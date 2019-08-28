سانشيز يصل إلى إيطاليا للانضمام لإنتر ميلان

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٩ م

سانشيز

وصل التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى مدينة ميلانو، منذ قليل، لاستكمال إجراءات انتقاله لصفوف إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورة لحظة هبوط اللاعب لمدينة ميلانو، تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية ومن ثم التوقيع على عقود انضمامه للنيراتزوري. وتشير تقارير صحفية إلى أن الناديين توصلا لاتفاق على انتقال سانشيز، في صفقة لمدة موسم على سبيل الإعارة دون أحقية الشراء، رغم أن المفاوضات كانت تدور حول وضع بند للبيع النهائي مقابل 15 مليون يورو في الصيف المقبل.

وتعود صيغة الانتقال التي تم التوصل إليها إلى رغبة إنتر ميلان في تجنب أي بطء في الصفقة، قبل أيام من غلق باب الميركاتو الصيفي، الذي ينتهي يوم 30 أغسطس الجاري. وسيخوض سانشيز تحديًا جديدًا، ليضع حدا للمسيرة الصعبة التي عاشها التشيلي برفقة الشياطين الحمر، على مدار 18 شهرًا. Alexis Sanchez è atterrato