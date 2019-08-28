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غدا.. تلقي التظلمات من نتائج الدور الثاني للثانوية

تحرير:أمينة محمود ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م
د. طارق شوقي وزير التعليم
د. طارق شوقي وزير التعليم
أعلن خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة بداية من يوم غد الخميس ولمدة أسبوعين فقط. وأوضح عبد الحكم، في تصريح إلى "التحرير" أن التظلمات يسدد الطالب فيها مبلغ 100 جنيه عن كل مادة من خلال مقرات التظلمات. وأضاف، أن طلب التظلم والاطلاع على كراسة الإجابة يتم فى الوقت نفسه، إذ يقدم الطالب طلب تظلم وينتظر حتى يتم استخراج صورة من كراسة الإجابة للاطلاع عليها ويدون ملاحظاته.
وكان الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم، اعتمد اليوم، نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "الدور الثاني" للعام الدراسي 2018/2019.وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلبة الذين كان لهم الحق في أداء امتحان الدور الثاني هذا العام بلغ عددهم 123957 طالبا وطالبة،
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بشرته سمراء.. مذيعة أمريكية تشبه زميلها بالغوريلا (فيديو)

اعتذرت مذيعة أمريكية عما قالته لزميلها على الهواء مباشرة، إذ شبهته بغوريلا، بحسب "روسيا اليوم". وكانت المذيعة الأمريكية أليكس هوسدن من محطة "كوكو 5" في أوكلاهوما سيتي، أهانت زميلها في القناة، خلال عرض مقطع فيديو يُصور صغير غوريلا في حديقة حيوانات محلية. والتفتت هودسن إلى زميلها المذيع أسود البشرة، جايسن هاكيت، وقالت إن القرد "يشبهك إلى حد ما"، وفق ما ذكرت "يو إس إيه توداي" الأمريكية.
المتحدث-العسكري

القوات المسلحة تنفي امتلاك سلسلة صيدليات: شائعات

نفت القوات المسلحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الاجتماعى الممنهجة من شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية. وأهابت القوات المسلحة، في بيان لها اليوم الأربعاء، بجميع وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى عدم ترويج تلك الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة. وأول من أمس أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، نقابة الصيادلة بأنه تم شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

اعتمد نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم الأربعاء، نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "الدور الثاني" للعام الدراسي 2018 - 2019. وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلبة الذين كان لهم الحق في أداء امتحان الدور الثاني هذا العام 123 ألفا و957 طالبا، منهم 39 ألفا و841 طالبا بالشعبة العلمية "علوم"، و15 ألفا و482 طالبا بالشعبة العلمية "رياضيات"، و68 ألفا و652 طالبا بالشعبة الأدبية.
كريستيان بيسري (4)

تفاصيل قصة المذيعة الحسناء مع الشاب اليمني

فى مشهد برهن على قوة الكلمة، ووسط حالة من الاحتفاء والإعجاب سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر شاب يمني يدعى "عمر العمودي" رسالة غزل في الإعلامية كريستيان بيسري التي تطل على قناة "العربية الحدث". وعندما تمتزج الثقافة مع الجمال، يصل الكلام العذب إلى القلوب، فسرعان ما تداول الشباب من الجنسين ما عبر به العمودى قائلا: "أتدرين ماذا يعني أن شابا يمنيا يمقت السياسة والحديث عنها وسماع أخبارها يقف مشدوها بالنظر لكِ مبتسما وأنتِ تتحدثين عن كوارث بلده؟! أتدركين كم يود أن يكون ولو مرة واحدة مكان أولئك الحمقى الذين يظهرون مرتدين عقالا أو رابطة عنق!".
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هل ينجح وزير التعليم في «مغامرته الجديدة»؟

خمسة عشر يوما متبقية على انطلاق ماراثون العام الدراسي الجديد 2019/ 2020 لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، فمن المقرر أن تبدأ الدراسة وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الأول رياض الأطفال، والصفين الأول والثاني الابتدائي، في 11 سبتمبر المقبل، على أن تنخرط بقية المراحل في الدراسة في 21 من الشهر نفسه، ويشهد العام الجديد عددا من التغييرات في نظام الدراسة، بداية من مد الفترة الزمنية للعام، مرورا بإلغاء الثانوية التراكمية لهذا العام، وتعديل نظام امتحانات طلاب المنازل وإضافة مفاهيم جديدة، وتغيير في شكل بعض الكتب وتدريب المعلمين.
غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

ضبط 9 حالات غش في آخر امتحانات الدور الثاني للثانوية

أدى، اليوم الإثنين، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية، آخر امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018 - 2019، بامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي 5 آلاف و784 طالبا، وامتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي 5 آلاف و95 طالبا، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 6 آلاف و442 طالبا في 278 لجنة على مستوى الجمهورية. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الأخير سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.
طارق-شوقى-وزير-التعليم (2)

طارق شوقي: الصف الثاني الثانوي سنة نقل وليس تراكمية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم البدء في تدريب معلمي الصفين الأول والثاني الثانوي بداية من 14 سبتمبر المقبل، على استراتيجيات التعلم وهذا التدريب يتم بشكل يومي، مضيفا: "اللي عايز ياخد دروس بنقوله بلاش تضيع فلوسك؛ لأن نوعية الأسئلة لها تقييم وتقيس فهم نواتج التعلم"، موضحا أن التابلت يخدم المحتوى الإلكتروني وهو مساعدة من الدولة للطالب، والامتحانات الإلكترونية تمنع التسريب والاختراق وتقليل العنصر البشرى أصبح ضروريا، والوزارة لا تضع الامتحانات الإلكترونية وإنما نظام سوفت وير.
تنسيق الجامعات

انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم أعمال المرحلة الثالثة من تنسيق القبول، من خلال فتح موقع التنسيق الالكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019 ، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وتستمر حتى الأربعاء 28 أغسطس الجارى. ويبلغ العدد المقدر لهذه المرحلة 63 ألفا و318 طالبا وطالبة للشعبة العلمية و21 ألفا و554 طالبا وطالبة للشعبة الأدبية بإجمالي 84 ألفا و872 طالبا وطالبة، حيث يتم قبول الطلاب الحاصلين على 205 درجات بحد أدنى 50?.
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