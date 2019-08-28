ميتشو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المقاصة

تحرير:محمد حسن صيام ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ م

الزمالك

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة مصر للمقاصة الذي يقوده فنيًا أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي والذي سبق وأن تولى القيادة الفنية للفارس الأبيض ، في دور الثمانية لبطولة كأس مصر 2019، حيث تأهل الزمالك على حساب فريق الإنتاج الحربي بدور الستة عشر والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءا على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية ، حيث جاءت أختيارات ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض لتشكيل المباراة كالتالي:-

في حراسة المرمي : محمد عواد في خط الدفاع : عبد الله جمعه - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز في خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد اونجم - اشرف بن شرقي - شيكابالا في خط الهجوم : عمر السعيد ويتواجد على دكة البدلاء :محمد ابو جبل حارس مرمى الفريق - محمود حمدي "الونش" - محمود عبد العزيز