رياضة

ميتشو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المقاصة

تحرير:محمد حسن صيام ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ م
الزمالك
الزمالك
أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة مصر للمقاصة الذي يقوده فنيًا أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي والذي سبق وأن تولى القيادة الفنية للفارس الأبيض ، في دور الثمانية لبطولة كأس مصر 2019، حيث تأهل الزمالك على حساب فريق الإنتاج الحربي بدور الستة عشر والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءا على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية ، حيث جاءت أختيارات ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض لتشكيل المباراة كالتالي:-
في حراسة المرمي : محمد عواد في خط الدفاع : عبد الله جمعه - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد اونجم - اشرف بن شرقي - شيكابالا في خط الهجوم : عمر السعيد ويتواجد على دكة البدلاء :محمد ابو جبل حارس مرمى الفريق - محمود حمدي "الونش" - محمود عبد العزيز
اقرأ المزيد
الزمالك-المقاصة (11)

المقاصة بالقوة الضاربة في مواجهة الزمالك

أعلن أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، تشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً اليوم الأربعاء، في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 218-2019، على ملعب الجيش في برج العرب، وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من المواجهة في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل، ويقود المواجهة الحكم محمد معروف لإدارة المباراة، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وسمير جمال، وأحمد العدوى حكما رابعًا، وكل من سعيد حمزة ومحمد سلامة حكمًا خامسًا.
ليفربول‎

ليفربول يرد على بوبي دونكان في بيان رسمي

قام نادي ليفربول الإنجليزي بالرد سريعًا على ما قاله وكيل أعمال مهاجم الرديف بوبي دونكان، والذي اتهم الريدز باتهامات خطيرة تضر سمعته كثيرًا، لذا استدعى الرد في أقرب وقت ممكن، حيث كان وكيل أعمال دونكان قد ادعى بأن تعامل ليفربول مع موكله ألحق أضرارا نفسية وعقلية باللاعب، لدرجة أنه لا يستطيع أن يخرج من منزله. وصرح بأن رفض عروض إعارة اللاعب لفيورنتينا ونورتشلاند الدانماركي هو ما أحبط دونكان كثيرًا، لأنه يعلم صعوبة مشاركته مع الفريق الأول في الوقت الراهن.
محمد-إيهاب

محمد إيهاب يتوج بذهبية الخطف بالألعاب الإفريقية

توج البطل المصري الأولمبي محمد إيهاب بالميدالية الذهبية، في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، ليضيف ميدالية جديدة لرصيد البعثة المصرية، وفاز الرباع المصري في منافسات الخطف في وزن 81 كجم بالميدالية الذهبية بعدما رفع ثقلا وزنه 160 كجم ليتفوق على جميع المنافسين، وحل الرباع المصري أحمد السيد في المركز الرابع في إطار نفس الوزن بعدما رفع ثقلا وزنه 145 كجم ولم يدخل ضمن المتوجين في الخطف، ونجحت الرباعة المصرية رانيا محمود في حصد 3 ميداليات متنوعة في الخطف والكلين والمجموع في وزن 71 كجم للسيدات.
اقرأ المزيد من الأخبار
طارق حامد

الزمالك يستعيد طارق حامد أمام مصر المقاصة

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جهود طارق حامد لاعب الوسط المدافع فى مواجهة نظيره فريق مصر المقاصة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، حيث تم استبعاده من مواجهتى الزمالك مع ديكاداها الصومالى فى الدور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا من أجل إراحته بعد مشاركاته المتتالية مع الفريق فى الموسم الماضى والمنتخب الوطني، مع خضوعه لبرنامج تأهيلى فى الفترة الأخيرة حتى يكون جاهزًا للعودة للمشاركة مع الفريق الأبيض بداية من لقاء المقاصة.
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

تعديل موعد مباراة الزمالك والمقاصة بكأس مصر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين تعديل موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، المقرر إقامتها يوم الأربعاء 28 أغسطس الجاري في استاد برج العرب، لتقام الساعة الثامنة مساءً بدلا من التاسعة والنصف مساءً. وكان فريق نادي الزمالك تأهل لدور الثمانية بكأس مصر بعدما تغلب على نظيره الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في مباراة دور الـ16 التي جمعت بينهما أكتوبر الماضي على استاد الجيش المصري ببرج العرب في مدينة الإسكندرية.
شيكابالا 1) (3)

مران الزمالك.. تدريبات إضافية لشيكابالا وتأهيل جابر

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا، الثلاثاء، في ودية المتحدة للإسكان، تدريبات استشفائية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي، حيث وضع أنطونيو مدرب الأحمال برنامجا لهذه المجموعة منعا لتعرضهم للإرهاق. وكانت تلك المباراة بين الفريقين قد انتهت بفوز الفارس الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف. وعقد طارق يحيى، المدير الفني للفريق جلسة قصيرة مع أيمن حفني صانع ألعاب الفريق على هامش المران المقام حاليًّا بملعب النادي، حيث قام يحيى، خلال الجلسة بمنح أيمن حفني بعض التعليمات الفنية والنصائح؛ استعدادًا للفترة المقبلة.
مران-الزمالك-في-المغرب (5)

أزمة في الزمالك بسبب لقاء ديكاداها الصومالي

قال رئيس نادي الزمالك، إنه تلقى خطابًا من إدارة استاد القاهرة بالموافقة على اللعب في الاستاد وبالتالي أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وديكاداها الصومالي بالأمر، ولكنه فوجئ منذ يومين بخطاب جديد برفض الاستضافة والاعتذار. وأضاف رئيس القلعة البيضاء خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، أن الاجتماع الأمني الخاص بالمباراة أسفر عن رفض إقامة مباراة الزمالك وبطل الصومال في القاهرة، مطالبًا وزير الداخلية بالتدخل في هذا الأمر، خاصة أن المباراة ليست مسؤولية الزمالك وليس من السهل نقلها في هذا التوقيت.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org