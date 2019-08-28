انتحار طالبة رفض والدها خطبتها في المنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ م

صورة أرشيفية

أقدمت طالبة في المرحلة الثانوية بمدينة المنصورة، اليوم الأربعاء، على الانتحار وإنهاء حياتها بابتلاع حبة حفظ الغلال السامة، بسبب مرورها بخلافات مع أسرتها نتيجة رفض والدها خطبتها لشاب تربطها به علاقة عاطفية. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة إلى ضباط قسم المنصورة عن وصول فتاة مراهقة إلى مستشفى الطوارئ، في حالة إعياء شديدة ادعاء تسمم وفشلت محاولات إنقاذها.

على الفور، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبيّن مصرع "مريم.م .م"، 18 عامًا، أثر تناولها حبة حفظ الغلال الكيماوية. بسؤال والدها، نفى وجود شبهة جنائية، وأكد أنها تمر بخلافات أسرية مؤخرًا، بسبب رفضهم تزويجها من شاب تقدم لخطبتها. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، وتم التحفظ على الجثمان تحت