رياضة

محمد إيهاب يتوج بذهبية الخطف بالألعاب الإفريقية

تحرير:علي الزيني ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م
محمد إيهاب
محمد إيهاب
توج البطل المصري الأولمبي محمد إيهاب بالميدالية الذهبية، في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، ليضيف ميدالية جديدة لرصيد البعثة المصرية، وفاز الرباع المصري في منافسات الخطف في وزن 81 كجم بالميدالية الذهبية بعدما رفع ثقلا وزنه 160 كجم ليتفوق على جميع المنافسين، وحل الرباع المصري أحمد السيد في المركز الرابع في إطار نفس الوزن بعدما رفع ثقلا وزنه 145 كجم ولم يدخل ضمن المتوجين في الخطف، ونجحت الرباعة المصرية رانيا محمود في حصد 3 ميداليات متنوعة في الخطف والكلين والمجموع في وزن 71 كجم للسيدات.
يشار إلى أن محمد إيهاب حصل على 12 ذهبية عربية، 12 ذهبية إفريقية، 3 برونزيات، وفضية في بطولة العالم للناشئين، و4 ذهبيات، 5 فضيات، وبرونزيتين في بطولة العالم، وميدالية برونزية أولمبية، 2 ذهب بحر متوسط، 4 ذهبيات تضامن إسلامي، وذهب وفضة جائزة كبرى. وتضم البعثة المصرية 298 لاعبًا ولاعبة، لخوض منافسات الألعاب
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يد مصر تتأهل لنهائي دورة الألعاب الأفريقية

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