غدا.. تلقي التظلمات من نتائج الدور الثاني للثانوية
تحرير:أمينة محمود
٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م
د. طارق شوقي وزير التعليم
أعلن خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة بداية من يوم غد الخميس ولمدة أسبوعين فقط.
وأوضح عبد الحكم، في تصريح إلى "التحرير" أن التظلمات يسدد الطالب فيها مبلغ 100 جنيه عن كل مادة من خلال مقرات التظلمات.
وأضاف، أن طلب التظلم والاطلاع على كراسة الإجابة يتم فى الوقت نفسه، إذ يقدم الطالب طلب تظلم وينتظر حتى يتم استخراج صورة من كراسة الإجابة للاطلاع عليها ويدون ملاحظاته.
وكان الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم، اعتمد اليوم، نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "الدور الثاني" للعام الدراسي 2018/2019.وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلبة الذين كان لهم الحق في أداء امتحان الدور الثاني هذا العام بلغ عددهم 123957 طالبا وطالبة،
وكان الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم، اعتمد اليوم، نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "الدور الثاني" للعام الدراسي 2018/2019.
وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلبة الذين كان لهم الحق في أداء امتحان الدور الثاني هذا العام بلغ عددهم 123957 طالبا وطالبة، منهم 39841 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "علوم"، و15482 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية "رياضيات"، و68652طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الطلاب الحاضرين الذين أدوا الامتحان بلغوا 122456 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 113479 طالبا وطالبة وعدد الطلاب الراسبين 8977 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 92.6%.
وأعلنت الوزارة عن أنه سيتم فتح باب التقدم للطلاب المتضررين من نتائجهم بدءا من غد الخميس ولمدة أسبوعين.