الجيش اللبناني يتصدى لـ3 طائرات مسيرة إسرائيلية

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٣ م

طائرة مسيرة - صورة أرشيفية

أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، أن قواته تصدت لثلاث طائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قالت إنها خرقت الحدود الجنوبية للبنان، بحسب "روسيا اليوم". وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، في بيان، إن "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي مسيرة آتية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، خرقت الأجواء اللبنانية عند الساعة 19:35 وحلقت فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة". وأضاف البيان: "وقد تصدى لها الجيش وأطلق النيران باتجاهها ما اضطرها للعودة من حيث أتت".

وتابع: "كما قامت طائرة استطلاع ثانية بالتحليق فوق منطقة كفركلا لبعض الوقت وما لبثت أن غادرت الأجواء اللبنانية باتجاه الأراضي المحتلة، كما حلقت طائرة ثالثة فوق المركز نفسه وأطلقنا النار مجددا في اتجاهها فعادت أدراجها".فيما أوضحت وسائل إعلام لبنانية أخرى، استنادا إلى مصادرها، أن عملية إطلاق النار على