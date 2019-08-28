رياضة

لأول مرة.. التنس المصري يضمن التأهل لأولمبياد طوكيو

تحرير:هاني العوضي ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٩ م
كريم مأمون
كريم مأمون
في حدث تاريخي، تأكدت فرصة مشاركة لاعب تنس مصري لأول مرة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة التي ستقام في طوكيو (2020)، وذلك بعد تأهل كل من محمد صفوت وكريم مأمون إلى نهائي دورة الألعاب الإفريقية التي تقام حاليا في المغرب، ليضمن لمصر الميداليتين الذهبية والفضية في منافسات الفردي، كما يضمن الفائز بالمبارة النهائية، التي ستقام غدًا الخميس حجز بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية 2020، (في حالة كان ترتيبه ضمن الـ300 الأوائل)، ليكون بذلك أول لاعب مصري يحقق هذا الإنجاز.
محمد صفوت نجح في الفوز على اللاعب التونسي عزيز دوقاز بمجموعتين دون رد ( 6-3 و6-2)، في المقابل حقق مواطنه كريم مأمون الفوز على المغربي آدم موندير بمجموعتين لواحدة 3-6 و6-4 ثم الفاصلة كسبها 6-3. ويتأهل الفائز من مباراة الغد بينهما إلى أولمبياد طوكيو 2021، ليضمن تمثيل مصر في الأولمبياد لأول مرة في التاريخ،
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سانشيز يصل إلى إيطاليا للانضمام لإنتر ميلان

وصل التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى مدينة ميلانو، منذ قليل، لاستكمال إجراءات انتقاله لصفوف إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورة لحظة هبوط اللاعب لمدينة ميلانو، تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية ومن ثم التوقيع على عقود انضمامه للنيراتزوري. وتشير تقارير صحفية إلى أن الناديين توصلا لاتفاق على انتقال سانشيز، في صفقة لمدة موسم على سبيل الإعارة دون أحقية الشراء، رغم أن المفاوضات كانت تدور حول وضع بند للبيع النهائي مقابل 15 مليون يورو في الصيف المقبل.
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غدًا.. قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد

تقام غدًا الخميس قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، في المدينة الفرنسية موناكو، حيث سيتكون التصنيف الأول من الفريقين الإنجليزيين ليفربول بطل أوروبا تشيلسي بطل مسابقة الدوري الأوروبي إلى جانب أبطال الدوريات المحلية الأعلى تصنيفًا: مانشستر سيتي، برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، وزينيت سان بطرسبورغ. وسيتم نقل قرعة دوري أبطال أوروبا 2019-2020 ومراسمها على قناة بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة وستكون في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.
منتخب-مصر-لناشئي-كرة-اليد (3)

يد مصر تتأهل لنهائي دورة الألعاب الأفريقية

تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى نهائي دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على حساب المنتخب الجزائري بنتيجة 42-22 في نصف نهائي المسابقة، وسيخوض منتخب الفراعنة المباراة النهائية من البطولة غدًا، الخميس، حيث ينتظر الفائز من مواجهة المغرب ضد أنجولًا، التي ستقام في مساء اليوم، ونجح المنتخب المصري في فرض سيطرته على اللقاء منذ البداية، حيث تفوق في الشوط الأول بنتيجة (21-12 )، قبل أن يوسع الفارق في النصف الثاني، ويشارك منتخبنا في دورة الألعاب بفريق الشباب الحاصل على برونزية بطولة العالم منذ عدة أسابيع.
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منتخب-مصر-لناشئي-كرة-اليد (3)

يد مصر تتأهل لنهائي دورة الألعاب الأفريقية

تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى نهائي دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على حساب المنتخب الجزائري بنتيجة 42-22 في نصف نهائي المسابقة، وسيخوض منتخب الفراعنة المباراة النهائية من البطولة غدًا، الخميس، حيث ينتظر الفائز من مواجهة المغرب ضد أنجولًا، التي ستقام في مساء اليوم، ونجح المنتخب المصري في فرض سيطرته على اللقاء منذ البداية، حيث تفوق في الشوط الأول بنتيجة (21-12 )، قبل أن يوسع الفارق في النصف الثاني، ويشارك منتخبنا في دورة الألعاب بفريق الشباب الحاصل على برونزية بطولة العالم منذ عدة أسابيع.
منتخب-مصر-لناشئي-كرة-اليد (3)

يد الفراعنة في مهمة التأهل لنهائي الألعاب الإفريقية

يواجه منتخب مصر لكرة اليد، اليوم الأربعاء، نظيره منتخب الجزائر، في نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، ونجح المنتخب الوطني لكرة اليد في التأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية رقم 22، بعد التغلب على منتخب نيجيريا لحساب ربع النهائي، في اللحظات الأخيرة بنتيجة (27- 26)، وكان شباب الفراعنة قد خرجوا من الشوط الأول خاسرين بنتيجة (9-14)، قبل أن ينجحوا في العودة بقوة، بينما تأهل منتخب الجزائر بالفوز على منتخب غينيا بنتيجة (33- 18).
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طائرة مصر تخسر من الجزائر في دورة الألعاب الأفريقية

تعرض منتخب مصر الأول لكرة الطائرة، للخسارة من نظيره المنتخب الجزائري، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليًا بالمغرب، حيث خسر الفراعنة بنتيجة (3 - 0 )، بنتائج أشواط ( 25-21 )، (25-20)، ( 25-18 )، ليتلقى الخسارة الثانية له خلال ثلاث مباريات، بعدما حقق الفوز في المواجهة الأولى على كاب دي فيردي بنتيجة ( 3-0 )، قبل أن يخسر أمام الكاميرون خلال المواجهة الماضية، ومحاربي الصحراء بنفس النتيجة.
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علاء أبو القاسم: هدفنا تأكيد ريادة مصر في السلاح

أعرب علاء أبو القاسم بطل منتخب مصر للسلاح عن سعادته بفوزه بذهبية فردى السلاح وتخطيه عدة أبطال متميزين فى اللعبة فى القارة الافريقية، والتى تأتى فى إطار بطولة دورة الألعاب الإفريقية. وقال أبو القاسم خلال تصريحات صحفية: "جئنا لنؤكد الريادة الإفريقية فى السلاح، وسأبذل قصارى جهدى لاستكمال الحلم فى أولمبياد طوكيو". جاء هذا الفوز على صالة مركز مولاى رشيد بمدينة الرباط بالمغرب، وذلك فى إطار فاعليات دورة الألعاب الإفريقية التى تستضيفها المغرب خلال الفترة من 16 إلى 31 أغسطس 2019.
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