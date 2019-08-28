رياضة

سانشيز يصل إلى إيطاليا للانضمام لإنتر ميلان

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٩ م
سانشيز
سانشيز
وصل التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى مدينة ميلانو، منذ قليل، لاستكمال إجراءات انتقاله لصفوف إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورة لحظة هبوط اللاعب لمدينة ميلانو، تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية ومن ثم التوقيع على عقود انضمامه للنيراتزوري. وتشير تقارير صحفية إلى أن الناديين توصلا لاتفاق على انتقال سانشيز، في صفقة لمدة موسم على سبيل الإعارة دون أحقية الشراء، رغم أن المفاوضات كانت تدور حول وضع بند للبيع النهائي مقابل 15 مليون يورو في الصيف المقبل.
وتعود صيغة الانتقال التي تم التوصل إليها إلى رغبة إنتر ميلان في تجنب أي بطء في الصفقة، قبل أيام من غلق باب الميركاتو الصيفي، الذي ينتهي يوم 30 أغسطس الجاري. وسيخوض سانشيز تحديًا جديدًا، ليضع حدا للمسيرة الصعبة التي عاشها التشيلي برفقة الشياطين الحمر، على مدار 18 شهرًا. Alexis Sanchez è atterrato
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غدًا.. قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد

تقام غدًا الخميس قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، في المدينة الفرنسية موناكو، حيث سيتكون التصنيف الأول من الفريقين الإنجليزيين ليفربول بطل أوروبا تشيلسي بطل مسابقة الدوري الأوروبي إلى جانب أبطال الدوريات المحلية الأعلى تصنيفًا: مانشستر سيتي، برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، وزينيت سان بطرسبورغ. وسيتم نقل قرعة دوري أبطال أوروبا 2019-2020 ومراسمها على قناة بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة وستكون في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبوظبي.
كريم- مأمون‎

لأول مرة.. التنس المصري يضمن التأهل لأولمبياد طوكيو

في حدث تاريخي، تأكدت فرصة مشاركة لاعب تنس مصري لأول مرة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة التي ستقام في طوكيو (2020)، وذلك بعد تأهل كل من محمد صفوت وكريم مأمون إلى نهائي دورة الألعاب الإفريقية التي تقام حاليا في المغرب، ليضمن لمصر الميداليتين الذهبية والفضية في منافسات الفردي، كما يضمن الفائز بالمبارة النهائية، التي ستقام غدًا الخميس حجز بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية 2020، (في حالة كان ترتيبه ضمن الـ300 الأوائل)، ليكون بذلك أول لاعب مصري يحقق هذا الإنجاز.
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يد مصر تتأهل لنهائي دورة الألعاب الأفريقية

تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى نهائي دورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا في المغرب، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على حساب المنتخب الجزائري بنتيجة 42-22 في نصف نهائي المسابقة، وسيخوض منتخب الفراعنة المباراة النهائية من البطولة غدًا، الخميس، حيث ينتظر الفائز من مواجهة المغرب ضد أنجولًا، التي ستقام في مساء اليوم، ونجح المنتخب المصري في فرض سيطرته على اللقاء منذ البداية، حيث تفوق في الشوط الأول بنتيجة (21-12 )، قبل أن يوسع الفارق في النصف الثاني، ويشارك منتخبنا في دورة الألعاب بفريق الشباب الحاصل على برونزية بطولة العالم منذ عدة أسابيع.
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انتر ميلان‎

إنتر يكتسح ليتشي برباعية في الدوري الإيطالي

اكتسح فريق إنتر ميلان نظيره ليتشي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "جوسيبي مياتزا"، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات الدوري الإيطالي، سجل رباعية النيراتزوري مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 21، وستيفانو سينسي بالدقيقة 24، وروميلو لوكاكو في الدقيقة 70، وأنطونيو كاندريفا بالدقيقة 84، ليحصد أبناء أنطونيو كونتي أول ثلاث نقاط لهم في مشوار الكالتشيو، في المقابل فشل ليتشي الصاعد حديثًا إلى بطولة الدوري الممتاز "سيريا أي"، في الاختبار الأول له.
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سولسكاير يؤكد تفاوض اليونايتد على رحيل سانشيز

أكد المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، دخول مانشستر يونايتد في محادثات مع بعض الأندية بشأن رحيل النجم التشيلي أليكسيس سانشيز، ووصل سانشيز إلى اليونايتد في شهر يناير من عام 2018 قادمًا من أرسنال، وسجل منذ ذلك الحين 3 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي، ولم يكمل أي مباراة حتى نهايتها، وقال سولسكاير في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة كريستال بالاس، غدًا السبت، على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي في هذا الشأن: "هناك محادثات مع بعض الأندية".
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اليونايتد يقترب من حسم صفقة مهاجم يوفنتوس السابق

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اقترب كثيرًا من ضم الإسباني فرناندو يورينتي، مهاجم توتنهام هوتسبير السابق، مشيرة إلى أن اللاعب وافق على الانتقال إلى أولد ترافورد والتوقيع على عقد لمدة موسمين. ويحتاج مانشستر يونايتد إلى ضم مهاجم جديد، لتعويض رحيل نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي، بجانب الانتقال المتوقع للتشيلي أليكسيس سانشيز إلى إنتر أيضًا بعد رغبة ملحة من جانب الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب النيراتزوري.
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سولسكاير يلمح إلى اقتراب سانشيز من الرحيل

اعترف المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، بأن النجم التشيلي أليكسيس سانشيز قد يرحل عن صفوف مانشستر يونايتد، قبل انتهاء موسم الانتقالات الصيفية جار في الدوريات الأوروبية، وأجرى وكيل أعمال سانشيز الكثير من المفاوضات مع مسؤولي مانشستر يونايتد بشأن إمكانية رحيل المهاجم التشيلي على سبيل الإعارة لصفوف فريق إنتر الإيطالي، وذلك بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الإيطالية، ومن المتوقع أن يجري سانشيز اليوم الثلاثاء الكشف الطبي في إنتر تمهيدًا لرحيله على سبيل الإعارة.
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