جريمة

من عروس الصعيد إلى الجيزة.. رحلة هارب من الإعدام

قتل نجل شقيقه في قريته بدير مواس بالمنيا بعد خلافات وفر هاربا للجيزة بعد صدور حكم ضده بالإعدام وتم القبض عليه بعد الاشتباه به وأقر بالحكم الصادر ضده
تحرير:محمد أبو زيد ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٨ م
غرفة إعدام- تعبيرية
غرفة إعدام- تعبيرية
لم يترك الرجل الأربعيني بلدته بمركز دير مواس بالمنيا طواعية لكن هربا من حكم بالإعدام في قضية اتهم فيها بقتل ابن شقيقه، ليستقر به الحال في محافظة الجيزة يتخفى وسط ملايين من البشر ويحتمي بالشوارع المزدحمة؛ أملا في أن يفلت من العقاب وتنطوى صفحات سجله الجنائي في طي النسيان ويسقط الحكم بالتقاضي، ثلاث سنوات قضاها الرجل في الهروب، تكاد دقات قلبه تتوقف كلما سمع صوت سرينة الشرطة حتى أثناء مرورها بجواره في الشارع، ربما لم يعرف النوم طريقا لعينيه ليلة واحدة طوال تلك المدة، بقدر ما كان يجيد التخفي ويحسب خطواته إلا أن أعين رجال الشرطة كانت له بالمرصاد.
  الرجل الذي فقد عقله  قبل ثلاث سنوات كانت حياة "محمد. ع" تسير بشكل عادي في قريته بمركز دير مواس بالمنيا ولكن كعادة أهل القرى في الصعيد تدب الخلافات من وقت لآخر حتى طالت الخلافات الرجل الذي تخطى الأربعين من عمره ونجل شقيقه إذ وصلت إلى ذروتها، شجار وخلاف، فشل الجميع في الوصول إلى حل يرضي جميع
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بعد تجديد حبسها.. والد فتاة العياط يكشف سر حقيبتيها

بصوت متحشرج يعبر عن حزن صاحبه، علق والد "فتاة العياط" على قبول محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على إخلاء سبيلها وتجديد حبسها 30 يوما، وقال أحمد رزق: "حزين بعد قرار حبس أميرة، ظروفي متسمحش بالسفر تاني من الفيوم للعياط، سايب شغلي وعيالي ومش في حمل زيارات تاني.. بس بقول الحمد لله دايما" مضيفا أنه قبل بدء الجلسة "طمنتها وقولتلها متخافيش هتخرجي النهاردة وكانت متفائلة وجابت معاها كل حاجاتها المحكمة على أساس إنها هتخرج النهاردة وتروح معايا".
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سدد 45 مليون جنيه.. الكسب غير المشروع يتصالح مع منير ثابت

وافق جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، على طلب التصالح المقدم من منير ثابت شقيق سوزان مبارك، عقب سداده مبلغ 45 مليون جنيه من مستحقات الدولة عليه، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية فى قضية استغلال النفوذ، والحصول على المبالغ المدفوعة من الشركة المصرية للخدمات الجوية، خلال توليه رئاسة الشركة التابعة بدورها لشركة مصر للطيران دون وجه حق. وتقدم منير ثابت فى نوفمبر 2016، بطلبات تصالح إلى النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع لتسوية قضيتين إحداهما برقم 54 لسنة 2012 حصر أموال عامة شرق القاهرة.
جثه

مقتل مسن في أثناء فض مشاجرة بين نجله وأقارب زوجته

لقى مسن من مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية مصرعه، اليوم الأربعاء، على أثر فض مشاجرة بسبب خلافات بين نجله ونسيبه، بعد تدخل المجني عليه للتخليص بينهما، فدفعه شقيق زوجة نجله، وتوفي بسبب ارتطام رأسه بالأرض. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بوصول "محمود. م. أ- 74 عامًا"، إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، ادعاء مشاجرة، وتبين إصابته بنزيف في المخ وهبوط حاد في الدورة الدموية.
شنق

أم تشنق ابنتها المريضة نفسيا في المنيا

في واقعة غريبة شهدتها قرية جوارجي التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، أقدمت أم على شنق ابنتها المريضة نفسيا في ظروف غامضة، اليوم الأربعاء، وجرى ضبط المتهمة، ونقل جثة المجني عليها إلى مشرحة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بالعثور على جثة لطفلة، ملقاة أعلى سطح منزلها الكائن في عزبة جوارجي التابعة لمركز أبو قرقاص.
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اعتداء

أساطير الإجرام في مصر.. «سفاح المسنات» يكتب تاريخا جديدا

"السفاح" كلمة بمجرد سماعها تلقي الفزع والرعب في القلوب، فمن وقت لآخر على مدار التاريخ يظهر سفاح جديد وقاتل ضليع في الإجرام، يكون الأكثر شهرة بين مجرمي زمانه، ومهما تنوعت جرائمه ما بين قتل وسرقات وقطع طريق وغيرها، إلا أن أسطورته تنتهي ويسقط في قبضة الشرطة.. تاريخ الإجرام في مصر يسجل أساطير كثيرة للسفاحين أشهرهم الشقيقتان ريا وسكينة والتوربيني وسفاح كرموز، وسفاح المهندسين وخط الصعيد والتي استوحت من قصصهم أفلاما سينمائية، وغيرهم من طوت سجلات المحاكم صفحاتهم، لكن لم ينته الإجرام، إذ نجحت وزارة الداخلية، أمس، في القبض على سفاح بني سويف قاتل المسنات.
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«أم و4 شياطين».. جريمة قتل مزارع في حي الجناين

منزل متواضع في قرية «شندورة» بحى الجناين في محافظة السويس، شاهد على تواضع حال قاطنيه، جدران هشة وأثاث بالٍ، وعلى أريكة قديمة جلس «صبري» في إحدى الليالي واضعا يده فوق رأسه يشكو حاله للزمن بوجه شاحب وتجاعيد حصيلة دموع سطرتها الأيام تحكي عن مرارة يضيق بها صدره بعدما انحرف أولاده الثلاثة، وسلكوا طريق الشيطان، لم يخطر في ذهن الرجل الذي وقف على مشارف الستين أن حياته ستنتهي على يد فلذة كبده بعدما انضم أبناؤه إلى صف والدتهم وراحوا يعدون الخطة للتخلص من والدهم بعدما صارت قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة.
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جثتان وضرب نار.. حمدي وصاحبه ضحايا «خفاش الليل»

شابان جمعتهما صداقة وعمل، رغم صغر سنهما إلا أنهما كانا كبارا في نظر أهلهما، أحدهما ضحى بتعليمه من أجل لقمة العيش، والآخر لم يفرح بخطبته التي تمت منذ شهرين، بعدما سلب منهما "خفافيش الليل" حياتهما وماتا معًا في ليلة واحدة بعد أن أطلق عليهما شاب النار، لم يعرفاه من قبل ولم يجمعهما به أي لقاء، ولكن شاء قدرهما المرور في طريقه أثناء توصيل "زبون" بطريق المعدية بالرشاح في منطقة جبلية بالخانكة تفصل بين «الخانكة والسلام» لم يترك الشابان لأهلهما سوى الحسرة والدموع وقلة الحيلة ومرار الفراق.
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سائق يقطع زوجته نصفين بالساطور: «بتخوني»

لم يكد ينتهي أهالي منطقة المجزر الآلي بالهرم من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك حتى فوجئوا بجوال ملقى على جانب ترعة المريوطية، أسرع بعضهم لاكتشاف ماهيته، إلا أن رائحته الكريهة حالت دون ذلك، فقرروا إبلاغ شرطة النجدة التي أخطرت بدورها مأمور قسم شرطة الهرم، وانتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وتبين أن الجوال بداخله نصف جثة سيدة "الجزء السفلي" وأنها ترتدي بنطال جينز، فتم نشر أوصافها على أقسام الشرطة الواقعة في القطاع بالتنسيق مع فرقة الجنوب لاسيما وجود احتمالية بأن التيار جرف الجوال إلى مكان العثور عليه.
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