شيري عادل تعود إلى «انستجرام» بعد أنباء الطلاق

تحرير:التحرير ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

شيري عادل

عادت الفنانة شيري عادل إلى نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت تنشر صورا من طفولتها، وأخرى جديدة، وقد لاحظ جمهورها هذا النشاط، والذي يأتي خاصة بعد الأنباء التي تحدثت عن طلاقها من الباحث معز مسعود. وشاركت شيري، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، اليوم الأربعاء، صورا لها مع والدتها، وأبدى جمهورها إعجابه بإطلالتها ورقتها وظهورها على طبيعتها، وكانت أغلب التعليقات تتغزل فيها، منها تعليق للفنانة منة فضالي التي وصفتها بـ"القمر".

ويذكر أن تقارير صحفية تحدثت عن طلاق الفنانة من مسعود، منذ عدة أيام، وأن علاقة الصداقة بين الطرفين مستمرة وكذلك التعاون الفني المستمر والطبيعي بين منتج وفنانة، لكن لم تنوه إلى السبب وراء وقوع الطلاق. ‎وأشارت تلك التقارير إلى أن الفيديو الذي نشرته شيري عادل منذ فترة لها بصحبة معز مسعود كان بعد الانفصال،