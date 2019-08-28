رياضة

ليفربول يرد على بوبي دونكان في بيان رسمي

تحرير:محمد حسن صيام ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م
ليفربول
ليفربول
قام نادي ليفربول الإنجليزي بالرد سريعًا على ما قاله وكيل أعمال مهاجم الرديف بوبي دونكان، والذي اتهم الريدز باتهامات خطيرة تضر سمعته كثيرًا، لذا استدعى الرد في أقرب وقت ممكن، حيث كان وكيل أعمال دونكان قد ادعى بأن تعامل ليفربول مع موكله ألحق أضرارا نفسية وعقلية باللاعب، لدرجة أنه لا يستطيع أن يخرج من منزله. وصرح بأن رفض عروض إعارة اللاعب لفيورنتينا ونورتشلاند الدانماركي هو ما أحبط دونكان كثيرًا، لأنه يعلم صعوبة مشاركته مع الفريق الأول في الوقت الراهن.
وجاء البيان الرسمي لنادي ليفربول على النحو الآتي: نادي ليفربول يدرك ويشعر بخيبة أمل بسبب التعليقات والادعاءات غير المسئولة والتي لا أساس لها من الصحة، وأُصدرت في وسائل الإعلام في ما يتعلق بأحد لاعبي الفريق. وأضاف بيان ليفربول: بما أن مصالح اللاعب لا تُخدم بشكل أفضل، وبعد هذا البيان التحريضي، لن نقوم
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ميتشو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المقاصة

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة مصر للمقاصة الذي يقوده فنيًا أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي والذي سبق وأن تولى القيادة الفنية للفارس الأبيض ، في دور الثمانية لبطولة كأس مصر 2019، حيث تأهل الزمالك على حساب فريق الإنتاج الحربي بدور الستة عشر والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءا على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية ، حيث جاءت أختيارات ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض لتشكيل المباراة كالتالي:-
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المقاصة بالقوة الضاربة في مواجهة الزمالك

أعلن أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، تشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً اليوم الأربعاء، في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 218-2019، على ملعب الجيش في برج العرب، وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من المواجهة في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل، ويقود المواجهة الحكم محمد معروف لإدارة المباراة، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وسمير جمال، وأحمد العدوى حكما رابعًا، وكل من سعيد حمزة ومحمد سلامة حكمًا خامسًا.
محمد-إيهاب

محمد إيهاب يتوج بذهبية الخطف بالألعاب الإفريقية

توج البطل المصري الأولمبي محمد إيهاب بالميدالية الذهبية، في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، ليضيف ميدالية جديدة لرصيد البعثة المصرية، وفاز الرباع المصري في منافسات الخطف في وزن 81 كجم بالميدالية الذهبية بعدما رفع ثقلا وزنه 160 كجم ليتفوق على جميع المنافسين، وحل الرباع المصري أحمد السيد في المركز الرابع في إطار نفس الوزن بعدما رفع ثقلا وزنه 145 كجم ولم يدخل ضمن المتوجين في الخطف، ونجحت الرباعة المصرية رانيا محمود في حصد 3 ميداليات متنوعة في الخطف والكلين والمجموع في وزن 71 كجم للسيدات.
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شرط ليفربول للموافقة على رحيل محمد صلاح

وافق نادي ليفربول الإنجليزي، على بيع الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق والمنتخب الوطني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في حال فوز الفريق بالدوري الإنجليزي "البريميرليج"، خلال الموسم الجاري، إذ أكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن إدارة الريدز أبدت استعدادها للموافقة على رحيل محمد صلاح، بعد نهاية الموسم الجاري، خاصة أن أغلب الأندية الكبيرة في أوروبا تسعى للفوز بخدماته، بعد المستوى المميز الذي قدَّمه طوال المواسم الثلاثة الماضية.
ليفربول‎

جويل ماتيب يكشف عن أمنيته مع ليفربول

كشف جويل ماتيب، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، عن أمنيته التي يسعى لتحقيقها مع الريدز، وهي أن يسجل المزيد من الأهداف هذا الموسم لناديه، بعدما هز شباك أرسنال في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، إذ قال ماتيب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول: "أنا سعيد بهذا الهدف، وأتمنى أن يكون بداية لمزيد من الأهداف. لقد كانت عرضية جيدة وآمل أن أستطيع تسجيل هدف آخر الأسبوع المقبل"، وجاء هدف ماتيب قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، ليكسر التعادل السلبي الذي كان مسيطرا على المباراة.
محمد صلاح (1.) (1)

محمد صلاح: سرعتي تساعدني في حسم كثير من المباريات

أكد النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، أن السرعة من الأمور المهمة للغاية في كرة القدم، مشيرًا إلى أنها قد لا تكون موهبة، لكنها تحتاج للتدريب كثيرًا ومزيد من الطاقة. وتوج صلاح مع فريقه ليفربول بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على نظيره تشيلسي الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، مساء الأربعاء، حيث انتهى شوطا المباراة الأساسيان بالتعادل بهدف لهدف، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، الذي انتهى أيضًا بالتعادل ولكن بنتيجة هدفين مقابل هدفين، لتكون الكلمة الاخيرة لركلات الترجيح التى تفوق فيها الريدز.
أدريان 2

أدريان يكشف كواليس انضمامه لليفربول والتتويج بالسوبر

كشف أدريان، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، في تصريحات للموقع الرسمي للريدز أنه قبل شهر كان يتدرب بجد مع زملائه في إسبانيا بصحبة مدرب حراس المرمى، وأنه لم يكن يعرف في أي فريق سيلعب، قبل أن يأتي ليفربول ويطلب ضمه، وأضاف حارس الريدز: «كنت أعلم أن اللحظة ستأتي ولكن ليس بتلك السرعة التي كانت عليها.. أنا سعيد حقا لوجودي هنا وفخور.. اللاعبون استقبلوني كصديق منذ اليوم الأول، وهذا عظيم.. كانت ليلة رائعة». وواصل بطل موقعة السوبر الأوروبي: «لكي نكون منصفين، يكون هناك القليل من الحظ في التصدي لركلات الترجيح بالنسبة لحراس المرمى، بجانب بذل قصارى جهدك».
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