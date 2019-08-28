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الجيش اللبناني يتصدى لـ3 طائرات مسيرة إسرائيلية

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٣ م
طائرة مسيرة - صورة أرشيفية
طائرة مسيرة - صورة أرشيفية
أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، أن قواته تصدت لثلاث طائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قالت إنها خرقت الحدود الجنوبية للبنان، بحسب "روسيا اليوم". وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، في بيان، إن "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي مسيرة آتية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، خرقت الأجواء اللبنانية عند الساعة 19:35 وحلقت فوق أحد مراكز الجيش في منطقة العديسة". وأضاف البيان: "وقد تصدى لها الجيش وأطلق النيران باتجاهها ما اضطرها للعودة من حيث أتت".
وتابع: "كما قامت طائرة استطلاع ثانية بالتحليق فوق منطقة كفركلا لبعض الوقت وما لبثت أن غادرت الأجواء اللبنانية باتجاه الأراضي المحتلة، كما حلقت طائرة ثالثة فوق المركز نفسه وأطلقنا النار مجددا في اتجاهها فعادت أدراجها".فيما أوضحت وسائل إعلام لبنانية أخرى، استنادا إلى مصادرها، أن عملية إطلاق النار على
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الاحتلال أم «حماس».. من يقف وراء تفجيرات قطاع غزة؟

في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعادة انتخابه، ومع دعوة المعارضين السياسيين إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد حركة حماس، تزايدت وتيرة المواجهات خلال الشهر الجاري بين الاحتلال وحماس. وجاء الانفجاران اللذان شهدهما القطاع مساء أمس، وأديا لاستشهاد 3 من عناصر الحركة وسقوط مصابين جراء استهداف حواجز أمنية، ليفاقم الأوضاع، حيث أطلقت حماس عملية أمنية واسعة في غزة بعد مصرع عناصرها خلال تلك الانفجارات. أحداث أمس هي الأخيرة في سلسلة من حوادث التصعيد عبر الحدود، والتي أثارت مخاوف من تفاقم الوضع قبل انتخابات إسرائيل.
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوكالة اليابانية

السيسي لرئيس «جايكا»: نتطلع للتعاون في مزيد من المشروعات

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعا، في مدينة يوكوهاما اليابانية، شينيتشي كيتاوكا رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا)، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن سعادته بزيارة اليابان، مؤكدا المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما الجايكا لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي لإسهاماتها التنموية العديدة والمتنوعة. من جانبه، استعرض رئيس الجايكا نشاط الوكالة اليابانية في مصر من مختلف المشروعات الجاري تنفيذها، والذي يأتي تعزيزاً للعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين.
القوات اليمنية (2)

القوات الشرعية اليمنية تسيطر على مطار عدن

أفادت مصادر يمنية، اليوم الأربعاء، بأن قوات الشرعية سيطرت على مطار عدن وعلى طريق ساحل أبين المجاور. ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم، عن المصادر قولها إن قوات الشرعية دخلت أحياء المعلا والتواهي بعد سيطرتها على خور مكسر، مضيفا أن القوات الموالية للانتقالي انسحبت وتركت عتادها العسكري. يأتي هذا في وقت دعا فيه وزير الداخلية اليمني، القيادات العسكرية والأهالي للحفاظ على الممتلكات في عدن، كما حذر من أي أعمال انتقامية. وكانت مصادر يمنية قد أفادت -في وقت سابق- بأن القوات الشرعية سيطرت على مدينة (زنجبار) عاصمة أبين، ووصلت إلى أطراف عدن.
تميم واردوغان

بعد شهر عسل.. ترامب وسر سحب قطر استثماراتها من تركيا

تحول مفاجئ في العلاقات القطرية/ التركية بعد الكشف عن بدء الدوحة الاستعداد لسحب استثماراتها من تركيا، رغم العلاقة الوثيقة بين البلدين، وهو ما يعد صفعة قوية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. يأتي ذلك بعد أن كشف تقرير تركي أعده كبير مستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري أردوغان توبراك، أن قطر تستعد لسحب استثماراتها من تركيا، وبحسب تقرير توبراك، وهو نائب برلماني عن إسطنبول، فقد تمت مناقشة هذه المستجدات المفاجئة، خلال زيارة أمير قطر تميم بن حمد، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تضمن تقرير "توبراك" أيضًا تحليلا لأنشطة تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط.
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

انتظروا ضربة كاسحة.. رسالة سرية من إسرائيل لحزب الله

التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، لم تكتف بأن يكون الإعلام ساحتها وأن تكون مجرد تصريحات عنترية لمسؤولين من كلا الطرفين، إذ بات واضحا أن هناك رسائل سرية متبادلة بين الطرفين، وهو ما كشف عنه تقرير نشره موقع "ديبكا" الاستخباراتي الإسرائيلي، مساء أمس، والذي أوضح أنه خلال الساعات الأخيرة، نقلت نقلت قيادات الإسرائيلية رسائل عبر قنوات سرية إلى لبنان، بشأن تهديدات حزب الله مؤخرا بالرد على أي عدوان للاحتلال بضربة مفاجئة، مشيرا إلى أن إسرائيل أكدت خلال الرسائل رفضها القاطع لإشارات حزب الله عن التجهيز "لعمل انتقامي" محدود لن يتسبب في إشعال حرب.
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رويترز: «حزب الله» يخطط لضربة ضد إسرائيل لن تثير حربا

أفاد مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" بأن "حزب الله" اللبناني يُخطط لتنفيذ "ضربة محسوبة" ضد إسرائيل، ردا على حادث بيروت، لن تؤدي إلى اندلاع حرب في المنطقة. وأوردت الوكالة عن أحد المصدرين اللذين تحدثا لها، اليوم الثلاثاء، أن الرد "سيتم ترتيبه بطريقة لن تؤدي إلى حرب لا يريدها أي من حزب الله وإسرائيل". وأضاف المصدر نفسه: "التوجه الآن إلى ضربة محسوبة، أما الطريقة التي ستتطور بها الأحداث، فهذه مسألة أخرى".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من زعيم جماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله أن "يهدأ" بعدما حذر إسرائيل من أنه يعد لرد وشيك على سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية لبيروت.
لبنان

كيف رأى اللبنانيون الصدام العسكري مع إسرائيل؟

بات دخول كل من إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية في مواجهة عسكرية محتملة، هو أمر مُرجح، خاصة في ظل الاستعدادات المكثفة التي اتخذها الطرفان في الساعات القليلة الماضية، وبالأخص قوات الاحتلال التي كثفت تواجدها على الحدود اللبنانية. وخلال الساعات القليلة الماضية، بدا من الواضح أن المناطق الحدودية هي من بين القطاعات المستهدفة بقوة، حال نشوب صراع عسكري مباشر بين الجانبين خلال الأيام القليلة المقبلة، على خلفية سلسلة من الهجمات التي شنتها إسرائيل على المواقع الحدودية في لبنان.
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4 جبهات.. إسرائيل تصعد هجماتها فى بلدان عربية

"أعيد وأكرر، ما من حصانة لإيران فى أى مكان، قواتنا تعمل فى كل الجبهات ضد الهجمات الإيرانية"، هكذا حذر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، فى وقت سابق من الأسبوع الجارى. ويبدو أن نتنياهو قد نفذ تهديداته بملاحقة إيران وحلفائها فى المنطقة، دون أن يمس أراضيها أو قواتها بشكل مباشر، مستبيحا الأراضى العربية، وبمساعدة أمريكية، وسط صمت عرى. حيث شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى هجمات ضد عدد من بلدان المنطقة العربية، فى كل من سوريا والعراق ولبنان بالإضافة إلى العنف المستمر فى فلسطين.
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