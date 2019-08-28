رياضة

يهتم بشعره أكثر من الكرة.. طبيب كولومبيا يهاجم خاميس

تحرير:علي الزيني ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م
خاميس رودريجيز
خاميس رودريجيز
وجه هيكتور فابيو كروز طبيب منتخب كولومبيا السابق، انتقادًا عنيفًا إلى جيمس رودريجيز لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، خلال حديثه عبر موقع "فوتبولرد" الكولومبي اليوم الأربعاء، قائلا: "الأندية الكبيرة مثل ريال مدريد تتوقع الاحترافية من لاعبيها، وأن يكونوا مستعدين، ولكن خاميس رودريجيز يمتلك عقلية سيئة.. الفتى غير مركز، فبدلا من العمل على موسمه الجديد، ذهب لتعديل حاجبيه وشعره، بينما توجب عليه التدرب، لقد توقعت مبكرًا أن أموره لن تسير على ما يرام، لأنه لا يعمل بالشكل الكافي".
الطبيب السابق لمنتخب كولومبيا، ضرب مثالا بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائلا: "رونالدو حصل على إجازة لأسبوع واحد، ذهب إلى اليونان على يخت رفقة عائلته، ثم جمع 15 شخصًا في الأسبوع التالي لإعداده للموسم الجديد، إنه أكثر لاعب احترافية". وواصل حديثه، قائلا: "في مونديال 2018، الذي أقيم في روسيا، تعرض
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الزمالك-وديكيدها‎ (6)

ميتشو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المقاصة

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة مصر للمقاصة الذي يقوده فنيًا أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي والذي سبق وأن تولى القيادة الفنية للفارس الأبيض ، في دور الثمانية لبطولة كأس مصر 2019، حيث تأهل الزمالك على حساب فريق الإنتاج الحربي بدور الستة عشر والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءا على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية ، حيث جاءت أختيارات ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض لتشكيل المباراة كالتالي:-
الزمالك-المقاصة (11)

المقاصة بالقوة الضاربة في مواجهة الزمالك

أعلن أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، تشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً اليوم الأربعاء، في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 218-2019، على ملعب الجيش في برج العرب، وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من المواجهة في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل، ويقود المواجهة الحكم محمد معروف لإدارة المباراة، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وسمير جمال، وأحمد العدوى حكما رابعًا، وكل من سعيد حمزة ومحمد سلامة حكمًا خامسًا.
ليفربول‎

ليفربول يرد على بوبي دونكان في بيان رسمي

قام نادي ليفربول الإنجليزي بالرد سريعًا على ما قاله وكيل أعمال مهاجم الرديف بوبي دونكان، والذي اتهم الريدز باتهامات خطيرة تضر سمعته كثيرًا، لذا استدعى الرد في أقرب وقت ممكن، حيث كان وكيل أعمال دونكان قد ادعى بأن تعامل ليفربول مع موكله ألحق أضرارا نفسية وعقلية باللاعب، لدرجة أنه لا يستطيع أن يخرج من منزله. وصرح بأن رفض عروض إعارة اللاعب لفيورنتينا ونورتشلاند الدانماركي هو ما أحبط دونكان كثيرًا، لأنه يعلم صعوبة مشاركته مع الفريق الأول في الوقت الراهن.
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خاميس-رودريجيز‎

ريال مدريد يكشف تطور حالة خاميس رودريجز

أعلن نادى ريال مدريد الإسبانى اليوم الإثنين، تفاصيل جديدة عن إصابة الكولومبي خاميس رودريجيز خط وسط المرينجى، والتي تعرض لها خلال مواجهة المرينجى أمام بلد الوليد والتى تعادل فيها الملكى بهدف لكل فريق وذلك فى إطار الأسبوع الثانى من الدورى الإسبانى (الليجا). وكان خاميس قد اشتكى من آلام في القدم اليمنى، خلال المباراة الأخيرة، حيث شارك أساسيًّا في أول ظهور رسمي له بقميص الملكي هذا الموسم وذلك بعد العودة من إعارة من صفوف بايرن ميونخ الألمانى، وجاء إعلان الملكى عن تطور حالة خاميس عبر الموقع الرسمى للنادى.
زين-الدين-زيدان

الإحباط يسيطر على زيدان بعد التعادل مع بلد الوليد

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن إحباطه من فشل ريال مدريد أمس في الحفاظ على تقدمه على بلد الوليد بهدف نظيف، بعدما سجل سيرجي جوارديولا هدف التعادل للفريق الضيف في الدقائق الأخيرة من المباراة التي احتضنها ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وقال زيدان في هذا الشأن حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أشعر بطعم المرارة، خاصة أننا نجحنا في القيام بالأمر الأصعب، وهو التسجيل في الشوط الثاني، فلم نحظَ في النهاية بالسيناريو الأفضل".
ريال مدريد‎

ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام بلد الوليد

تعادل فريق ريال مدريد إيجابيا مع نظيره بلد الوليد، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو فى إطار الأسبوع الثانى من عمر الدورى الإسبانى (الليجا)، وسجل كريم بنزيما هدف المرينجي الوحيد فى المباراة، بينما سجل لصالح بلد الوليد سيرجيو جوارديولا نافارو. وشهدت المباراة عودة خاميس رودريجيز لتشكيلة الملكي بعد نهاية إعارته لفريق بايرن ميونيخ الألماني، حيث شارك لأول مرة منذ 833 يومًا، وتحديدًا منذ مشاركته في مباراة إشبيلية بالليجا يوم 14 مايو 2017.
ريال- مدريد‎ (1)

ريال مدريد يبحث عن العلامة الكاملة في الليجا

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد الثاني برصيد 3 نقاط نظيره بلد الوليد الثالث بنفس الرصيد من النقاط، على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة السابعة مساءً، ويبحث ريال مدريد عن تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، خاصة أن بلد الوليد لم يحقق الانتصار في البيرنابيو منذ عام 2008، ويغيب عن الريال في مباراة اليوم متوسط الميدان لوكا مودريتش للإيقاف، إلى جانب غياب كل من إبراهيم دياز وماركو أسينسيو وإيدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي ورودريجو؛ بسبب الإصابة.
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