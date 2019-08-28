اختراق موقع المجلس الرئاسي للوفاق الليبي ونشر استقالة مزورة

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٢٧ م

فايز السراج

في بيان عاجل مساء الأربعاء، نشر حساب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية التي يرأسها فايز السراج، عبر موقع "تويتر"، أعلن فيه عن استقالته. وأكد البيان تسليم المهام الأمنية للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر لاستكمال مرحلة تأمين العاصمة. وبعد دقائق حُذف البيان المنشور من موقع "تويتر"، فيما أعلن المجلس أن بيان الاستقالة الذي نُشر لفترة قصيرة مزور، وناجم عن اختراق حساب الحكومة على "تويتر". ونفى المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق استقالة المجلس الرئاسي.

وقال الموقع الرسمي لحكومة الوفاق الوطني على تويتر: "ينفي المكتب الإعلامي ما ورد في بيان (بشأن استقالة المجلس الرئاسي) تم نشره على هذا الحساب قبل قليل، وهو بيان مزور". وأفاد المجلس الرئاسي أن الاختراق حدث في صفحة الحكومة على "تويتر". ينفي المكتب الاعلامي ما ورد في البيان الذي تم نشره على هذا الأكاونت