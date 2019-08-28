جريمة

حبس مدير شبكات الصرف بالجيزة في غرق «طفل البلاعة»

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م
الطفل ياسين
الطفل ياسين
أمرت النيابة العامة تحت إشرف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الأربعاء، بحبس مدير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية واقعة مصرع الطفل "ياسين"، 6 سنوات، أثر سقوطه في بالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية بمنطقة العمرانية مساء الأحد الماضي، وضبط وإحضار مراقب الشبكات، وعرض جثة الطفل على مصلحة الطب الشرعي، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، وجرت التحقيقات بإشراف المستشار هشام حاتم.
"يالا يا ياسين علشان هنروح النادي"، قفز قلب الطفل فرحا بكلمات والدته التي وقعت على مسامعه للتو، ارتدى ملابسه بسرعة غير معتادة، بات في أفضل هيئة كأنه عريس حفل زفافه سيكون في الجنة، لم يدر ابن السنوات الأربع أنه لن يبيت في الدنيا ثانية، القدر كتب الفصل الأخير من حياته بشكل مأساوي يدمي القلوب، إذ فارق
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الاعدام (2)

من عروس الصعيد إلى الجيزة.. رحلة هارب من الإعدام

لم يترك الرجل الأربعيني بلدته بمركز دير مواس بالمنيا طواعية لكن هربا من حكم بالإعدام في قضية اتهم فيها بقتل ابن شقيقه، ليستقر به الحال في محافظة الجيزة يتخفى وسط ملايين من البشر ويحتمي بالشوارع المزدحمة؛ أملا في أن يفلت من العقاب وتنطوى صفحات سجله الجنائي في طي النسيان ويسقط الحكم بالتقاضي، ثلاث سنوات قضاها الرجل في الهروب، تكاد دقات قلبه تتوقف كلما سمع صوت سرينة الشرطة حتى أثناء مرورها بجواره في الشارع، ربما لم يعرف النوم طريقا لعينيه ليلة واحدة طوال تلك المدة، بقدر ما كان يجيد التخفي ويحسب خطواته إلا أن أعين رجال الشرطة كانت له بالمرصاد.
والد-فتاة-العياط (2)

بعد تجديد حبسها.. والد فتاة العياط يكشف سر حقيبتيها

بصوت متحشرج يعبر عن حزن صاحبه، علق والد "فتاة العياط" على قبول محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على إخلاء سبيلها وتجديد حبسها 30 يوما، وقال أحمد رزق: "حزين بعد قرار حبس أميرة، ظروفي متسمحش بالسفر تاني من الفيوم للعياط، سايب شغلي وعيالي ومش في حمل زيارات تاني.. بس بقول الحمد لله دايما" مضيفا أنه قبل بدء الجلسة "طمنتها وقولتلها متخافيش هتخرجي النهاردة وكانت متفائلة وجابت معاها كل حاجاتها المحكمة على أساس إنها هتخرج النهاردة وتروح معايا".
منير- ثابت

سدد 45 مليون جنيه.. الكسب غير المشروع يتصالح مع منير ثابت

وافق جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، على طلب التصالح المقدم من منير ثابت شقيق سوزان مبارك، عقب سداده مبلغ 45 مليون جنيه من مستحقات الدولة عليه، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية فى قضية استغلال النفوذ، والحصول على المبالغ المدفوعة من الشركة المصرية للخدمات الجوية، خلال توليه رئاسة الشركة التابعة بدورها لشركة مصر للطيران دون وجه حق. وتقدم منير ثابت فى نوفمبر 2016، بطلبات تصالح إلى النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع لتسوية قضيتين إحداهما برقم 54 لسنة 2012 حصر أموال عامة شرق القاهرة.
جثه

مقتل مسن في أثناء فض مشاجرة بين نجله وأقارب زوجته

لقى مسن من مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية مصرعه، اليوم الأربعاء، على أثر فض مشاجرة بسبب خلافات بين نجله ونسيبه، بعد تدخل المجني عليه للتخليص بينهما، فدفعه شقيق زوجة نجله، وتوفي بسبب ارتطام رأسه بالأرض. تلقى اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بوصول "محمود. م. أ- 74 عامًا"، إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، ادعاء مشاجرة، وتبين إصابته بنزيف في المخ وهبوط حاد في الدورة الدموية.
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hطفل البالوعة

«يا وجع القلب».. المشهد الأخير لـ«طفل البلاعة»

"يالا يا ياسين علشان هنروح النادي"، قفز قلب الطفل فرحا بكلمات والدته التي وقعت على مسامعه للتو، ارتدى ملابسه بسرعة غير معتادة، بات في أفضل هيئة كأنه عريس حفل زفافه سيكون في الجنة، لم يدر ابن السنوات الأربع أنه لن يبيت في الدنيا ثانية، القدر كتب الفصل الأخير من حياته بشكل مأساوي يدمي القلوب، إذ فارق الحياة على مرأى ومسمع أمه إثر سقوطه في بالوعة صرف صحي بدون غطاء على بعد أمتار قليلة من بوابة نادي الطالبية، الواقع بشارع الهرم غربي محافظة الجيزة، تلك الواقعة التي أثارت غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
الإتجار بالبشر

باعوا «سما» عبر فيسبوك| حكاية عصابة الاتجار في البشر

وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، على إحالة تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين، بينهم ممرض، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاتجار في الأطفال عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك عقب انتهاء التحقيقات التي أظهرت أن المتهمين ارتكبوا جريمة الاتجار في البشر، وذلك بأن عرضوا المجني عليها "سما. ح" للبيع، استغلالا لضعفها ووهن جسدها، ونفاذا لرغبة والدتها في بيع رضيعتها البالغة من العمر بضعة أيام نظير مبلغ مالي تسد به حاجتها، فساعدها المتهم الثاني وعرض المجني عليها على العاقرات الراغبات في الشراء، بمساعدة المتهمين الثالث والرابع.
طعن-بالسكين

أب يذبح ابنته وعشيقها ثالث يوم العيد بالبحيرة

شهدت قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة حادثا مأساويا اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى، بعد أن قام مزارع بذبح ابنته وعشيقها، بعد أن وجدهما متلبسين بالفعل الحرام فى غرفة ابنته بمنزله، وسط حالة من الفزع والخوف بين أهالي القرية، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى دمنهور العام، بعد انتداب فريق من النيابة العامة بمركز دمنهور لمعاينة مكان الحادث، وجار انتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثتين لذويهما لدفنهما في مقابر العائلة، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
إطلاق-نار (1)

عيال ورصاص| حبس 2 ضربا جيرانهما بالنار في الشرقية

أصدرت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحبس اثنين من عائلة «أبو شعير» المعروفة بعزبة «عيد» التابعة لقرية «ميت معلا» بدائرة مركز شرطة بلبيس، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بإطلاق النيران على ستة أشخاص من أبناء عائلة «عيد» وإصابتهم في أنحاء متفرقة بالجسد، على أثر نشوب خلافات بين الطرفين بسبب مشاجرة بين أطفال من أبناء العائلتين بذات الناحية.
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