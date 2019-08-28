غدًا.. قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد

تحرير:محمد حسن صيام ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢١ م

دوري أبطال أوروبا

تقام غدًا الخميس قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، في المدينة الفرنسية موناكو، حيث سيتكون التصنيف الأول من الفريقين الإنجليزيين ليفربول بطل أوروبا تشيلسي بطل مسابقة الدوري الأوروبي إلى جانب أبطال الدوريات المحلية الأعلى تصنيفًا: مانشستر سيتي، برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، وزينيت سان بطرسبورغ. وسيتم نقل قرعة دوري أبطال أوروبا 2019-2020 ومراسمها على قناة بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة وستكون في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.

وتجنب القرعة أندية من البلد ذاته عن بعضها، إضافة إلى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم، حيث تضم البطولة 4 أندية إسبانية مثل العملاق ريال مدريد الذي توج باللقب لثلاثة مواسم متتالية، وأتلتيكو وفالنسيا وبرشلونة ومن إيطاليا إنتر ميلان ونابولي ويوفنتوس وأتلانتا ومن إنجلترا