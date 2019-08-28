جريمة

شيشة وبيرة في مركز شباب بالقليوبية.. وتحقيق مع المسئولين

تحرير:هيثم بطاح ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيشة وبيرة في مركأمر الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، بإحالة اللجنة الإدارية لمركز شباب عزبة الجندي التابع لإدارة شباب قليوب للشئون القانونية للتحقيق، بعد تقرير لجنة المتابعة الذي أفاد بوجود فرح يحتوي على مشروبات كحولية "بيرة وشيشة" الأمر الذي لا يليق بمراكز الشباب والذوق العام للجمهور الذي اعتاد على أن تكون مراكز الشباب خدمية تراعي احتياجات الجمهور، وتمثل أمانا كاملا لأبنائهم.
وقال الصبروط إنه قرر تشكيل لجنة متابعة برئاسة بهاء الدين محمد مدير إدارة قليوب التي شملت مركز شباب عزبة الجندي التابع للإدارة، وقامت اللجنة  بكتابة تقرير مفصل عن المركز والتأكد من وجود مخالفات من عدمه.وبناء عليه تم إحالة مدير المركز والمشرف المالى للشئون القانونيه للتحقيق، بعد تحقق لجنة المتابعة
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انتحار طالبة رفض والدها خطبتها في المنصورة

أقدمت طالبة في المرحلة الثانوية بمدينة المنصورة، اليوم الأربعاء، على الانتحار وإنهاء حياتها بابتلاع حبة حفظ الغلال السامة، بسبب مرورها بخلافات مع أسرتها نتيجة رفض والدها خطبتها لشاب تربطها به علاقة عاطفية. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة إلى ضباط قسم المنصورة عن وصول فتاة مراهقة إلى مستشفى الطوارئ، في حالة إعياء شديدة ادعاء تسمم وفشلت محاولات إنقاذها.
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حبس مدير شبكات الصرف بالجيزة في غرق «طفل البلاعة»

أمرت النيابة العامة تحت إشرف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الأربعاء، بحبس مدير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية واقعة مصرع الطفل "ياسين"، 6 سنوات، أثر سقوطه في بالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية بمنطقة العمرانية مساء الأحد الماضي، وضبط وإحضار مراقب الشبكات، وعرض جثة الطفل على مصلحة الطب الشرعي، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، وجرت التحقيقات بإشراف المستشار هشام حاتم.
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من عروس الصعيد إلى الجيزة.. رحلة هارب من الإعدام

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بعد تجديد حبسها.. والد فتاة العياط يكشف سر حقيبتيها

بصوت متحشرج يعبر عن حزن صاحبه، علق والد "فتاة العياط" على قبول محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على إخلاء سبيلها وتجديد حبسها 30 يوما، وقال أحمد رزق: "حزين بعد قرار حبس أميرة، ظروفي متسمحش بالسفر تاني من الفيوم للعياط، سايب شغلي وعيالي ومش في حمل زيارات تاني.. بس بقول الحمد لله دايما" مضيفا أنه قبل بدء الجلسة "طمنتها وقولتلها متخافيش هتخرجي النهاردة وكانت متفائلة وجابت معاها كل حاجاتها المحكمة على أساس إنها هتخرج النهاردة وتروح معايا".
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حبس عاطلين سرقا شقة وأضرما النار فيها ببنها

أمرت نيابة بنها بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق على خلفية اتهامهما بالسطو على شقة بعزبة المتيني بمركز بنها وسرقة محتويات خزينة مالكها وإضرام النيران فيها؛ لإخفاء معالم جريمتهما خلال وجوده وأسرته في "المصيف"، كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم محمد غلاب رئيس مباحث قسم أول بنها بورود بلاغ من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بناحية عزبة المتيني دائرة القسم.
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