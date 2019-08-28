«صاروخ جمعة» يقود الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر

تحرير:علي الزيني ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م

الزمالك

بتسديدة صاروخية من عبدالله جمعة، تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الجيش ببرج العرب، في لقاء شهد جدلا تحكيميا كبيرا، ضمن مواجهات دور الثمانية من المسابقة المحلية، ليضرب الفارس الأبيض موعدًا مع فريق الاتحاد السكندري في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل، ويأمل أبناء القلعة البيضاء، في الوصول للمباراة النهائية لمواصلة رحلة الدفاع عن لقبه.

الزمالك سيطر على مجريات الأمور، في ظل التراجع الدفاعي من لاعبي المقاصة، وكاد فرجاني ساسي يفتتح التسجيل بعد ركنية نفذها شيكابالا فشل أحمد عادل في التعامل معها، يحولها ساسي بغرابة بعيدًا عن الشباك، وفي الدقيقة 10، افتتح عبدالله جمعة التسجيل للزمالك، من تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى، فشل أحمد عادل عبدالمنعم



الزمالك سيطر على مجريات الأمور، في ظل التراجع الدفاعي من لاعبي المقاصة، وكاد فرجاني ساسي يفتتح التسجيل بعد ركنية نفذها شيكابالا فشل أحمد عادل في التعامل معها، يحولها ساسي بغرابة بعيدًا عن الشباك، وفي الدقيقة 10، افتتح عبدالله جمعة التسجيل للزمالك، من تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى، فشل أحمد عادل عبدالمنعم في التصدي لها، لتسكن الشباك.



وأهدر بن شرقي هدفا محققا، في الدقيقة 25 بعد تمريرة خاطئة من دفاع المقاصة، استقبلها المغربي داخل وسدد كرة مرت إلى جوار القائم، الفارس الأول ظل مسيطرًا على مجريات الأمور، لينتهي الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف.



الشوط الثاني نشط لاعبو المقاصة، وهددوا مرمى محمد عواد في أكثر من فرصة، لكن ظلت السيطرة زملكاوية، دون تسجيل أي هدف من لاعبي الفريقين، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف نظيف، ويتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر.

