يهتم بشعره أكثر من الكرة.. طبيب كولومبيا يهاجم خاميس

تحرير:علي الزيني ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م

خاميس رودريجيز

وجه هيكتور فابيو كروز طبيب منتخب كولومبيا السابق، انتقادًا عنيفًا إلى جيمس رودريجيز لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، خلال حديثه عبر موقع "فوتبولرد" الكولومبي اليوم الأربعاء، قائلا: "الأندية الكبيرة مثل ريال مدريد تتوقع الاحترافية من لاعبيها، وأن يكونوا مستعدين، ولكن خاميس رودريجيز يمتلك عقلية سيئة.. الفتى غير مركز، فبدلا من العمل على موسمه الجديد، ذهب لتعديل حاجبيه وشعره، بينما توجب عليه التدرب، لقد توقعت مبكرًا أن أموره لن تسير على ما يرام، لأنه لا يعمل بالشكل الكافي".

الطبيب السابق لمنتخب كولومبيا، ضرب مثالا بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائلا: "رونالدو حصل على إجازة لأسبوع واحد، ذهب إلى اليونان على يخت رفقة عائلته، ثم جمع 15 شخصًا في الأسبوع التالي لإعداده للموسم الجديد، إنه أكثر لاعب احترافية". وواصل حديثه، قائلا: "في مونديال 2018، الذي أقيم في روسيا، تعرض