لسداد جزء من مديونية المستشفيات الجامعية لدى الشركات الموردة للأدوية والمستلزمات الطبية وشركات صيانة الأجهزة الطبية، والتي تراكمت على مدى سنوات عديدة وتضخمت في الفترة الأخيرة نتيجة المتغيرات الاقتصادية والارتفاع الكبير في أسعار تلك الأدوية والمستلزمات التى يتم شراؤها لعلاج المرضى وارتفاع تكلفة صيانة الأجهزة الطبية المقدمة داخل المستشفيات.
غلق-مطعم-سوري (3)

مالك المطعم السوري: مصر تظل بيتي الأول

"ستظل مصر بيتي الأول حتى لو عدت إلى سوريا".. كلمات صلاح الطهاوي مالك المطعم السوري بالإسكندرية، الذي وقعت بينه وبين سيدة مصرية أزمة لتضررها من مخالفة المطعم لتعليمات الأمن الصناعي، وأثارت ضجة على موقع "فيسبوك". وأصدر الطهاوي، اليوم السبت، بيانا جديدا، مؤكدا خلاله أنه يكن كل الود والاحترام للشعب المصري، وأن مصر شعبا وحكومة رحبت بالسوريين منذ بدء أزمتهم في 2011، وكانت خير مضيف لهم، وأن مصر ستظل البيت الأول للسوريين وهي حقا قلب العروبة، ولها كل التقدير نظير ما قدمته للسوريين والعراقيين والليبيين واليمنيين، واستضافتها واحتضانها لهم.
ضريح-ابو-الأخلاص-بالإسكندرية

10 معلومات عن ضريح «أبو الإخلاص» بعد حديث الرئيس عنه

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال افتتاحه 1300 من الصوب الزراعية، بنقل أحد المقامات في مسجد يعوق مشروع محور المحمودية في محافظة الإسكندرية، إذ إن المكان للمنفعة العامة، مشددا على ضرورة التعامل مع الموقف خلال يومين على الأكثر، فهذا الأمر لا يرضي النبي، صلى الله عليه وسلم. و«التحرير» يستعرض خلال هذه السطور 10 معلومات عن ضريح أبو الإخلاص الذي تحدث عنه الرئيس: 1- المقام يخص الشيخ برهان الدين أبو الإخلاص الزرقاني. 2- ولد في محافظة الغربية بقرية طيبة الجعفرية في 11 أبريل 1924.
غلق-مطعم-سوري (4)

صاحب «المطعم السوري» بالإسكندرية يعتذر للمصريين

اعتذر مدير مطعم عروس دمشق السوري بالإسكندرية، في مقطع فيديو، نشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي وموقع «يوتيوب»، لجموع المصريين عما بدر منه فى أزمته مع السيدة التى اشتبك معها لفظيا على خلفية رفضها طهي الطعام أسفل شقتها بشارع جمال عبدالناصر، في منطقة العصافرة، شرق المدينة. وقال صاحب المطعم: «تحية للشعب المصري العظيم المحترم، أنا بعتز بيكم وبعتذر لو صدر منى أي إساءة شخصية لأي إنسان مصري، أنا لم أخطئ بحق السيدة المصرية الكبيرة، أنا مغلطتش مع السيدة وبناتها شتمونى فطلبت منهم رجل أتحدث إليه».
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