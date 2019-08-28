لأول مرة.. التنس المصري يضمن التأهل لأولمبياد طوكيو

تحرير:هاني العوضي ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٩ م

كريم مأمون

في حدث تاريخي، تأكدت فرصة مشاركة لاعب تنس مصري لأول مرة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة التي ستقام في طوكيو (2020)، وذلك بعد تأهل كل من محمد صفوت وكريم مأمون إلى نهائي دورة الألعاب الإفريقية التي تقام حاليا في المغرب، ليضمن لمصر الميداليتين الذهبية والفضية في منافسات الفردي، كما يضمن الفائز بالمبارة النهائية، التي ستقام غدًا الخميس حجز بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية 2020، (في حالة كان ترتيبه ضمن الـ300 الأوائل)، ليكون بذلك أول لاعب مصري يحقق هذا الإنجاز.

محمد صفوت نجح في الفوز على اللاعب التونسي عزيز دوقاز بمجموعتين دون رد ( 6-3 و6-2)، في المقابل حقق مواطنه كريم مأمون الفوز على المغربي آدم موندير بمجموعتين لواحدة 3-6 و6-4 ثم الفاصلة كسبها 6-3. ويتأهل الفائز من مباراة الغد بينهما إلى أولمبياد طوكيو 2021، ليضمن تمثيل مصر في الأولمبياد لأول مرة في التاريخ،