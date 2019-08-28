المقاصة بالقوة الضاربة في مواجهة الزمالك

تحرير:علي الزيني ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١١ م

الزمالك والمقاصة

أعلن أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، تشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً اليوم الأربعاء، في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 218-2019، على ملعب الجيش في برج العرب، وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من المواجهة في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل، ويقود المواجهة الحكم محمد معروف لإدارة المباراة، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وسمير جمال، وأحمد العدوى حكما رابعًا، وكل من سعيد حمزة ومحمد سلامة حكمًا خامسًا.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم. خط الدفاع: عصام صبحي، أحمد مودي، شريف حازم، أحمد محسن. خط الوسط: أوتشو، ريكو، محمد إبراهيم، ميدو جابر. خط الهجوم: صلاح أمين، موسيس. وتشير الأرقام إلى أن 12 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين جميعهم في الدوري، وكانت البداية في 2 أكتوبر 2010