يهتم بشعره أكثر من الكرة.. طبيب كولومبيا يهاجم خاميس
تحرير:علي الزيني
٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م
خاميس رودريجيز
وجه هيكتور فابيو كروز طبيب منتخب كولومبيا السابق، انتقادًا عنيفًا إلى جيمس رودريجيز لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، خلال حديثه عبر موقع "فوتبولرد" الكولومبي اليوم الأربعاء، قائلا: "الأندية الكبيرة مثل ريال مدريد تتوقع الاحترافية من لاعبيها، وأن يكونوا مستعدين، ولكن خاميس رودريجيز يمتلك عقلية سيئة.. الفتى غير مركز، فبدلا من العمل على موسمه الجديد، ذهب لتعديل حاجبيه وشعره، بينما توجب عليه التدرب، لقد توقعت مبكرًا أن أموره لن تسير على ما يرام، لأنه لا يعمل بالشكل الكافي".
الطبيب السابق لمنتخب كولومبيا، ضرب مثالا بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائلا: "رونالدو حصل على إجازة لأسبوع واحد، ذهب إلى اليونان على يخت رفقة عائلته، ثم جمع 15 شخصًا في الأسبوع التالي لإعداده للموسم الجديد، إنه أكثر لاعب احترافية".
وواصل حديثه، قائلا: "في مونديال 2018، الذي أقيم في روسيا، تعرض
الطبيب السابق لمنتخب كولومبيا، ضرب مثالا بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائلا: "رونالدو حصل على إجازة لأسبوع واحد، ذهب إلى اليونان على يخت رفقة عائلته، ثم جمع 15 شخصًا في الأسبوع التالي لإعداده للموسم الجديد، إنه أكثر لاعب احترافية".
وواصل حديثه، قائلا: "في مونديال 2018، الذي أقيم في روسيا، تعرض خاميس للإصابة، ومن ثم استأجر طائرة خاصة، وذهب إلى أحد الشواطئ للاسترخاء، الأمور لا تسير بهذه الطريقة".
ولعب خاميس معارا لفريق بايرن ميونيخ، لمدة موسمين بعد أن قضى 3 مواسم في ريال مدريد بعد الانتقال إليه في صيف 2014، قبل أن يعود إلى المرينجي خلال الانتقالات الحالية، وشارك في الجولة الثانية من الدوري الإسباني أمام بلد الوليد، وخرج في الدقيقة 56 للإصابة، قبل أن يعلن ناديه عن إصابته في العضلة النعلية، وغيابه لمدة تصل إلى 3 أسابيع.