حرائق الأمازون توقف مباراة كرة قدم بالبرازيل (فيديو)

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ م

حرائق الأمازون

تسببت حرائق الأمازون في تعطل مباراة كرة قدم في الدرجة الثالثة من الدوري البرازيلي لفترة وجيزة، بسبب الدخان الكثيف الناجم عن الحرائق، بحسب "سكاي نيوز عربية". وغطى الدخان أجواء ملعب "أنطونيو أكينو لوبيز" في مقاطعة ريو برانكو شمال غربي البرازيل، أثناء مباراة أتليتيكو أكرينو ولوفردنس، بينما بدت الحرائق واضحة خلف الملعب، ما تسبب في إيقافها لبعض الوقت. وفي نهاية المطاف استؤنف اللقاء، بعد أن خرج معظم الدخان من أجواء الملعب، وانتهى بفوز أتلتيكو أكرينو بنتيجة 3-2.

ولم تعد حرائق غابات الأمازون تهديدا محليا في البرازيل فقط، بل تمثل مخاطر واسعة للعالم أجمع، لا سيما أنها المصدر الرئيسي لضخ 20% من الأكسجين على كوكب الأرض، الأمر الذي يجعل العناية بها شأنا عالميا مهما. الحرائق الضخمة التي تابعها العالم على مدى الأيام القليلة الماضية، أشعلت نيران النقد ضد البرازيل،