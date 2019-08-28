وزير الرياضة يبحث مع علي جمعة نتائج حملة «قيم وحياة»
تحرير:أحمد سعيد حسانين
٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية الأسبق، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، لبحث أطر التعاون المشترك، والحديث حول نتائج حملة "قيم وحياة" الذى يُنفذ داخل مراكز الشباب في مختلف المحافظات لنشر القيم الأخلاقية بالمجتمع.
وتطرق اللقاء إلى استعدادات وزارة الشباب والرياضة المتعلقة باستضافة مصر لفعاليات المؤتمر الكشفي العربي التاسع والعشرين ومنتدى الشباب الكشفي الرابع في الفترة من 1 حتى 12 سبتمبر المقبل بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، وإسهام مؤسسة مصر الخير في دعم المؤتمر الكشفي العربي في إطار الدور المجتمعي التنموي للمؤسسة،
وتطرق اللقاء إلى استعدادات وزارة الشباب والرياضة المتعلقة باستضافة مصر لفعاليات المؤتمر الكشفي العربي التاسع والعشرين ومنتدى الشباب الكشفي الرابع في الفترة من 1 حتى 12 سبتمبر المقبل بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، وإسهام مؤسسة مصر الخير في دعم المؤتمر الكشفي العربي في إطار الدور المجتمعي التنموي للمؤسسة، وكذلك دعمها للمؤتمر العالمي الكشفي المقرر إقامته في شرم الشيخ العام المقبل، بحضور 3 آلاف مشارك من مختلف دول العالم.
كما ناقش اللقاء مقترح إقامة احتفالية كبرى بمحافظة الأقصر، آخر سبتمبر المقبل، لتكريم أصحاب المبادرات الشبابية الإيجابية التي طُرحت في حملة "قيم وحياة"، بهدف تثقيف الشباب وتوعيتهم بالقيم الأخلاقية الحياتية.
وأكد صبحي على الشراكة المثمرة مع مؤسسة مصر الخير في تنفيذ البرامج الهادفة إلى تنمية وجدان الشباب المصرى، والعمل على نشر مجموعة القيم والأخلاق الكريمة في المجتمع المصري، والتأكيد على الرقي في المعاملات اليومية بين أطراف المجتمع.
وطالب وزير الشباب بأن يكون الدكتور على جمعة متحدثا رئيسيا بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الكشفي العربي الرابع، مشيرا إلى أهمية الحركة الكشفية داخل المجتمع، ودورها في تكوين الشخصية الإيجابية القادرة على إحداث التنمية في شتى المجالات.