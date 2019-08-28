من عروس الصعيد إلى الجيزة.. رحلة هارب من الإعدام
قتل نجل شقيقه في قريته بدير مواس بالمنيا بعد خلافات وفر هاربا للجيزة بعد صدور حكم ضده بالإعدام وتم القبض عليه بعد الاشتباه به وأقر بالحكم الصادر ضده
تحرير:محمد أبو زيد
٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٨ م
غرفة إعدام- تعبيرية
لم يترك الرجل الأربعيني بلدته بمركز دير مواس بالمنيا طواعية لكن هربا من حكم بالإعدام في قضية اتهم فيها بقتل ابن شقيقه، ليستقر به الحال في محافظة الجيزة يتخفى وسط ملايين من البشر ويحتمي بالشوارع المزدحمة؛ أملا في أن يفلت من العقاب وتنطوى صفحات سجله الجنائي في طي النسيان ويسقط الحكم بالتقاضي، ثلاث سنوات قضاها الرجل في الهروب، تكاد دقات قلبه تتوقف كلما سمع صوت سرينة الشرطة حتى أثناء مرورها بجواره في الشارع، ربما لم يعرف النوم طريقا لعينيه ليلة واحدة طوال تلك المدة، بقدر ما كان يجيد التخفي ويحسب خطواته إلا أن أعين رجال الشرطة كانت له بالمرصاد.
الرجل الذي فقد عقله
قبل ثلاث سنوات كانت حياة "محمد. ع" تسير بشكل عادي في قريته بمركز دير مواس بالمنيا ولكن كعادة أهل القرى في الصعيد تدب الخلافات من وقت لآخر حتى طالت الخلافات الرجل الذي تخطى الأربعين من عمره ونجل شقيقه إذ وصلت إلى ذروتها، شجار وخلاف، فشل الجميع في الوصول إلى حل يرضي جميع
الرجل الذي فقد عقله
قبل ثلاث سنوات كانت حياة "محمد. ع" تسير بشكل عادي في قريته بمركز دير مواس بالمنيا ولكن كعادة أهل القرى في الصعيد تدب الخلافات من وقت لآخر حتى طالت الخلافات الرجل الذي تخطى الأربعين من عمره ونجل شقيقه إذ وصلت إلى ذروتها، شجار وخلاف، فشل الجميع في الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف في الوقت الذي كان ينحصر تفكير الرجل بعد أن فقد عقله في فكرة واحدة وهي التخلص من نجل شقيقه وقتله، وراح يعد العدة لتنفيذ الفكرة التي تبناها الشيطان وكانت برعايته.
الهروب
نفذ خطته وقتل نجله شقيقه ونسي الدم الواحد الذي يجري في عروقهما وخرج من القرية يحمل حقيبة ملابسه فوق كتفه، وقليلا من الأموال، وخيبة وهموم باتت واضحة على تقاسيم وجهه، وما بين ماضٍ يود نسيان تفاصيله ومستقبل مجهول ينتظره كانت حياته تسير، ركب قطار الصعيد ينظر من النافذة يلقي نظرة أخيرة مودعا بها بلدته التي خرج منها مجرما تبحث عنه الشرطة، مد يده في جيبه وأخرج علبة سجائره وأشعل واحدة منها كادت تسقط من بين يده التي ترتعش من الخوف كانت الساعات التي قضاها في القطار كأيام عمره التي عاشها، باتت المسافة طويلة والرحلة صعبة والقادم معتما وكل شىء من حوله لا قيمة له فلا تعويض لبلد عاش فيها وتركها خلفه هاربا من الأيام والإعدام.
الغريب
لم يقطع تفكير الرجل سوى وقوف القطار في محطة الجيزة وهرولة الركاب في سرعة لتلقف حقائبهم، نهض من على كرسيه وخرج من المحطة لا يعرف وجهته، لا يعلم إلى أي مكان ستسوقه قدماه، نظر في وجوه المارة بجواره كأنه يرى البشر لأول مرة يتفحص الوجوه خوفا من أن يعرفه أحدهم حتى اطمأن قلبه بعد رؤيته الشوارع كثيفة السكان محتميا في مبانيها وأهلها الذين تشغلهم دوامة الحياة في السؤال عن الغرباء من أين أتوا وما قصتهم.
شقة المنيب
تعب الرجل من السير في الشوارع هائما على وجهه جلس على مقهى شعبي يسأل عن شقة بالإيجار تكون في حدود إمكاناته المحدودة، وقف الحظ بجواره ووجدها سريعا كانت شقة متواضعة في حي المنيب الشعبي، دخلها ونحى حقيبته خلف الباب وراح في نوم عميق في تلك الليلة بعد أن أرهقه السفر، وجرت الأيام يوما يتلو الآخر ولا جديد يطرأ على حياته سوى كوابيس تطارده كل ليلة تذكره بجريمته في دير مواس ودم نجل شقيقه وحكم الإعدام الذي ينتظره وبدلة حمراء يرتديها ويساق إلى غرفة الإعدام.
اشتباه
ثلاث سنوات مرت اطمأن فيها قلبه وكاد ينسى الجريمة التي بسببها ترك قريته، وبخلاف أول مرة هبط فيها إلى الجيزة اعتاد على الحياة وتأقلم مع الناس، إلا أنه نسي أن عيون رجال الشرطة تلاحقه إذ وصلت معلومة للمقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث قسم الجيزة بالاشتباه في شخص يقيم في أحد العقارات بمنطقة المنيب، دلت التحريات بأنه هارب من حكم بالإعدام على خلفية اتهامه بقتل ابن شقيقه.
اعترافات
بالعرض على اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتهم عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن المقدم مصطفى كمال ومعاونه الرائد هشام فتحي من ضبطه، في مأمورية استهدفت محل سكنه، وأمام العميد أسامة عبدالفتاح رئيس مباحث قطاع الغرب أقر بالحكم الصادر ضده، لتنتهي رحلة الهروب ويقع في قبضة الشرطة ليدفع ثمن جريمته.