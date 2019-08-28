سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

حرائق الأمازون توقف مباراة كرة قدم بالبرازيل (فيديو)

٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ م
حرائق الأمازون
حرائق الأمازون
تسببت حرائق الأمازون في تعطل مباراة كرة قدم في الدرجة الثالثة من الدوري البرازيلي لفترة وجيزة، بسبب الدخان الكثيف الناجم عن الحرائق، بحسب "سكاي نيوز عربية". وغطى الدخان أجواء ملعب "أنطونيو أكينو لوبيز" في مقاطعة ريو برانكو شمال غربي البرازيل، أثناء مباراة أتليتيكو أكرينو ولوفردنس، بينما بدت الحرائق واضحة خلف الملعب، ما تسبب في إيقافها لبعض الوقت. وفي نهاية المطاف استؤنف اللقاء، بعد أن خرج معظم الدخان من أجواء الملعب، وانتهى بفوز أتلتيكو أكرينو بنتيجة 3-2.
ولم تعد حرائق غابات الأمازون تهديدا محليا في البرازيل فقط، بل تمثل مخاطر واسعة للعالم أجمع، لا سيما أنها المصدر الرئيسي لضخ 20% من الأكسجين على كوكب الأرض، الأمر الذي يجعل العناية بها شأنا عالميا مهما. الحرائق الضخمة التي تابعها العالم على مدى الأيام القليلة الماضية، أشعلت نيران النقد ضد البرازيل،
اقرأ المزيد
بوتين وترامب

تقلل فرص التطبيع.. روسيا تعلق على العقوبات الأمريكية الجديدة

علقت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، على قرار واشنطن بفرض حزمة ثانية من العقوبات، على خلفية حادثة سالزبوري في بريطانيا، إذ اعتبرت موسكو، في بيان، أن فرض عقوبات أمريكية جديدة يقلل فرص تطبيع العلاقات الثنائية مع واشنطن، معربة عن أسفها من تلك الخطوة.. ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد روسيا، أول أمس الإثنين، حيز التنفيذ على خلفية حادثة سالزبورى فى بريطانيا، ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، تم تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية على خلفية قضية سكريبال.
بوريس-جونسون (1.) (1)

تمهيدا لبريكست دون اتفاق.. جونسون يعلق مجلس العموم

حالة من الصدمة أصابت الساسة في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، عن خطته لإطالة فترة الاستراحة البرلمانية القادمة، وهي مناورة مفاجئة من شأنها أن تجعل من الصعب على المشرعين منع حدوث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وكان جونسون قد صرح في أكثر من مناسبة، أنه يريد الحصول على اتفاق مع بروكسل قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه أكد أن بريطانيا ستغادر كما هو مقرر في 31 أكتوبر، مع أو دون اتفاق.
جون بيركو

رئيس البرلمان البريطاني: تعليق المجلس خرق للدستور

علَق جون بيركو، رئيس البرلمان البريطاني، على خطوة رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان، مؤكدا أنها تمثل انتهاكًا لدستور البلاد، وقال في تصريح لقناة الحرة الأمريكية: إنه "من الواضح أن هدف جونسون من تعليق البرلمان هو منع النواب من أداء دورهم ومناقشة اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي - بريكست". ويعلق عمل البرلمان بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة، ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر الأخير وهو لحزب المحافظين الحاكم، في الثاني من أكتوبر.
بوريس-جونسون (2)

جونسون يطالب بتمديد تعليق عمل البرلمان البريطاني

قدَم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، طلبًا للملكة إليزابيث الثانية للموافقة على تمديد تعليق برلمان بلاده حتى 14 أكتوبر المقبل، وقال في خطاب للنواب: "هذا الصباح، تواصلت مع الملكة لطلب إنهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأسبوع الثاني من سبتمبر المقبل، قبل بدء الدورة الثانية يوم الإثنين الموافق الرابع عشر من أكتوبر"، ونفى رئيس الوزراء البريطاني، أن يكون تحركه جاء لرغبته في المضي من أجل إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق،
اقرأ المزيد من الأخبار
صحف-امراتية

صحف الإمارات: جدل في السودان وقطر تصفع تركيا

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية بين استعراض الأوضاع في فلسطين والمعارك في سوريا، كما استعرضت تطورات الشأن السودانى، وتناولت الصحف أيضا حرائق الأمازون كما سلطت الضوء على احتفال الإمارات بيوم المرأة. تحت عنوان "جدل في السودان بعد تسريب ترشيحات التغيير للوزارات"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن تسريب قوائم قوى الحرية والتغيير للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية والمجالس القومية، التي بلغت 71 مرشحا ومرشحة لتولي 14 وزارة و4 مجالس عليا، قاد إلى جدل كبير في الأوساط السودانية.
حراق-غابات-الامازون (1)

أستاذ تغيرات مناخية: حرائق الأمازون تؤثر على مصر (فيديو)

قال الدكتور محمد فهيم، أستاذ التغيرات المناخية بالمركز القومي للبحوث، إن حرائق غابات الأمازون وسيبيريا وإفريقيا وأجزاء من أوروبا زادت في عام 2019، كما فقدت جزيرة جرينلاند بالدنمارك أكثر من 160 مليار طن من الجليد، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى محاولة شرائها لوجود كثير من المعادن بها بعد ذوبان الجليد. وأضاف "فهيم" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الحرائق في غابات الأمازون وحدها تجاوز 3 آلاف حريق.
حريق-الامازون (4)

حرائق الأمازون.. من أزمة بيئية لصراعات سياسية

لم تعد حرائق غابات الأمازون الضخمة تهديدا محليا في البرازيل فقط، بل تمثل مخاطر واسعة للعالم أجمع، لا سيما أنها المصدر الرئيسي لضخ 20% من الأكسجين على كوكب الأرض، الأمر الذي يجعل العناية بها شأنا عالميا مهما. الحرائق الضخمة التي تابعها العالم على مدى الأيام القليلة الماضية، أشعلت نيران النقد ضد البرازيل، خاصة أنها لم تتمكن من التعامل معها، كما أنها لم تحرز أي تقدم في جهود خفض عدد الحرائق التي تلتهم غابات الأمازون بشكل سنوي، وذلك على الرغم من الأهمية السياسية لذلك.
حريق-الامازون (2)

الرئيس البرازيلي يرسل الجيش لمكافحة حرائق الأمازون

هدد زعماء أوروبيون بإنهاء اتفاق تجاري مع أمريكا الجنوبية، مما يعكس قلقا وغضبا دوليين من البرازيل، في الوقت الذي أدت فيه حرائق غابات الأمازون المطيرة إلى زيادة الأزمة البيئية المتزايدة. وذكرت وكالة «رويترز»، أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو عبأ الجيش للمساعدة في مكافحة الحرائق، في الوقت الذي شنت فيه إدارته هجوما دبلوماسيا في محاولة لإصلاح العلاقات. وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها «تشعر بقلق عميق» بسبب حرائق الغابات التي من المتوقع الآن أن تُطرح للنقاش في اجتماع قمة لزعماء مجموعة السبع في فرنسا في مطلع الأسبوع.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org