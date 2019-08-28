شيشة وبيرة في مركز شباب بالقليوبية.. وتحقيق مع المسئولين

تحرير:هيثم بطاح ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م

صورة أرشيفية

شيشة وبيرة في مركأمر الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، بإحالة اللجنة الإدارية لمركز شباب عزبة الجندي التابع لإدارة شباب قليوب للشئون القانونية للتحقيق، بعد تقرير لجنة المتابعة الذي أفاد بوجود فرح يحتوي على مشروبات كحولية "بيرة وشيشة" الأمر الذي لا يليق بمراكز الشباب والذوق العام للجمهور الذي اعتاد على أن تكون مراكز الشباب خدمية تراعي احتياجات الجمهور، وتمثل أمانا كاملا لأبنائهم.

وقال الصبروط إنه قرر تشكيل لجنة متابعة برئاسة بهاء الدين محمد مدير إدارة قليوب التي شملت مركز شباب عزبة الجندي التابع للإدارة، وقامت اللجنة بكتابة تقرير مفصل عن المركز والتأكد من وجود مخالفات من عدمه.وبناء عليه تم إحالة مدير المركز والمشرف المالى للشئون القانونيه للتحقيق، بعد تحقق لجنة المتابعة