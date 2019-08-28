فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

شيري عادل تعود إلى «انستجرام» بعد أنباء الطلاق

تحرير:التحرير ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
شيري عادل
شيري عادل
عادت الفنانة شيري عادل إلى نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت تنشر صورا من طفولتها، وأخرى جديدة، وقد لاحظ جمهورها هذا النشاط، والذي يأتي خاصة بعد الأنباء التي تحدثت عن طلاقها من الباحث معز مسعود. وشاركت شيري، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، اليوم الأربعاء، صورا لها مع والدتها، وأبدى جمهورها إعجابه بإطلالتها ورقتها وظهورها على طبيعتها، وكانت أغلب التعليقات تتغزل فيها، منها تعليق للفنانة منة فضالي التي وصفتها بـ"القمر".
ويذكر أن تقارير صحفية تحدثت عن طلاق الفنانة من مسعود، منذ عدة أيام، وأن علاقة الصداقة بين الطرفين مستمرة وكذلك التعاون الفني المستمر والطبيعي بين منتج وفنانة، لكن لم تنوه إلى السبب وراء وقوع الطلاق. ‎وأشارت تلك التقارير إلى أن الفيديو الذي نشرته شيري عادل منذ فترة لها بصحبة معز مسعود كان بعد الانفصال،
اقرأ المزيد
خالد-الصاوى (2)

«دماء على أبواب الموساد».. خالد الصاوي يعود للدراما

بعد 3 سنوات من الابتعاد يعود النجم خالد الصاوي، للدراما التليفزيونية، من خلال مسلسل "دماء على أبواب الموساد" بشخصية عالم الذرة المصري يحيى المشد الذي تعرض للاغتيال في باريس 14 يونيو 1980. ويبدو أن النجم خالد الصاوي قد وجد ضالته أخيرًا في العودة إلى الدراما بعد ثلاث سنوات من الغياب للمرة الأولى دفعة واحدة بمشواره مع عالم المسلسلات منذ "هي ودافنشي" الذي عُرض عام 2016، وذلك بعدما استقر على عمل درامي جديد يقوم ببطولته على أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.
ريهام سعيد

ارتكبت جريمة.. حيثيات قرار منع ريهام سعيد من الظهور

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حيثيات قرار منع ظهور الإعلامية ريهام سعيد لمدة عام، وذلك بناء على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس التى تولت التحقيق مع الإعلامية، بعد شكوى تقدم بها المجلس القومى للمرأة ضدها. وكانت لجنة الشكاوى قد استعرضت نتائج التحقيقات التى أجرتها فى الشكوى، وناقشت اللجنة الأقوال التى أدلى بها الممثل القانونى لقناة الحياة وأقوال المذيعة المشكو فى حقها، كما تابعت آراء الجمهور على مواقع التواصل وتعليقات المنظمات النسائية وكتاب الرأى.
ريهام سعيد

الأعلى للإعلام: منع ظهور ريهام سعيد لمدة عام

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد، على أي وسيلة أعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام، بناء على التحقيق معها بعد شكوى المجلس القومي للمرأة ضدها، بسبب حلقة برنامجها "صبايا" المذاع على قناة "الحياة" والتي تحدثت فيها عن السمنة. وأكد المجلس القومي للمرأة في الشكوى التي تم تقديمها أن ريهام سعيد أساءت لسيدات مصر خلال تناولها لموضوع السمنة، وانعقدت لجنة الشكاوى بحضور أعضاء المجلس، رئيسها الكاتب جمال شوقي، والمقررين الكاتب صالح الصالحي، والإعلامي مجدي لاشين.
اقرأ المزيد من الأخبار
شيري عادل ومعز مسعود

شيري عادل تعلن انفصالها عن معز مسعود

أعلنت الفنانة شيرى عادل، انفصالها عن الداعية معز مسعود. ونشر الحساب الرسمى لبرنامج «عرب وود» على «إنستجرام» صورة تجمع معز مسعود وشيرى عادل، تحت عنوان: «انفصال شيرى عادل ومعز مسعود»، كتب عليها: «شيرى عادل تؤكد خبر انفصالها عن الباحث والمنتج معز مسعود، ولكن علاقة الصداقة بينهما مستمرة، وكذلك التعاون الفنى مستمر بين منتج وفنانة». ووقع الانفصال بين شيرى عادل ومعز مسعود فى شهر يوليو الماضى، أى بعد قرابة العام من زواجهما، إذ إنهما تزوجا فى شهر يوليو من عام 2018، وانفصلا فى نفس الشهر من عام 2019، لكنهما تأخرا فى إعلان الخبر لوسائل الإعلام.
احمد--السعدنى (1)

تشييع جنازة زوجة أحمد السعدني السابقة.. والعزاء اليوم

شيعت اليوم جنازة السيدة أمل سليمان، طليقة الفنان أحمد صلاح السعدني وأم أولاده (ياسين وعبدالله)، من مسجد سعاد كفافى بـ6 أكتوبر، وحرص عدد من الفنانين على حضور الجنازة، في مقدمتهم، نقيب الممثلين، أشرف زكي، محمد إمام، بيومي فؤاد، نضال الشافعي، مدحت تيخا، محمود البزاوي، أمير شاهين ومحسن منصور. فيما تستقبل أسرتها العزاء، مساء اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكانت طليقة «السعدني» قد رحلت ليلة أمس، عقب تعرضها لسكتة قلبية داخل أحد المستشفيات، وهو ما جعل زوجها السابق يغادر على الفور حفل النجمة العالمية جينيفر لوبيز، المقامة فى مدينة العلمين الجديدة.
شيرى-عادل

شيري عادل.. ملكة جمال الأطفال التي بدأت بالإعلانات

شيري عادل هي فنانة تتميز بملامحها الرقيقة وصوتها الهادئ ووجهها الطفولي، ما مكنها من العبور لقلوب الجمهور في فترة وجيزة، رغم عدم دراستها للتمثيل، فهي تمتلك مقومات النجمة. اسمها الحقيقي "شيرين عادل"، وُلدت في القاهرة يوم 19 أبريل عام 1988، ونالت لقب "ملكة جمال الأطفال" بعد مشاركتها في مسابقة بنادي "هليوبوليس"، وقتما كان عمرها 3 سنوات، وعملت في مجال الإعلانات بعدما شاهد المخرج طارق نور صورتها على غلاف إحدى المجلات، فظهرت في إعلان لشيكولاتة شهيرة مع ميس حمدان وياسمين عبد العزيز، بجانب إعلانات أخرى.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org