بشرته سمراء.. مذيعة أمريكية تشبه زميلها بالغوريلا (فيديو)

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م

المذيعة الأمريكية أليكس هوسدن

اعتذرت مذيعة أمريكية عما قالته لزميلها على الهواء مباشرة، إذ شبهته بغوريلا، بحسب "روسيا اليوم". وكانت المذيعة الأمريكية أليكس هوسدن من محطة "كوكو 5" في أوكلاهوما سيتي، أهانت زميلها في القناة، خلال عرض مقطع فيديو يُصور صغير غوريلا في حديقة حيوانات محلية. والتفتت هودسن إلى زميلها المذيع أسود البشرة، جايسن هاكيت، وقالت إن القرد "يشبهك إلى حد ما"، وفق ما ذكرت "يو إس إيه توداي" الأمريكية.

وفي اليوم التالي، اعتذرت هوسدن قائلة: "أمس قلت شيئا غير مناسب وغير مدروس، أنا أعتذر من كل قلبي لما قلته، أعلم أنني أخطأت"، وقبل هاكيت اعتذارها، لكنه اعترف بأن تلك العبارة "جرحته". Desmond Howard: I made a really bad, inappropriate joke on live tv! KOCO anchor, Alex Housden: Hold my Pumpkin Spice