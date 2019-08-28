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شيرين سيف النصر تكشف سبب ابتعادها عن الفن

تحرير:التحرير ٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر
كشفت الفنانة شيرين سيف النصر عن السبب الحقيقي وراء ابتعادها عن الفن، خلال الفترة الماضية، إذ اعتقد البعض أنها قررت الاعتزال، وربما رجح البعض أن هذا الغياب يعود إلى تعرضها إلى أزمة صحية، أو مشكلة في حياتها الشخصية، لكنها اختارت أن تخرج عن صمتها، إذ نفت، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، صحة ما يثار في هذا الشأن، مؤكدة أن اعتقاد البعض أنها اعتزلت العمل الفني خلال السنوات الماضية، التي ابتعدت فيها عن الأعمال الدرامية سواء في المجال السينمائي أو التليفزيوني، غير حقيقي، ولفتت إلى أن ما قيل في هذا الأمر مجرد شائعات.
وأضافت أن ابتعادها خلال السنوات الماضية كان بسبب وفاة والدتها، وهو ما أثر على حالتها النفسية، ومن ثم لم تتمكن من التواجد فنيا. وتابعت: "أعتبر نفسي كنت في فترة هدنة، ولكني أعد الجمهور بالعودة خلال الفترة المقبلة، من خلال عدد من الأعمال التي أقرؤها في الوقت الراهن وسوف أحسم قرارى النهائي فيها"، دون أن
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شيري عادل تعود إلى «انستجرام» بعد أنباء الطلاق

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ساويرس: مهرجان الجونة ليس لـ«الفساتين» فقط

قال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مهرجان الجونة السينمائي، إن مؤسسيه مروا بالمرحلة الصعبة من عمر المهرجان، مشيرًا إلى أن المهرجان ولد ناجحا منذ الدورة الأولى، لافتا إلى أنه عاشق للسينما ويقابل صناع السينما خارج حدود مصر، ويتحدثون عن المهرجان كأنه موجود منذ 20 عاما، منوهًا بأنه "اتبهدل" في الدورة الأخيرة من مهرجان كان السينمائي، حيث كان لديهم عدد كبير من الأزمات، وكانوا "غير كرماء مع الضيوف"، موجها الشكر لعمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، على اهتمامه بالضيوف والبعد الفني.
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إعلان قائمة الأفلام المشاركة في منطلق الجونة

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سبايدر مان يرحل عن عالم مارفل لهذا السبب

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