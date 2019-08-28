رياضة

غدًا.. قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد

تحرير:محمد حسن صيام ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢١ م
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
تقام غدًا الخميس قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، في المدينة الفرنسية موناكو، حيث سيتكون التصنيف الأول من الفريقين الإنجليزيين ليفربول بطل أوروبا تشيلسي بطل مسابقة الدوري الأوروبي إلى جانب أبطال الدوريات المحلية الأعلى تصنيفًا: مانشستر سيتي، برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، وزينيت سان بطرسبورغ. وسيتم نقل قرعة دوري أبطال أوروبا 2019-2020 ومراسمها على قناة بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة وستكون في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.
وتجنب القرعة أندية من البلد ذاته عن بعضها، إضافة إلى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم، حيث تضم البطولة 4 أندية إسبانية مثل العملاق ريال مدريد الذي توج باللقب لثلاثة مواسم متتالية، وأتلتيكو وفالنسيا وبرشلونة ومن إيطاليا إنتر ميلان ونابولي ويوفنتوس وأتلانتا ومن إنجلترا
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سانشيز يصل إلى إيطاليا للانضمام لإنتر ميلان

وصل التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى مدينة ميلانو، منذ قليل، لاستكمال إجراءات انتقاله لصفوف إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورة لحظة هبوط اللاعب لمدينة ميلانو، تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية ومن ثم التوقيع على عقود انضمامه للنيراتزوري. وتشير تقارير صحفية إلى أن الناديين توصلا لاتفاق على انتقال سانشيز، في صفقة لمدة موسم على سبيل الإعارة دون أحقية الشراء، رغم أن المفاوضات كانت تدور حول وضع بند للبيع النهائي مقابل 15 مليون يورو في الصيف المقبل.
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لأول مرة.. التنس المصري يضمن التأهل لأولمبياد طوكيو

في حدث تاريخي، تأكدت فرصة مشاركة لاعب تنس مصري لأول مرة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة التي ستقام في طوكيو (2020)، وذلك بعد تأهل كل من محمد صفوت وكريم مأمون إلى نهائي دورة الألعاب الإفريقية التي تقام حاليا في المغرب، ليضمن لمصر الميداليتين الذهبية والفضية في منافسات الفردي، كما يضمن الفائز بالمبارة النهائية، التي ستقام غدًا الخميس حجز بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية 2020، (في حالة كان ترتيبه ضمن الـ300 الأوائل)، ليكون بذلك أول لاعب مصري يحقق هذا الإنجاز.
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يد مصر تتأهل لنهائي دورة الألعاب الأفريقية

تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى نهائي دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على حساب المنتخب الجزائري بنتيجة 42-22 في نصف نهائي المسابقة، وسيخوض منتخب الفراعنة المباراة النهائية من البطولة غدًا، الخميس، حيث ينتظر الفائز من مواجهة المغرب ضد أنجولًا، التي ستقام في مساء اليوم، ونجح المنتخب المصري في فرض سيطرته على اللقاء منذ البداية، حيث تفوق في الشوط الأول بنتيجة (21-12 )، قبل أن يوسع الفارق في النصف الثاني، ويشارك منتخبنا في دورة الألعاب بفريق الشباب الحاصل على برونزية بطولة العالم منذ عدة أسابيع.
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بعد تتويج ليفربول بالسوبر.. صلاح يحقق إنجازا تاريخيا

إنجاز جديد حققه الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على مستوى تاريخ اللاعبين العرب الذين احترفوا في الدوريات الأوروبية والأندية الكبرى، بعدما شارك في تتويج فريقه ليفربول بلقب السوبر الأوروبي، وأصبح صلاح أول لاعب عربي في التاريخ يتوج بلقب بطولة السوبر الأوروبي، وأتيحت الفرصة من قبل للثنائي العربي سابقا للفوز ببطولة السوبر الأوروبي، وهما رابح ماجر، نجم الجزائر، والمغربي أشرف حكيمي، لكن يبقى أن صلاح شارك بالفعل في المباراة ونجح في إحراز ركلة الترجيح الأخيرة التي توج من خلالها الريدز باللقب بعد تصدي أدريان لركلة إبراهام.
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محمد صلاح يكشف موقفه من الرحيل عن ليفربول

يرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، أن عدم إجراء الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب أي تعاقدات كبيرة مع لاعبين جدد في الصيف، يثبت أن الفريق يمتلك لاعبين جيدين، وذلك حسبما أفاد اليوم الأربعاء، لـCNN، قبل ساعات من قيادة فريقه بطل دوري أبطال أوروبا، لخوض غمار نهائي كأس السوبر الأوروبي، أمام تشيلسي بطل الدوري الأوروبي، والذي سيقام اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول، والذي ستديره الفرنسية ستيفاني فريبارت، ويعاونها طاقم تحكيم نسائي.
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لامبارد: لا مجال للأعذار أمام ليفربول

أبدى فرانك لامبارد، مدرب نادي تشيلسي، تفاؤله حول حظوظ فريقه في التتويج بلقب السوبر الأوروبي عندما يلتقي اليوم الأربعاء أمام ليفربول، وفي الوقت ذاته أقر بأن خسارة الفريق القاسية في مستهل مشوار البريمييرليج على يد مانشستر يونايتد (4-0)، أثرت كثيرا على الفريق. وقال لامبارد: "أنا متفائل لأنني أؤمن بقدرات اللاعبين، وفي كوننا موجودين هنا.. وليس من السهل التحدث مع اللاعبين بعد هذه الخسارة الثقيلة، ولكن إذا وضعت في الاعتبار الطريقة التي لعبنا بها، وتلافيت الأخطاء التي وقعت، فهناك جوانب إيجابية كثيرة علينا أن نحافظ عليها.. لقد كان أسبوعا صاخبا".
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كلوب يكشف سبب غياب لوفرين ويتغنى بتشيلسي

يُنظر إلى ليفربول على أنه المرشح الأقرب للتتويج بمباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها تشيلسي أمام مانشستر يونايتد، برباعية نظيفة، في بداية الدوري، لكن الألماني يورجن كلوب، مدرب الريدز يعتقد أن الخسارة لم تكن تعكس أداءهم. وقال مدرب ليفربول: "لم أكن أعرف أن الجميع توقعوا أن نفوز.. لا مشكلة فيما يفكر فيه الناس من حولنا، ونحترم تشيلسي كثيرًا، إذا رأيت المباراة ضد يونايتد وإذا رأيت النتيجة فقط، فلن يكون لديك أي فكرة عن كيفية اللعب، لقد لعبوا مباراة جيدة".
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