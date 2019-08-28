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«القومية للتأمين» تصدر بيانا بشأن علاوات أصحاب المعاشات

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٥ م
أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بيانًا بشأن قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بخصوص إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير. وقالت الهيئة في بيانها اليوم الأربعاء: إنها لاحظت تداول بعض الآراء التي تجافي حقيقة تفسير الحكم الصادر من قسمي التشريع والفتوى بهدف تضليل الرأى العام. وأكدت أن جميع ما يتم تداوله عارٍ تماما من الصحة وعلى خلاف رأي الجمعية العمومية الصادر اليوم وحكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه حيث انتهت الجمعية العمومية إلى عدم استفادة المدعين وأصحاب المعاشات لسابقة حساب العلاوات ضمن أجورهم المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
تابعت: ومن ثم فكل ما يتم تداوله على خلاف الحقيقة وتضليل للرأى العام وأصحاب المعاشات. وأوضحت الهيئة أن ما جاء في قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة
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المذيعة -الأمريكية -أليكس-هوسدن (3)

بشرته سمراء.. مذيعة أمريكية تشبه زميلها بالغوريلا (فيديو)

اعتذرت مذيعة أمريكية عما قالته لزميلها على الهواء مباشرة، إذ شبهته بغوريلا، بحسب "روسيا اليوم". وكانت المذيعة الأمريكية أليكس هوسدن من محطة "كوكو 5" في أوكلاهوما سيتي، أهانت زميلها في القناة، خلال عرض مقطع فيديو يُصور صغير غوريلا في حديقة حيوانات محلية. والتفتت هودسن إلى زميلها المذيع أسود البشرة، جايسن هاكيت، وقالت إن القرد "يشبهك إلى حد ما"، وفق ما ذكرت "يو إس إيه توداي" الأمريكية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

غدا.. تلقي التظلمات من نتائج الدور الثاني للثانوية

أعلن خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة بداية من يوم غد الخميس ولمدة أسبوعين فقط. وأوضح عبد الحكم، في تصريح إلى "التحرير" أن التظلمات يسدد الطالب فيها مبلغ 100 جنيه عن كل مادة من خلال مقرات التظلمات. وأضاف، أن طلب التظلم والاطلاع على كراسة الإجابة يتم فى الوقت نفسه، إذ يقدم الطالب طلب تظلم وينتظر حتى يتم استخراج صورة من كراسة الإجابة للاطلاع عليها ويدون ملاحظاته.
مستشفى-جامعة -الاسكندرية

غضب سكندري لرفع تذكرة مستشفيات الجامعة إلى 100 جنيه

انتابت عددا من السكندريين وبعض المترددين من المحافظات المجاورة على المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الإسكندرية لتلقى العلاج حالة من الغضب الشديد بعد إصدار قرار من مجلس إدارة المستشفيات يفيد برفع قيمة تذكرة الدخول إلى 100 جنيه ما اعتبروه أمرا غير مقبول، خصوصا أن الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا هم أكثر المترددين على هذه المستشفيات، لتلقى العلاج خلال سنوات كثيرة مضت، وهاجم سكندريون الإدارة باعتبارهم يبحثون تحويلها للنظام الخاص، فيما أرجع المسؤولون سبب ذلك إلى ارتفاع المديونية على المستشفيات الجامعية وعدم قدرتها على استيعاب أكثر من ذلك.
المتحدث-العسكري

القوات المسلحة تنفي امتلاك سلسلة صيدليات: شائعات

نفت القوات المسلحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الاجتماعى الممنهجة من شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية. وأهابت القوات المسلحة، في بيان لها اليوم الأربعاء، بجميع وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى عدم ترويج تلك الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة. وأول من أمس أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، نقابة الصيادلة بأنه تم شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة.
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موسم جني القطن-8

إلغاء سعر الضمان..ضربة قاتلة للقطن وخراب بيوت للفلاح

«الحكومة لن تحدد سعر ضمان مرة أخرى.. هذا النظام انتهى».. بهذه الكلمات أعلنت الحكومة متمثلة في وزير قطاع الأعمال عن إلغائها العمل بآلية سعر ضمان شراء القطن من الفلاحين، وأن نظام شراء القطن من الفلاحين بداية من الموسم المقبل سيكون عن طريق المزايدة على أساس السعر العالمي لبورصة القطن. جاء ذلك خلال مؤتمر جمع وزير قطاع الأعمال هشام توفيق مع مزارعي الفيوم، مضيفاً: الحكومة كانت تعلن عن سعر الشراء قبل بداية الموسم، لتشجيعهم على الزراعة، وأن تطبيق النظام الجديد لتداول وتجارة القطن يعد عودة تدريجية لبورصة القطن.
الاقلاع-عن-التدخين

«100 مليون صحة» تدشن 30 عيادة للإقلاع عن التدخين

أعلنت مبادرة 100 مليون صحة عن افتتاح 30 عيادة بمختلف المحافظات للإقلاع عن التدخين على أن يتم تقديم الخدمات للمواطنين بالمجان ودون أى تكاليف. وقالت الدكتورة ريهام غلاب، مستشارة وزيرة الصحة لشئون مبادرات تعزيز الرعاية الصحية، إن العيادات تعمل من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا وتقدم جميع الخدمات بالمجان للمواطنين. وأضافت ريهام غلاب أن الدولة تواجة ظاهرة انتشار التدخين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، خاصة أن التدخين يسبب أمراضا خطرة تؤتر على الصحة العامة.
الرئيس-السيسى

السيسي لوزير الاتصالات:عايزين نفهم الناس اللي بنعمله

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلا: «يا دكتور.. عمرو أكرم وكيل الرقابة الإدارية كلم الناس كلام كويس عايزين نفهم الناس اللى بنعمله» وذلك عندما استهل وزير الاتصالات حديثه عن شرح التحول الرقمي وهدف الدولة الرئيسى للاستفادة منه ليقاطعه الرئيس السيسى ويمازحه بهذه الجملة. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلمًا تسجيليا عن التحول الرقمي فى الوزارات المصرية، والتى تعتبر نقلة فى أداء الخدمة، لعمل قاعدة بيانات دقيقة للمواطنين.
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«الأزهر للفتوى» يحذر من مخاطر التفكك الأسري

حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من مخاطر التفكك الأسري، مؤكدًا أهمية الاستقرار الأسري والاجتماعي لبناء الأوطان وإعمار الأرض وإحياء الدين. جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الأول لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمراكز شباب محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، وذلك ضمن برنامج توعوي لمدة 3 أيام بمدن المحافظة، تحت عنوان: «الأسرة المصرية: ثقافة.. تنشئة.. بناء». وانطلق أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى «مركز شباب التل الكبير- مركز شباب أبو صوير- مركز شباب القنطرة غرب- مركز شباب الشيخ زايد».
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