شيرين سيف النصر تكشف سبب ابتعادها عن الفن

تحرير:التحرير ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

شيرين سيف النصر

كشفت الفنانة شيرين سيف النصر عن السبب الحقيقي وراء ابتعادها عن الفن، خلال الفترة الماضية، إذ اعتقد البعض أنها قررت الاعتزال، وربما رجح البعض أن هذا الغياب يعود إلى تعرضها إلى أزمة صحية، أو مشكلة في حياتها الشخصية، لكنها اختارت أن تخرج عن صمتها، إذ نفت، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، صحة ما يثار في هذا الشأن، مؤكدة أن اعتقاد البعض أنها اعتزلت العمل الفني خلال السنوات الماضية، التي ابتعدت فيها عن الأعمال الدرامية سواء في المجال السينمائي أو التليفزيوني، غير حقيقي، ولفتت إلى أن ما قيل في هذا الأمر مجرد شائعات.

وأضافت أن ابتعادها خلال السنوات الماضية كان بسبب وفاة والدتها، وهو ما أثر على حالتها النفسية، ومن ثم لم تتمكن من التواجد فنيا. وتابعت: "أعتبر نفسي كنت في فترة هدنة، ولكني أعد الجمهور بالعودة خلال الفترة المقبلة، من خلال عدد من الأعمال التي أقرؤها في الوقت الراهن وسوف أحسم قرارى النهائي فيها"، دون أن