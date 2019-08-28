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ارتكبت جريمة.. حيثيات قرار منع ريهام سعيد من الظهور

تحرير:التحرير ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حيثيات قرار منع ظهور الإعلامية ريهام سعيد لمدة عام، وذلك بناء على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس التى تولت التحقيق مع الإعلامية، بعد شكوى تقدم بها المجلس القومى للمرأة ضدها. وكانت لجنة الشكاوى قد استعرضت نتائج التحقيقات التى أجرتها فى الشكوى، وناقشت اللجنة الأقوال التى أدلى بها الممثل القانونى لقناة الحياة وأقوال المذيعة المشكو فى حقها، كما تابعت آراء الجمهور على مواقع التواصل وتعليقات المنظمات النسائية وكتاب الرأى.
وخلصت اللجنة إلى الآتى: "المذيعة ارتكبت جريمة إعلامية بالإساءة إلى سيدات مصر، واستخدمت عبارات تمثل إهانة واضحة لهن، كما خلطت بين مرضى السمنة وأصحاب الأجسام الممتلئة، وسببت الإحباط للمرضى والاستياء للمشاهدين باستخدامها أوصافا تمثل إهانة بالغة للمرأة المصرية، وتضاربت أقوالها خلال جلسة التحقيق فتارة
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ريهام سعيد

الأعلى للإعلام: منع ظهور ريهام سعيد لمدة عام

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد، على أي وسيلة أعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام، بناء على التحقيق معها بعد شكوى المجلس القومي للمرأة ضدها، بسبب حلقة برنامجها "صبايا" المذاع على قناة "الحياة" والتي تحدثت فيها عن السمنة. وأكد المجلس القومي للمرأة في الشكوى التي تم تقديمها أن ريهام سعيد أساءت لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة، وانعقدت لجنة الشكاوى بحضور أعضاء المجلس، رئيسها الكاتب جمال شوقي، والمقررين الكاتب صالح الصالحي، والإعلامي مجدي لاشين.
كريستيان بيسري (4)

من هي «كريستيان بيسري» صاحبة الرسالة الشهيرة؟

"أتدركين ماذا يعني أن شابا يمنيا يمقت السياسة والحديث عنها وسماعها، يقف مشدوها بالنظر إليكِ مبتسما وأنتِ تتحدثين عن كوارث بلده؟! أتدركين كم يود أن يكون ولو مرة واحدة مكان أولئك الحمقى الذين يظهرون مرتدين عقالا أو رابطة عنق ليحادثكِ على الهواء مباشرة من أجل أن يخبركِ فقط كم تبدين جميلة؟!"، رسالة غزل كتبها الشاب اليمني عمر محمد العمودي، لمذيعة قناة "الحدث" الإخبارية، كريستيان بيسري، ونشرها عبر حسابه على "تويتر"، ولم يكن يتخيل أن تصير رسالته بعد مرور أكثر من شهرين على تدوينها، حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي.
-مسرحية-حدث-في-بلاد-السعادة

منها «حدث فى بلاد السعادة»| عروض القومي للمسرح اليوم

تُستكمل، اليوم الأربعاء، عروض المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشرة، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، وتُعرض مسرحية "مش ألكترا" للمخرج محمد عبد المولى، فى قاعة سيد درويش، كما تعرض مسرحية "حانة الأقدار" للمخرج علي عثمان، على مسرح البالون، ويقام العرض المسرحي "الطوق والأسورة" للمخرج ناصر عبد المنعم، في قاعة الغد، بينما يقام العرض المسرحي "الرهان" للمخرج أحمد الرافعي، على مسرح النهار.
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ريهام سعيد

الأعلى للإعلام: منع ظهور ريهام سعيد لمدة عام

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد، على أي وسيلة أعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام، بناء على التحقيق معها بعد شكوى المجلس القومي للمرأة ضدها، بسبب حلقة برنامجها "صبايا" المذاع على قناة "الحياة" والتي تحدثت فيها عن السمنة. وأكد المجلس القومي للمرأة في الشكوى التي تم تقديمها أن ريهام سعيد أساءت لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة، وانعقدت لجنة الشكاوى بحضور أعضاء المجلس، رئيسها الكاتب جمال شوقي، والمقررين الكاتب صالح الصالحي، والإعلامي مجدي لاشين.
ريهام-سعيد

«الإعلاميين» توقف ريهام سعيد وتتقدم ببلاغ ضدها

أعلن مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، منع ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا" المذاع على قناة الحياة، من ممارسة النشاط الإعلامى لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، تطبيقا لنص المادتين 2-19 من قانون نقابة الإعلاميين. كما قرر مجلس النقابة التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد ريهام سعيد عن واقعة ممارسة نشاط إعلامى بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة المقررة طبقا للقانون 93 لسنة 2016. وأشارت النقابة إلى أن ذلك جاء بعد ما ورد بتقرير المرصد الإعلامى لنقابة الإعلاميين من تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج صبايا الذى تقدمه ريهام سعيد على شاشة قناة الحياة.
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«الحياة» تقرر إيقاف «صبايا» ريهام سعيد

اتخذ مجلس إدارة شبكة قنوات الحياة، اليوم الجمعة، قرارا بوقف برنامج صبايا، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، بحسب بيان صادر عن الشبكة. وأوضح مجلس الإدارة، أن القرار "جاء على خلفية ما أثير حول حلقة قد تم تقديمها مؤخرا"، منوها بأن الإيقاف "سيستمر إلى حين انتهاء تحقيقات المجلس الأعلي للإعلام مع ريهام سعيد، وعليه سيتم إعلان موقف البرنامج وفقا لما ينتهي له الأمر". وأكدت شبكة قنوات الحياة أنها تحترم كافة مشاهديها و تتعهد بدوام تقديم المحتوى المميز و اللائق لجمهورها.
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اجتماع طارئ لـ«الإعلاميين» حول ريهام سعيد

قرر مجلس نقابة الإعلاميين بقيادة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين عقد اجتماع طارئ اليوم الجمعة، بمقر النقابة، لبحث موقف الإعلامية ريهام سعيد بعد اتهامها بالإساءة لأصحاب السمنة، واتخاذ التدابير اللازمة لضبط المشهد الإعلامي لضمان إعلام مهني مسئول. وقالت النقابة في بيان لها، إن ذلك يأتي من منطلق المسئولية الملقاة على نقابة الإعلاميين في ضمان الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين، وضمان أداء الإعلامي رسالته في تبصير المجتمع بقضاياه في إطار الالتزام بأحكام الدستور والبعد عن الإسفاف أوالتمييز بين المواطنين.
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