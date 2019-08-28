حبس مدير شبكات الصرف بالجيزة في غرق «طفل البلاعة»

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م

الطفل ياسين

أمرت النيابة العامة تحت إشرف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الأربعاء، بحبس مدير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية واقعة مصرع الطفل "ياسين"، 6 سنوات، أثر سقوطه في بالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية بمنطقة العمرانية مساء الأحد الماضي، وضبط وإحضار مراقب الشبكات، وعرض جثة الطفل على مصلحة الطب الشرعي، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، وجرت التحقيقات بإشراف المستشار هشام حاتم.

"يالا يا ياسين علشان هنروح النادي"، قفز قلب الطفل فرحا بكلمات والدته التي وقعت على مسامعه للتو، ارتدى ملابسه بسرعة غير معتادة، بات في أفضل هيئة كأنه عريس حفل زفافه سيكون في الجنة، لم يدر ابن السنوات الأربع أنه لن يبيت في الدنيا ثانية، القدر كتب الفصل الأخير من حياته بشكل مأساوي يدمي القلوب، إذ فارق