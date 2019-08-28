البحوث الفلكية: بداية العام الهجري الجديد السبت المقبل

تحرير:محمد فتحي ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٧ م

صورة أرشيفية

قال الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه بحسب الحسابات الفلكية يولد هلال شهر محرم يوم الجمعة المقبلة، بعد غروب الشمس مباشرة، لافتًا إلى أنه سيستمر لمدة 28 دقيقة في الأفق، وبذلك تكون غرة شهر محرم وبداية العام الهجري الجديد (1441) يوم السبت المقبل، فلكيًّا. وأضاف القاضي في تصريحات مساء اليوم لـ«التحرير»، أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة مدة 18 دقيقة، وفي القاهرة مدة 21 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم، ويتم رؤيته عن طريق العين المجردة.

يذكر أن الدكتور جاد محمد القاضي، قد صرح في وقت سابق، بأن عدة شهر ذي الحجة الجاري ستكون 29 يومًا. وأضاف القاضي، أن الحسابات الفلكية تقطع بوجود الهلال، لكنها لا تضمن رؤيته، إذ تيسر على الراصد يوم الرؤية الشرعية عملية تحرى الهلال الجديد بالتوجه مباشرة نحو اتجاه وزاوية ميلاده دون إضاعة الوقت فى البحث عنه