رياضة

«صاروخ جمعة» يقود الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر

تحرير:علي الزيني ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م
الزمالك
الزمالك
بتسديدة صاروخية من عبدالله جمعة، تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الجيش ببرج العرب، في لقاء شهد جدلا تحكيميا كبيرا، ضمن مواجهات دور الثمانية من المسابقة المحلية، ليضرب الفارس الأبيض موعدًا مع فريق الاتحاد السكندري في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل، ويأمل أبناء القلعة البيضاء، في الوصول للمباراة النهائية لمواصلة رحلة الدفاع عن لقبه.
الزمالك سيطر على مجريات الأمور، في ظل التراجع الدفاعي من لاعبي المقاصة، وكاد فرجاني ساسي يفتتح التسجيل بعد ركنية نفذها شيكابالا فشل أحمد عادل في التعامل معها، يحولها ساسي بغرابة بعيدًا عن الشباك، وفي الدقيقة 10، افتتح عبدالله جمعة التسجيل للزمالك، من تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى، فشل أحمد عادل عبدالمنعم
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ميديو

مدرب المقاصة: الحكم حرمنا من ركلتي جزاء أمام الزمالك

علق عادل مصطفى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، على هزيمة فريقه أمام الزمالك مساء اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أن المقاصة لم يظهر المستوى الطبيعي له في الشوط الأول لكن الأمر تغير كثيرًا في الشوط الثاني. وتأهل الزمالك، إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف، من تسديدة صاروخية لعبدالله جمعة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الجيش ببرج العرب، في لقاء شهد جدلا تحكيميا كبيرا، ضمن مواجهات دور الثمانية من المسابقة المحلية.
خاميس-رودريجيز‎

يهتم بشعره أكثر من الكرة.. طبيب كولومبيا يهاجم خاميس

وجه هيكتور فابيو كروز طبيب منتخب كولومبيا السابق، انتقادًا عنيفًا إلى جيمس رودريجيز لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، خلال حديثه عبر موقع "فوتبولرد" الكولومبي اليوم الأربعاء، قائلا: "الأندية الكبيرة مثل ريال مدريد تتوقع الاحترافية من لاعبيها، وأن يكونوا مستعدين، ولكن خاميس رودريجيز يمتلك عقلية سيئة.. الفتى غير مركز، فبدلا من العمل على موسمه الجديد، ذهب لتعديل حاجبيه وشعره، بينما توجب عليه التدرب، لقد توقعت مبكرًا أن أموره لن تسير على ما يرام، لأنه لا يعمل بالشكل الكافي".
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

ميتشو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المقاصة

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لخوض مباراة مصر للمقاصة الذي يقوده فنيًا أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي والذي سبق وأن تولى القيادة الفنية للفارس الأبيض ، في دور الثمانية لبطولة كأس مصر 2019، حيث تأهل الزمالك على حساب فريق الإنتاج الحربي بدور الستة عشر والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءا على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية ، حيث جاءت أختيارات ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض لتشكيل المباراة كالتالي:-
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الزمالك-المقاصة (11)

المقاصة بالقوة الضاربة في مواجهة الزمالك

أعلن أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، تشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً اليوم الأربعاء، في ربع نهائي بطولة كأس مصر لموسم 218-2019، على ملعب الجيش في برج العرب، وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من المواجهة في نصف النهائي يوم 1 سبتمبر المقبل، ويقود المواجهة الحكم محمد معروف لإدارة المباراة، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وسمير جمال، وأحمد العدوى حكما رابعًا، وكل من سعيد حمزة ومحمد سلامة حكمًا خامسًا.
ميتشو

مصدر بالزمالك يكشف آخر تطورات ملف المدير الفني

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك آخر تطورات اختيار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وحقيقة تصريحات الصربي ميتشو الخاصة بعدم اتفاقه على تدريب الفريق، حيث أوضح المصدر أن مسؤولي القلعة البيضاء توصلوا لاتفاق مع المدير الفني لأورلاندو الجنوب إفريقي عن طريق أحد الوسطاء، لكن بعد دخول الصربي ألكسندر ستانويفيتش في الصورة توقفت المفاوضات مع ميتشو، قبل أن تتجدد مرة أخرى خلال الـ48 ساعة الماضية بناء على رغبة رئيس الزمالك، بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له الأخير بعد الإعلان عن التعاقد مع ستانويفيتش بسبب عمل الأخير في إسرائيل وتواضع سيرته الذاتية.
ميتشو

صدمة جديدة.. ميتشو عن تدريب الزمالك: مجرد كلام فارغ

وجه الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني السابق لفريق أورلاند بايرتس، صدمة جديدة لجماهير نادي الزمالك، بعدما فجر مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص توليه تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، حيث قال «ميتشو» في تصريحات لصحيفة «تايمز» الجنوب إفريقية، ردا على إعلان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك تعيينه مديرًا فنيا: «تدريبي للزمالك كلام ليس له أساس من الصحة، فلم أوافق على المهمة حتى الآن.. الحديث عن تعاقدي مع الزمالك مجرد كلام فارغ».
محمد-ابراهيم-(12)

محمد إبراهيم يصل معسكر المقاصة بالإسكندرية (فيديو)

نشر الحساب الرسمي لنادي مصر المقاصة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو لوصول محمد إبراهيم، لاعب نادي الزمالك السابق، المنتقل حديثا للفريق الفيومي، إلى معسكر الأخير المقام حاليا بمدينة الاسكندرية. وأعلن لمقاصة، التعاقد مع إبراهيم، بعدما وقع على عقود انتقاله لمدة موسمين، وتم شراؤه بشكل نهائي، حيث عقد مسؤولو نادي مصر المقاصة جلسة مع اللاعب بحضور وكيله، والدكتور عصام سراج، مدير التسويق بالنادي، تم خلالها الاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة ببنود عقده مع المقاصة.
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