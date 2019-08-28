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وزير الرياضة يبحث مع علي جمعة نتائج حملة «قيم وحياة»

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية الأسبق، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، لبحث أطر التعاون المشترك، والحديث حول نتائج حملة "قيم وحياة" الذى يُنفذ داخل مراكز الشباب في مختلف المحافظات لنشر القيم الأخلاقية بالمجتمع.
وتطرق اللقاء إلى استعدادات وزارة الشباب والرياضة المتعلقة باستضافة مصر لفعاليات المؤتمر الكشفي العربي التاسع والعشرين ومنتدى الشباب الكشفي الرابع في الفترة من 1 حتى 12 سبتمبر المقبل بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، وإسهام مؤسسة مصر الخير في دعم المؤتمر الكشفي العربي في إطار الدور المجتمعي التنموي للمؤسسة،
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هلال-رمضان

البحوث الفلكية: بداية العام الهجري الجديد السبت المقبل

قال الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه بحسب الحسابات الفلكية يولد هلال شهر محرم يوم الجمعة المقبلة، بعد غروب الشمس مباشرة، لافتًا إلى أنه سيستمر لمدة 28 دقيقة في الأفق، وبذلك تكون غرة شهر محرم وبداية العام الهجري الجديد (1441) يوم السبت المقبل، فلكيًّا. وأضاف القاضي في تصريحات مساء اليوم لـ«التحرير»، أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة مدة 18 دقيقة، وفي القاهرة مدة 21 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم، ويتم رؤيته عن طريق العين المجردة.
معاشات .(1)

«القومية للتأمين» تصدر بيانا بشأن علاوات أصحاب المعاشات

أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بيانًا بشأن قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بخصوص إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير. وقالت الهيئة في بيانها اليوم الأربعاء: إنها لاحظت تداول بعض الآراء التي تجافي حقيقة تفسير الحكم الصادر من قسمي التشريع والفتوى بهدف تضليل الرأى العام. وأكدت أن جميع ما يتم تداوله عارٍ تماما من الصحة وعلى خلاف رأي الجمعية العمومية الصادر اليوم وحكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه حيث انتهت الجمعية العمومية إلى عدم استفادة المدعين وأصحاب المعاشات لسابقة حساب العلاوات ضمن أجورهم المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
المذيعة -الأمريكية -أليكس-هوسدن (3)

بشرته سمراء.. مذيعة أمريكية تشبه زميلها بالغوريلا (فيديو)

اعتذرت مذيعة أمريكية عما قالته لزميلها على الهواء مباشرة، إذ شبهته بغوريلا، بحسب "روسيا اليوم". وكانت المذيعة الأمريكية أليكس هوسدن من محطة "كوكو 5" في أوكلاهوما سيتي، أهانت زميلها في القناة، خلال عرض مقطع فيديو يُصور صغير غوريلا في حديقة حيوانات محلية. والتفتت هودسن إلى زميلها المذيع أسود البشرة، جايسن هاكيت، وقالت إن القرد "يشبهك إلى حد ما"، وفق ما ذكرت "يو إس إيه توداي" الأمريكية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

غدا.. تلقي التظلمات من نتائج الدور الثاني للثانوية

أعلن خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة بداية من يوم غد الخميس ولمدة أسبوعين فقط. وأوضح عبد الحكم، في تصريح إلى "التحرير" أن التظلمات يسدد الطالب فيها مبلغ 100 جنيه عن كل مادة من خلال مقرات التظلمات. وأضاف، أن طلب التظلم والاطلاع على كراسة الإجابة يتم فى الوقت نفسه، إذ يقدم الطالب طلب تظلم وينتظر حتى يتم استخراج صورة من كراسة الإجابة للاطلاع عليها ويدون ملاحظاته.
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السيسى-بالعجلة-خلال-مشاركته-في-ماراثون-السلام-للدراجات (3)

دراجة لكل طالب..هل تتحمل طرق القاهرة مبادرة الحكومة؟

أثار مقترح المشروع القومي للدراجات «دراجة لكل طالب» الذى أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حالة من الجدل بين الطلاب والمسئولين، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على المشروع، وبدء تشكيل لجنة متخصصة لكل جامعة، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، تمهيدا للبدء في تنفيذه، الأمر الذى يطرح عدة تساؤلات حول المشروع وإمكانية تطبيقة على أرض الواقع، وهل الطرق ممهدة لهذا المشروع قبل تنفيذه، وهل العادات والتقاليد ستسمح للطالبات فى القرى والمحافظات والأقاليم أن تركب دراجة في رحلتها إلى الجامعة أو تتجول بها داخل الحرم الجامعي؟
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