الداخلية تضبط 220 قطعة سلاح و282 قضية مخدرات

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٢ م

حملة أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لكبار مساعديه بتحقيق التواجد الشرطي الفعال، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 220 قطعة سلاح ناري و480 طلقة مختلفة الأعيرة و35 خزينة و225 قطعة سلاح أبيض بحوزة 193 متهما.

نفذت الحملة 80662 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 282 قضية مخدرات بحوزة 301 متهم، ضُبط خلالها 56 كجم بانجو، 19 كجم حشيش، 4.6 كجم هيروين، 375 جرام أفيون، 500 جرام من بذور القنب المخدر، و215 جراما من مخدر الكوكايين و860 جراما من مخدر الإستروكس و529 جرام فودو و15 ألفا و637 قرصا مخدرا. في مجال ضبط المطلوب ضبطهم



نفذت الحملة 80662 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 282 قضية مخدرات بحوزة 301 متهم، ضُبط خلالها 56 كجم بانجو، 19 كجم حشيش، 4.6 كجم هيروين، 375 جرام أفيون، 500 جرام من بذور القنب المخدر، و215 جراما من مخدر الكوكايين و860 جراما من مخدر الإستروكس و529 جرام فودو و15 ألفا و637 قرصا مخدرا.



في مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين، أمكن ضبط 73 متهما ومراقبا هاربا، والإيقاع بتشكيلين عصابيين ضما 6 متهمين ارتكبوا 7 حوادث متنوع، والقبض على 29 متهما بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة.



كما تم حجز 548 دراجة نارية مخالفة، وإعادة سيارة و7 دراجات نارية مُبلغ بسرقتها، وفحص 98 سائقا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم.



