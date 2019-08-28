ليفربول يرد على بوبي دونكان في بيان رسمي

تحرير:محمد حسن صيام ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م

ليفربول

قام نادي ليفربول الإنجليزي بالرد سريعًا على ما قاله وكيل أعمال مهاجم الرديف بوبي دونكان، والذي اتهم الريدز باتهامات خطيرة تضر سمعته كثيرًا، لذا استدعى الرد في أقرب وقت ممكن، حيث كان وكيل أعمال دونكان قد ادعى بأن تعامل ليفربول مع موكله ألحق أضرارا نفسية وعقلية باللاعب، لدرجة أنه لا يستطيع أن يخرج من منزله. وصرح بأن رفض عروض إعارة اللاعب لفيورنتينا ونورتشلاند الدانماركي هو ما أحبط دونكان كثيرًا، لأنه يعلم صعوبة مشاركته مع الفريق الأول في الوقت الراهن.

وجاء البيان الرسمي لنادي ليفربول على النحو الآتي: نادي ليفربول يدرك ويشعر بخيبة أمل بسبب التعليقات والادعاءات غير المسئولة والتي لا أساس لها من الصحة، وأُصدرت في وسائل الإعلام في ما يتعلق بأحد لاعبي الفريق. وأضاف بيان ليفربول: بما أن مصالح اللاعب لا تُخدم بشكل أفضل، وبعد هذا البيان التحريضي، لن نقوم