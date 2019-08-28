أمريكا تفرض عقوبات على شركتين تابعتين للجيش الإيراني

تحرير:وكالات ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٧ م

دونالد ترامب

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة على على شركتين إيرانيتين مرتبطتين بالجيش الإيراني، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الثلاثاء، أن الوضع الراهن في بلاده بشأن الاتفاق النووي لن يتغير إن لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن بلاده أولاً. تصريحات روحاني جاءت في أعقاب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الإثنين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأن الاتفاق بين ترامب وروحاني وارد في حال تم عقد لقاء بينهما.

وأوضح: "تبادلنا الحديث بشأن إيران، وإننا متفقان على دعوة إيران إلى احترام التزاماتها النووية"، لافتًا إلى أننا نطمح لعقد اجتماع بين ترامب والرئيس الإيراني بحضوري.ودعا الرئيس الإيراني واشنطن إلى القيام بـ"الخطوة الأولى" برفع العقوبات عن إيران، كما جدد التأكيد على أن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بالاتفاق