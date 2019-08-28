وزير الرياضة يبحث مع علي جمعة نتائج حملة «قيم وحياة»

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية الأسبق، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، لبحث أطر التعاون المشترك، والحديث حول نتائج حملة "قيم وحياة" الذى يُنفذ داخل مراكز الشباب في مختلف المحافظات لنشر القيم الأخلاقية بالمجتمع.

وتطرق اللقاء إلى استعدادات وزارة الشباب والرياضة المتعلقة باستضافة مصر لفعاليات المؤتمر الكشفي العربي التاسع والعشرين ومنتدى الشباب الكشفي الرابع في الفترة من 1 حتى 12 سبتمبر المقبل بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، وإسهام مؤسسة مصر الخير في دعم المؤتمر الكشفي العربي في إطار الدور المجتمعي التنموي للمؤسسة،