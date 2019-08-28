غدا.. تلقي التظلمات من نتائج الدور الثاني للثانوية

تحرير:أمينة محمود ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م

د. طارق شوقي وزير التعليم

أعلن خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة بداية من يوم غد الخميس ولمدة أسبوعين فقط. وأوضح عبد الحكم، في تصريح إلى "التحرير" أن التظلمات يسدد الطالب فيها مبلغ 100 جنيه عن كل مادة من خلال مقرات التظلمات. وأضاف، أن طلب التظلم والاطلاع على كراسة الإجابة يتم فى الوقت نفسه، إذ يقدم الطالب طلب تظلم وينتظر حتى يتم استخراج صورة من كراسة الإجابة للاطلاع عليها ويدون ملاحظاته.

وكان الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم، اعتمد اليوم، نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "الدور الثاني" للعام الدراسي 2018/2019.وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلبة الذين كان لهم الحق في أداء امتحان الدور الثاني هذا العام بلغ عددهم 123957 طالبا وطالبة،