ارتكبت جريمة.. حيثيات قرار منع ريهام سعيد من الظهور

تحرير:التحرير ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م

ريهام سعيد

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حيثيات قرار منع ظهور الإعلامية ريهام سعيد لمدة عام، وذلك بناء على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس التى تولت التحقيق مع الإعلامية، بعد شكوى تقدم بها المجلس القومى للمرأة ضدها. وكانت لجنة الشكاوى قد استعرضت نتائج التحقيقات التى أجرتها فى الشكوى، وناقشت اللجنة الأقوال التى أدلى بها الممثل القانونى لقناة الحياة وأقوال المذيعة المشكو فى حقها، كما تابعت آراء الجمهور على مواقع التواصل وتعليقات المنظمات النسائية وكتاب الرأى.

وخلصت اللجنة إلى الآتى: "المذيعة ارتكبت جريمة إعلامية بالإساءة إلى سيدات مصر، واستخدمت عبارات تمثل إهانة واضحة لهن، كما خلطت بين مرضى السمنة وأصحاب الأجسام الممتلئة، وسببت الإحباط للمرضى والاستياء للمشاهدين باستخدامها أوصافا تمثل إهانة بالغة للمرأة المصرية، وتضاربت أقوالها خلال جلسة التحقيق فتارة



وخلصت اللجنة إلى الآتى: "المذيعة ارتكبت جريمة إعلامية بالإساءة إلى سيدات مصر، واستخدمت عبارات تمثل إهانة واضحة لهن، كما خلطت بين مرضى السمنة وأصحاب الأجسام الممتلئة، وسببت الإحباط للمرضى والاستياء للمشاهدين باستخدامها أوصافا تمثل إهانة بالغة للمرأة المصرية، وتضاربت أقوالها خلال جلسة التحقيق فتارة تعتذر وأخرى تؤكد أنها لم تخطئ؛ مما يعنى عدم قدرتها على التمييز بين القواعد الإعلامية الواضحة والآراء الشخصية الرخيصة، وبين النصح والإهانة".



وخلصت اللجنة إلى أن "المذيعة لم تبدِ الاحترام الواجب لنساء مصر العظيمات فأخرجت الكلمات القبيحة لتصيب ملايين المصريات بالإحباط والقلق وهو ما يتعارض تمامًا مع دور الإعلامى فى تقديم الأمل للمرضى والاحترام الكافى للمشاهدين باختيار الألفاظ التى تعكس الدور الحقيقى للإعلام فى خدمة المجتمع وليس إهانته".





